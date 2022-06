Ukrainischer Außenminister im Ukraine-Krieg: „Wir werden mit Schaufeln kämpfen“

Von: Sandra Kathe, Tim Vincent Dicke, Daniel Dillmann, Lucas Maier

Teilen

Die Armee der Ukraine schießt russische Raketen ab. Derweil fordert der ukrainische Außenminister bei Anne Will (ARD) erneut mehr Waffen. Der Newsticker.

Forderungen: Ukraines Außenminister Kuleba will im Ukraine-Konflikt auch ohne westliche Waffen weiter kämpfen.

Ukraines Außenminister Kuleba will im Ukraine-Konflikt auch ohne westliche Waffen weiter kämpfen. Raketenangriffe auf Raffinerien: Russland intensiviert die Angriffe im Osten der Ukraine. Die Nachschubrouten der Verteidiger sollen unterbrochen werden.

Russland intensiviert die Angriffe im Osten der Ukraine. Die Nachschubrouten der Verteidiger sollen unterbrochen werden. Verhandlungen stocken: Im Ukraine-Krieg soll erst wieder Ende August miteinander gesprochen werden.

Update vom Montag, 20. Juni, 06.25 Uhr: Die Ukraine würde auch im Falle eines Endes westlicher Waffenlieferungen den Kampf gegen Russland weiterführen. „Wenn wir keine Waffen erhalten, in Ordnung, dann werden wir mit Schaufeln kämpfen, aber wir werden uns verteidigen, denn dieser Krieg ist ein Krieg um unsere Existenz“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf Englisch in der ARD-Talksendung „Anne Will“ am Sonntagabend. „Je früher wir also Waffen erhalten, je früher sie gesendet werden, desto größer ist die Hilfe für uns. Wenn Waffen später geschickt werden, werden wir nach wie vor ‚danke‘ sagen, aber dann wird viel verspielt sein, viele Menschen werden gestorben sein.“

Ukraine-Krieg: Raketen über Odessa – Russland meldet Tötung Dutzender ranghoher Militärs

+++ 22.04 Uhr: Medienberichten zufolge hat der neue Generalstabschef der britischen Streitkräfte in einem Rundschreiben an alle Soldaten die Vorbereitung auf einen Kriegseinsatz in Europa gefordert. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine müsse sich Großbritannien auch auf weitere russische Aggressionen auf dem europäischen Festland einstellen, argumentierte General Patrick Sanders der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

Ukraines Außenminister Kuleba war beim Anne-Will-Talk zur Ukraine zugeschaltet. © Wolfgang Borrs/dpa

„Es gibt jetzt den dringenden Zwang, eine Armee aufzubauen, die in der Lage ist, an der Seite unserer Verbündeten Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen“, zitierte PA aus dem Schreiben des Generalstabschefs, der seinen Posten am 19. Juni angetreten hatte. Der Generalstabschef ist der ranghöchste Soldat der britischen Landstreitkräfte.

Ukraine-Krieg: Raketen über Odessa – Russland meldet Tötung Dutzender ranghoher Militärs

+++ 20.15 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf einen Führungsgefechtsstand des ukrainischen Militärs sollen „mehr als 50“ ukrainische Generäle und Offiziere ums Leben gekommen sein. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf einen Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Unter den Toten seien etwa „Generalstabsoffiziere und der Kommandostab des Truppenverbands Kachowka“ sowie der ukrainischen Luftlandetruppen und der Verbände, die in den Gebieten Mykolajiw und Saporischschja agieren, hieß es vonseiten des Kreml.

Den Berichten des Kreml zufolge habe es sich bei dem angegriffenen Militärstützpunkt um einen Führungsgefechtsstand unweit der Stadt Großstadt Krywyj Rih nordöstlich von Odessa gehandelt haben. Bei dem Angriff mit den seebasierten Kalibr-Raketen sollen laut Angaben Russlands auch in den Gebieten Donezk und Dnipropetrowsk mehrere hundert Soldaten ums Leben gekommen sein. Unabhängig überprüfbar waren die Angaben nicht.

Ukraine-Besuche im Krieg: Politik zeigt Solidarität Fotostrecke ansehen

+++ 16.15 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat das ukrainische Militär zwei russische Raketen über der Region Odessa abgeschossen. Russland versuche, „die Infrastruktur von Regionen, in denen keine militärischen Operationen stattfinden, so weit wie möglich zu zerstören, um psychologischen Druck auf die Bevölkerung auszuüben und die wirtschaftlichen sowie strategischen Reserven des Staates zu untergraben“, sagte ein Militärsprecher gegenüber dem Portal pravda.ua.

Die Raketen vom Typ Onyx seien in der Nacht zum Sonntag (19.06.2022) neutralisiert worden, hieß es. Bereits am Tag zuvor habe das ukrainische Militär solche Projektile vom Himmel geholt.

Ukraine-Krieg: Russische Armee rückt wieder auf Charkiw vor

+++ 14.45 Uhr: Die zweitgrößte Stadt der Ukraine ist offenbar wieder zum Ziel der russischen Angreifer geworden. steht Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums rücken russische Truppen derzeit auf Charkiw vor. „Russland versucht, aus Charkiw wieder eine Frontstadt zu machen“, sagte Wadym Denysenko, ein Berater des Ministeriums, im ukrainischen Fernsehen. Die Großstadt im Osten des Landes solle wieder mit Artillerie beschossen werden können.

+++ 12.20 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Russland insgesamt 1,9 Millionen Menschen aus der Ukraine zwangsdeportiert. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Unter ihnen sollen sich demnach mehr als 300.000 Kinder befinden. Die Zahlen stammen von Michail Misinzew, Generaloberst der russischen Armee.

Russland hat nach eigenen Angaben über 2,7 Millionen Anträge von Ukrainerinnen und Ukrainern erhalten, die nach Russland ziehen möchten.

Ukraine-Krieg: Russlands Angriff könnte noch Jahre dauern

+++ 10.45 Uhr: Der russische Krieg in der Ukraine könnte Jahre dauern, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. „Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es Jahre dauern kann. Wir dürfen nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen“, sagte er. „Auch wenn die Kosten hoch sind, nicht nur für die militärische Unterstützung, sondern auch wegen der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise.“

+++ 08.05 Uhr: Laut bislang unbestätigten Angaben soll Russland wieder damit begonnen haben, Kiew unter Beschuss zu nehmen. Ein Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, soll eine Rakete über der Hauptstadt Kiew zeigen, die von der Luftabwehr zerstört werden konnte.

Ukraine-Krieg: Russland verschleppt Gefangene zur „Befragung“

+++ Update von Sonntag, 19. Juni, 7.05 Uhr: Im ostukrainischen Donbass setzen sich die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine fort. Laut den dort kämpfenden prorussischen Separatisten wurden fünf Zivilisten durch ukrainischen Artilleriebeschuss getötet. Vor allem die Stadt Sjewjerodonezk bleibt hart umkämpft.

Doch auch im Süden der Ukraine tobt der Krieg. Dort gilt die Stadt Mykolajiw als strategisch wichtiges Ziel für Russland. Die Einnahme der Stadt würde den Weg nach Odessa freimachen, der wichtigsten Hafenstadt, die sich nach dem Verlust von Mariupol noch unter Kontrolle der Ukraine befindet.

Moskau hat zudem damit begonnen, Kriegsgefangene aus Mariupol nach Russland zu deportieren. Konkret sollen die Kommandeure des Asow-Regiments, das Mariupol über Wochen verteidigt hatte, zur „Befragung“ gebracht werden. Das meldet die russische Nachrichtenagentur TASS.

Ukraine-Krieg: Russland nimmt weitere Raffinerien unter Raketenbeschuss

+++ 21.30 Uhr: Russische Truppen haben am Samstag mit einem Raketenangriff Öltanks nahe der zentralukrainischen Stadt Dnipro zerstört. Die regionale Verwaltung berichtete von drei Raketen, die das Depot im Kreis Nowomokowsk trafen. „Es gibt ein starkes Feuer“, schrieb der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, auf Telegram. Drei Menschen seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser gekommen.

In der Nähe der Stadt Isjum in der Ostukraine trafen russische Raketen eine Fabrik, die Gas verarbeitet. Auch dort gab es einen großen Brand, wie der Gouverneur des Gebietes Charkiw, Oleh Synjehubow, mitteilte. Außer der Fabrik seien auch Wohnhäuser getroffen worden. Angaben zu Opfern wurden in diesem Fall nicht gemacht.

+++ 19.30 Uhr: Nach ukrainischen Angaben schickt Russland eine große Zahl von Verbänden aus anderen Kampfgebieten in die Region von Sjewjerodonezk, um die volle Kontrolle über die Frontstadt zu erlangen. „Heute, morgen oder übermorgen werden sie alle Reserven hineinwerfen, die sie haben“, sagte der Gouverneur von Luhansk, Serhiy Gaidai, im nationalen Fernsehen. „Weil es bereits so viele von ihnen gibt, haben sie eine kritische Masse.“ Gaidai zufolge kontrollieren russische Truppen bereits den größten Teil der Stadt, aber noch nicht alles.

+++ 18.10 Uhr: Ukrainische Truppen haben nach Angaben des prorussischen Bürgermeisters von Donezk am Morgen die Stadt beschossen. Ein Gebäude der Nationalen Universität Donezk, eine Schule, Geschäfte, Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude seien beschädigt worden, schrieb Alexej Kulemzin auf Telegram, Zivilpersonen seien getötet oder verletzt worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 16.10 Uhr: Von Mönchengladbach an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine: Am Samstag (18. Juni) wurde eine Luftbrücke für den Transport von Kriegsverletzten aus der Ukraine in Mönchengladbach eingeweiht. Mit dem „Ukraine Airlift Day“ wollen die Initiatoren mehr ehrenamtliche Pilotinnen und Piloten, sowie Flugzeugeigentümer:innen für die Flüge in Richtung Osten gewinnen.

Russland nimmt Raffinerie in Ukraine unter Beschuss

+++ 10.45 Uhr: Russland hat erneut den zentral gelegenen Ort Krementschuk angegriffen. Die sich dort befindende Raffinerie wurde von insgesamt sechs Raketen getroffen, wie pravda.ua berichtet. Zwei weitere Raketen schlugen in dem Ort ein, wie der Regionalsprecher Dymytro Lunin bekannt gab.

Ukraine-Krieg: Verhandlungen mit Russland erst wieder Ende August

+++ 09.35 Uhr: Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg beschränken sich derzeit auf Detailfragen. Der allgemeine Frieden sei bei den Gesprächen schon länger kein Thema mehr. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa. Derzeit setze sowohl Moskau,wie auch Kiew auf eine Verbesserung der Verhandlungsposition durch militärische Erfolge.

Ukraine-Krieg: Straßenkämpfe in Sjewjerodonezk

Update, 08.06 Uhr: Im Osten der Ukraine setzen sich die heftigen Kämpfe fort. Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs ist die Lage vor allem in Sjewjerodonezk unübersichtlich. Dort werde mittlerweile um jede einzelne Straße gekämpft. Die Stadt selbst und ihre Umgebung befindet sich seit Tagen unter schwerem Artilleriefeuer aus Russland.

++ Ukraine-Krieg: Kiew meldet schwere Verluste - Johnson überraschend zu Besuch

Kiew - Nach 114 Tagen Ukraine-Krieg scheint der Angreifer aus Russland das Kriegsglück auf seiner Seite zu haben. Die ukrainische Armee dagegen hat nach den Angaben eines ranghohen Generals seit Beginn der Kämpfe hohe materielle Verluste zu beklagen. „Bis heute haben wir infolge aktiver Gefechte schätzungsweise 30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste bei unserer Ausrüstung“, sagte der Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin „National Defense“. Man habe mittlerweile rund „1300 Infanterie-Kampffahrzeuge, 400 Panzer und 700 Artilleriesysteme verloren.“

++ Ukraine-Krieg: Johnson sichert weitere Unterstützung zu

Um sich weiter gegen die Angriffe aus Russland verteidigen zu können, benötige man deshalb vor allem militärische Unterstützung und neue Waffen aus dem Westen. Das fordert auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der am Freitag überraschend den britischen Premierminister Boris Johnson empfing. Der versprach bei seinem Spontanbesuch in Kiew zwar keine neuen Waffen für die Ukraine, aber zumindest Ausbildungsprogramme für die Soldatinnen und Soldaten.

Militärausbilder aus Großbritannien hatten bereits zu Beginn des Ukraine-Konflikts und vor Beginn der Kampfhandlungen die ukrainische Armee im Gebrauch moderner westlicher Waffen unterrichtet. Johnson sicherte Selenskyi außerdem auch die Lieferung weiterer Waffensysteme zu.

++ Ukraine-Krieg: Kämpfe im Osten des Landes

Die Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland konzentrierten sich auch in der Nacht zum Samstag weiter auf die Donbass-Region. Vor allem die Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk bleibt weiter hart umkämpft. Die Armee aus Russland hat am Freitag erneut das Asot-Chemiewerk unter Beschuss genommen. Auf dem weitläufigen Fabrikgelände haben nach Angaben der ukrainischen Armee mehr als 560 Zivilistinnen und Zivilisten Schutz gesucht. Unter ihnen sollen sich auch 38 Kinder befinden.

++ Ukraine-Krieg: Zahl der zivilen Opfer steigt kontinuierlich

Die Zahl der zivilen Opfer im Ukraine-Krieg steigt ebenfalls kontinuierlich an. Das bestätigen auch Meldungen aus der Region rund um die Großstadt Donezk. Dort wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs Pawlo Kyrylenko vier Personen durch einen russischen Raketenangriff getötet. Sechs weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden.

Aus der südukrainischen Stadt Mykolajiw meldeten die Behörden zwei Tote und 20 Verletzte nach Angriffen der russischen Armee. Der Gouverneur der Region, Witalij Kim, sprach von wiederholten Raketenangriffen aus Russland auf Wohngebiete in der Region. Der Kreml bestreitet dagegen, Wohngebiete unter Beschuss zu nehmen. (dil/dpa)