Superwaffe KI im Ukraine-Krieg? Experten warnen vor Gefahren

Von: Bona Hyun

Im Ukraine-Krieg könnte der Einsatz von KI für den Verlauf entscheidend sein. Experten warnen allerdings davor, die Gefahren nicht zu unterschätzen.

Kiew – Zur Verteidigung gegen Russland setzt die Ukraine auch Künstliche Intelligenz (KI) ein. Auch durch westliche Unterstützung hat sich der Einsatz von KI in der Ukraine stark erhöht und sich in rasantem Tempo zu einem wichtigen Faktor bei bewaffneten Konflikten entwickelt. Die intelligenten Systeme könnten im Ukraine-Krieg für den Verlauf entscheidend sein. Neben potenziellen Erfolgen gibt es allerdings auch Gefahren, warnen Experten.

Ukraine setzt im Krieg KI ein – ist die Nutzung entscheidend für den Verlauf?

Künstliche Intelligenz könne auf Basis von Daten „andere Entscheidungen“ treffen, „als Menschen das tun würden“, sagte Gary Schaal, Leiter der Bundeswehr-Denkfabrik GIDS im Interview mit ZDF. Vor dem Hintergrund habe die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Ukraine-Krieg einen Vorteil: „Sie ist schneller und sie führt zu anderen Entscheidungen. Ob sie dann besser ist, müsste man erstmal in Simulationen überprüfen. Aber sie hat einen Vorteil: Den Überraschungsmoment“, sagte Schaal. Er betont allerdings, dass KI kein Game-Changer sein wird. Dennoch: Die Seite, die KI nicht nutzen würde, könnte relativ schnell verlieren, so Schaal.

KI im Ukraine-Krieg bereits für Aufklärung und Waffenlieferung eingesetzt

Bislang wird KI im Ukraine-Krieg bei der Feindaufklärung sowie der Erkennung von lohnenden Zielen mithilfe von Schwärmen kleiner Drohnen oder über Satelliten genutzt. Die Ukrainer greifen unter anderem auf ein Programm des US-Softwareunternehmens Palantir zurück. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden dann schnell feindliche Panzer, Truppen und Verstecke identifiziert. Die KI erkennt feindliches Gerät, auch wenn es gut getarnt ist. Britische Spione würden zudem KI benutzen, um Waffenlieferungen aus Russland zu behindern, sagte der Direktor des britischen Auslandsgeheimdiensts MI6, Richard Moore in einer Rede in der tschechischen Hauptstadt Prag (19. Juli).

Ukraine-Krieg: Der Einsatz von KI könnte im Kriegsverlauf entscheidend sein. (Symbolfoto) © Evgeny Biyatov/imago

KI als Superwaffe im Ukraine-Krieg? „Ausmaß wie etwa Pandemie und Atomkrieg“

Trotz der Potenziale gibt es auch bereits erste Appelle, die Risiken von Künstlicher Intelligenz nicht zu unterschätzen. In einer gemeinsamen Stellungnahme warnen Experten aus Industrie und Forschung vor möglichen Gefahren durch KI: „Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg“, so die Experten. Besonders beim Einsatz von KI bei Drohnen in Gebieten mit Zivilisten seien „potenzielle Kollateralschäden so groß“, dass man sich sehr gut überlegen müsse, mit welchem Autonomiegrad diese Systeme eingesetzt werden sollten, sagte Schaal.

Auch MI6-Chef Moore hielt dem Westen vor, das negative Potenzial von KI nicht ernst genug zu nehmen. Zudem hinkten westliche Länder rivalisierenden Staaten hinterher, die Geld und Ambition in diese und andere moderne Technologien steckten, rügte er damals. Geheimdienstler müssten zunehmend nachverfolgen, wie feindliche Staaten KI auf „schädliche, rücksichtslose und unethische Weise“ einsetzten. China bezeichnete er in der Rede als wichtigsten strategischen Schwerpunkt des MI6.

Waffen im Ukraine-Krieg – Russland versucht KI einzusetzen

Russland versucht ebenfalls, KI im Ukraine-Krieg einzusetzen. Russland habe versucht, eine ähnliche Software wie Palantir zu entwickeln. Sie wollten dabei kommerzielle Satellitendaten und Streaming-Videos von preiswerten chinesischen Drohnen nutzen. Allerdings hatte Russland wenig Erfolg, da es Schwierigkeiten gab, diese Daten zu koordinieren und zwischen den Einheiten auszutauschen, berichtet die Washington Post. (bohy)