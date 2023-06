Gefährliche Nähe zu „Wagner“: Was ist dran an den Gerüchten um General Surowikin?

Von: Stefan Scholl

Teilen

Gilt seit Tagen als verschwunden: General Surowikin. Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa. © dpa

Nach der gescheiterten „Wagner“-Revolte in Russland werden Militärs verdächtigt, sie hätten gemeinsame Sache mit Jewgenij Prigoschins Meuterern gemacht – schon ist von „Säuberungen“ die Rede.

Das sei keine leichte Entscheidung, sagte Jewgenij Prigoschin. „Surowikin hat ohne Angst die volle Verantwortung auf sich genommen.“ Vergangenen November lobte „Wagner“-Boss Prigoschin Armeegeneral Sergej Surowikin für die überraschende Aufgabe der südukrainischen Großstadt Cherson und den Rückzug der russischen Truppen aufs linke Dnipro-Ufer. Damals galt Surowikin als Liebling der Militärblogger und Staatspropagandistinnen, aber auch der Feldkommandeure Prigoschin und Ramsan Kadyrow. Nach Prigoschins gescheitertem Aufstand aber steht der stellvertretende Kommandeur der Ukraine-Truppen ganz oben auf der Liste der Offiziere, die als Mitwisser oder Komplizen des meuternden Söldnerchefs verdächtigt werden. Und Surowikin, Ehrenmitglied der „Wagner“-Gruppe, ist keineswegs der einzige. Westmedien und Militärblogger reden schon von „Säuberungen“. „Ein Crashtest auf Loyalität im Verteidigungsministerium“, schreibt der Telegram-Kanal „Rybar“.

„Seit mehreren Tagen arbeiten Ermittler und Mitarbeiter des Kreml-Sicherheitsdienstes FSO mit der Militärführung, aber auch mit Truppenkommandeuren“, heißt es auf dem Z-patriotischen Kanal.

„Wagner“-Revolte zum Anlass für groß angelegte „Säuberungen“

Am Mittwoch meldete die „Moscow Times“, Surowikin sei verhaftet worden. Der General hatte sich am Vorabend der Revolte in einem Video vergeblich an Prigoschin und seine Söldner gewandt und gesagt: „Wir sind eines Blutes, wir sind Krieger. Ich rufe dazu auf, anzuhalten.“ Später zitierte die „New York Times“ anonyme US-Geheimdienstquellen, Surowikin sei im Voraus von den Umsturzplänen informiert gewesen. Seit dem Aufstand ist unklar, wo er sich befindet. Laut „Rybar“ ist die „Wagner“-Revolte zum Anlass für groß angelegte „Säuberungen“ in der Armee geworden. „Unterstützung für die ‚Wagner‘-Truppe ist jetzt der Lackmustest, mit dem man die Streitkräfte durchkämmt.“ Der Telegram-Kanal „Romanow Light“ schreibt, das Kommando der Vierten Armee fordere Strafverfahren für mindestens vier Luftwaffen-Besatzungen, die abgelehnt hatten, mit Zivilautos durchmischte „Wagner“-Kolonnen unter Feuer zu nehmen.

Selbst Prigoschin-Gegner bekommen Schwierigkeiten. Im Generalstab habe sich Misstrauen breit gemacht, schreibt der Telegram-Kanal „Deti Arbata“. Nervosität herrsche bei den Anhängern Surowikins, aber auch im Gefolge von Generalstabschef Waleri Gerassimow, den Prigoschin gefangen nehmen wollte. Gerassimow ist seit der Revolte aus der Öffentlichkeit verschwunden. Es wird spekuliert, ob er als Sündenbock für die Unentschlossenheit der Armeeführung beim Aufstand abgesetzt oder entmachtet wird.

„Militärspezialoperation“ in der Ukraine dennoch im vollen Gange

Der staatsnahe Militärexperte Viktor Litowkin sagte der Frankfurter Rundschau, die Gerüchte um Surowikin, Gerassimow und die „Säuberung“ setzten die Desinformationskampagne gegen die russische Armeeführung fort, die Prigoschin begonnen habe. „Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass irgendwer, ob Verteidigungsminister, Generalstabschef oder Surowikin entlassen wird“. Die „Militärspezialoperation“ in der Ukraine sei im vollen Gange, deshalb werde es keine personellen Änderungen geben.

Das könnte zumindest für Verteidigungsminister Sergej Schoigu gelten, der während des Aufstandes ebenfalls verschwunden war. Das Staatsfernsehen zeigte ihn diese Woche wiederholt gemeinsam mit Wladimir Putin – ein Zeichen, dass der Staatschef ihm die Stange hält.