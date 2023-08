Annäherung zwischen China und dem Dalai Lama: Wer bestimmt über die Nachfolge des 88-Jährigen?

Von: Sven Hauberg

Der Dalai Lama im Dezember: Das geistige Oberhaupt der Tibeter feierte unlängst seinen 88. Geburtstag. © Sanjay Kumar/AFP

Der Dalai Lama sagt, dass China wieder Kontakt zu ihm suche. Dabei könnte es auch darum gehen, wer dem 88-jährigen Oberhaupt der Tibet dereinst nachfolgen wird.

München/Dharamsala – Auch im hohen Alter hat der Dalai Lama seinen Humor nicht verloren. „Wenn ich nachzähle, dann stelle ich fest: Ich bin 88. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, dann fühle ich mich, als sei ich noch in meinen Fünfzigern“, scherzte das Oberhaupt der Tibeter Anfang Juli, anlässlich der Feierlichkeiten zu seinem Geburtstag. Er habe noch keinen einzigen Zahn verloren, erklärte der Dalai Lama vor Anhängern in der Exil-Hauptstadt Dharamsala, und werde – „meiner eigenen Einschätzung nach und basierend auf Prophezeiungen“ – seinem Volk noch mindestens 15 oder 20 Jahre dienen. Er wäre dann über 100 Jahre alt.

Aber auch ein Dalai Lama ist natürlich nicht unsterblich. Chinas Regierung wartet man schon länger auf das Ableben des Friedensnobelpreisträgers, der für Tibets Gläubige in einer langen Reihe von Wiedergeburten steht und seine Heimat 1959 verließ. Wenn es so weit ist, dann will Peking die Reinkarnation des Religionsführers selbst bestimmen, das hat die Kommunistische Partei immer wieder klargemacht. „Die höchste Autorität in der Frage der Nachfolge des Dalai Lama liegt nicht bei irgendjemandem, sondern bei der Zentralregierung“, zitierte Anfang des Jahres die staatliche Global Times einen hochrangigen chinesischen Politiker.

Tibet Tibet wurde 1950 von der chinesischen Volksbefreiungsarmee besetzt. Zuvor war das „Dach der Welt“ seit dem Ende der letzten chinesischen Kaiserdynastie 1912 faktisch ein unabhängiges Land, mit dem Dalai Lama als Oberhaupt. Hunderttausende Menschen starben seit dem Einmarsch der Chinesen, unzählige Klöster und andere heilige Stätten wurden zerstört, vor allem während der Kulturrevolution (1966-1976). Heute lebt der 14. Dalai Lama im indischen Exil. Seine weltliche Macht gab der Religionsführer vor gut zehn Jahren an den sogenannten Sikyong ab, das politische Oberhaupt der Exilgemeinde.

„Dass Peking wieder Gespräche will mit dem Dalai Lama will, liegt an der Lage in Tibet und China“

Zuvor aber, so scheint es, will Peking noch einmal mit dem Dalai Lama verhandeln. „Chinesische Beamte haben nun erkannt, dass der Geist des tibetischen Volkes sehr stark ist, deshalb wollen sie sich mit mir in Verbindung setzen, um die Probleme Tibets zu lösen“, sagte der Dalai Lama vor wenigen Wochen. Details nannte er nicht, erklärte aber: „Ich bin dazu bereit.“ Norzin Dolma, die als Ministerin der tibetischen Exil-Regierung für internationale Beziehungen zuständig ist, bestätige die Annäherung. Es habe zuletzt „inoffizielle und informelle“ Kontakte gegeben, sagte Dolma der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo, schwieg sich zu Einzelheiten aber ebenfalls aus.

Nach Jahren der Funkstille hatten sich Vertreter der chinesischen Regierung und des Dalai Lama im Jahr 2002 erstmals wieder zu offiziellen Gesprächen getroffen. Acht Jahre und ebenso viele ergebnislose Verhandlungsrunden später brach der Kontakt allerdings wieder ab. China machte damals die tibetische Seite für das Scheitern verantwortlich, weil die „Dalai-Lama-Clique“ darauf bestanden habe, nicht als Vertreter des Religionsführers aufzutreten, sondern als Repräsentanten einer tibetischen Exil-Regierung, die von Peking freilich nicht anerkannt wird.

„Dass die chinesische Regierung jetzt wohl wieder Gespräche will, liegt vor allem an der Lage in Tibet und China“, glaubt Tenzyn Zöchbauer, Geschäftsführerin der Tibet Initiative Deutschland, einer Nichtregierungsorganisation. Gegenüber der Frankfurter Rundschau verweist Zöchbauer auf die Unzufriedenheit der Menschen in Tibet und auf den Druck, der auf Chinas Staatsführung laste, etwa wegen jüngster Enthüllungen zu mutmaßlichen Zwangsinternaten in der Region.

Tibet: Berichte über Zwangsinternate und Internierungslager

Anfang des Jahres war in einem UN-Bericht zu lesen, dass bis zu einer Million Kinder in Tibet gegen ihren Willen solche Einrichtungen besuchen müssten. Weil dort nur Chinesisch gesprochen und gelehrt werde, „verlieren die tibetischen Kinder die Fähigkeit, ihre Muttersprache zu beherrschen und sich mit ihren Eltern und Großeltern in der tibetischen Sprache zu verständigen“, so die UN-Sonderberichterstatter.

Zudem gibt es seit Längerem Berichte über Internierungslager in Tibet, die jenen in der Uiguren-Provinz Xinjiang ähneln sollen. Einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Bericht des Forschungsinstituts Rand Europe zufolge gibt es Hinweise darauf, dass die Haftdauer in diesen Lagern zuletzt ausgeweitet wurde. Die Regierung in Peking weist derartige Vorwürfe stets zurück und behauptet, das Leben der Tibeterinnen und Tibeter habe sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert. Gleichzeitig verweigert sie westlichen Experten und Journalistinnen seit Jahren die Einreise nach Tibet, sodass es schwierig ist, die Lage vor Ort unabhängig zu beurteilen.

Zöchbauer von der Tibet Initiative sagt zwar, dass die Tibet-Politik der Chinesen Zweifel aufwerfe, „ob ein ernsthafter Wille für Gespräche besteht“. Sollte es die Kommunistische Partei aber doch ernst meinen, dann könnte der Fünf-Punkte-Plan des Dalai Lama von 1987 eine Grundlage für Verhandlungen sein. Darin fordert er die Umwandlung des „Dachs der Welt“ in eine Friedenszone. Zudem müssten die Menschenrechte der Tibeterinnen und Tibeter gewahrt, die Umwelt geschützt und Bevölkerungsumsiedlungen beendet werden. Außerdem verlangt der Dalai Lama Verhandlungen über den Status Tibets – keine Unabhängigkeit von China, aber echte Autonomie und Selbstbestimmung.

Will China einen Deal mit dem Dalai Lama?

Dass sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping darauf einlassen könnte, erscheint allerdings unwahrscheinlich. Seit seiner Machtübernahme 2012 hat Xi die Kontrolle über sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens in China deutlich verschärft, zudem verfolgt er eine Minderheitenpolitik, die darauf abzielt, kulturelle Unterschiede einzuebnen und so ein homogenes Volk zu schaffen.

Der Tibet-Experte Robert Barnett von der Columbia University glaubt dennoch, dass Peking auf einen Deal mit dem Dalai Lama hoffe, um sich auf eine gemeinsame Regelung für dessen Nachfolge zu einigen. Das sagte Barnett unlängst der South China Morning Post. Denn China weiß: Nur wenn auch die Exil-Gemeinde hinter einer Wiedergeburt des Dalai Lama steht, findet diese im besetzten Tibet Anerkennung. Wenn nicht, könnte es passieren, dass es am Ende zwei Dalai Lamas gibt – einen, den Chinas Kommunisten bestimmt haben, und einen, den die tibetische Exil-Gemeinde anerkennt.

Als 1989 der zehnte Pantschen Lama starb, traditionell die „Nummer zwei“ in der tibetischen Hierarchie, kam es genau so: Sowohl China als auch die Exil-Tibet bestimmten jeweils eine eigene Reinkarnation. Der „offizielle“ Pantschen Lama lebt und lehrt heute in China; den Pantschen Lama, den der Dalai Lama als rechtmäßig anerkannt hat, ließ Peking hingegen verschwinden. Sein Schicksal ist bis heute ungeklärt.