Gebäude und Verkehr, das schreckliche Paar

Von: Jörg Staude

Wären öffentliche Verkehrsmittel zuverlässiger, würden bestimmt mehr Menschen auf ihr Auto verzichten. © Arnulf Hettrich/Imago

Gebäude und Verkehr kosten Deutschland Milliarden Euro, um die EU-Klimaziele zu erreichen - selbst ein deutlicher Anstieg des CO2-Preises kann das nicht mehr abfedern.

Klimapolitische „Sorgenkinder“ seien der Verkehr und die Gebäude, schreiben deutsche Medien gern. Damit bedienen sie das Bild, die beiden Sektoren könnten ihre Probleme schon in den Griff bekommen, wenn sie einfach „erwachsen“ würden. Schaut man genauer auf die Treibhausgas-Bilanzen, die das Umweltbundesamt (UBA) und der Expertenrat für Klimafragen kürzlich vorgelegt haben, müssten Gebäude und Verkehr eher als das schreckliche Paar gelten.

Der Gebäudesektor und vor allem der Verkehr verursachen den größten Teil der fast 200 Millionen Tonnen Treibhausgase, umgerechnet in CO2-Äquivalente, um die Deutschland bis 2030 selbst im besten Fall sein Emissionsbudget überzieht, jedenfalls das Budget, zu dem das Klimagesetz die Bundesregierungen verpflichtet.

EU-Klimaziele müssen erfüllt werden

Die Europäische Union (EU) hat beschlossen, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren. Dazu nutzt die EU vor allem zwei Instrumente. Zum einen den CO2-Emissionshandel, an dem Energiewirtschaft und energieintensive Industrie teilnehmen müssen. Zum anderen einigten sich die EU-Staaten auf die Lastenteilungsverordnung, englisch Effort Sharing Regulation (ESR). Darunter fallen Verkehr, Gebäude, aber auch Landwirtschaft, Abfall und die sogenannte kleine Industrie.

Die Lastenteilung sieht vor, dass Großemittenten wie Deutschland ihre Emissionen von 2021 bis 2030 um die Hälfte zu senken haben. Dabei gelten jährliche Zwischenziele, die wie ein CO2-Budget wirken. Gelingt es einem EU-Staat nicht, die CO2-Emissionen entsprechend zu senken, muss er fehlende Emissionsberechtigungen am Markt zukaufen, sofern verfügbar. Alternativ können Strafzahlungen verhängt werden. Bei der Lastenteilung zeichnen sowohl der vom Umweltbundesamt vorgelegte Projektionsbericht als auch die Stellungnahmen des Klima-Expertenrats ein ziemliches Schreckensszenario.

Ampel-Regierung fährt einen Zickzack-Kurs

So wird Deutschland laut UBA sein ESR-Budget bis 2030 um mindestens 152 Millionen Tonnen CO2 überziehen – selbst dann, wenn die Bundesregierung alle bis Oktober 2022 beschlossenen und geplanten Klimavorkehrungen umsetzt. Auf dem Stand der Klimapolitik im Herbst letzten Jahres baut der Projektionsbericht auf und rechnet so beispielsweise mit einem noch nicht verwässerten Heizungsgesetz. Schätzungen, was Deutschland die vorausgesagten 152 Millionen Tonnen ESR-Überziehung kosten, gehen sehr deutlich in die Milliarden. So veranschlagt das Politikportal Euractiv Summen, die von 7,5 Milliarden Euro bis weit in den zweistelligen Milliardenbereich gehen, vom Schaden für das Klima mal ganz abgesehen.

Um die Klimaziele einzuhalten, forderte neben anderen auch UBA-Präsident Dirk Messner anlässlich des Projektionsberichts „zusätzliche Maßnahmen“. In dem Bericht hat das Umweltbundesamt dazu die Wirkung „zusätzlicher Maßnahmen“ abgeschätzt, darunter eine deutliche Erhöhung des nationalen CO2-Preises für die in Verkehr und Gebäuden eingesetzten Kraft- und Brennstoffe.

Die Ampel-Regierung fährt hier einen Zickzack-Kurs. Ursprünglich waren für 2024 schon 45 Euro je ausgestoßener Tonne CO2 vorgesehen. Das wurde wegen der Energiekrise ausgesetzt, jetzt geht es kommendes Jahr auf 40 Euro. Der aktuelle Aufschlag verteuert Benzin und Diesel um etwa drei Cent pro Liter. Das rettet die deutsche ESR-Bilanz wie auch die Klimaziele nicht im Entferntesten.

CO2-Preis: Expertenrat für Klimafragen hält sich bedeckt

So wird in einem Szenario des Berichts ein CO2-Preis von 200 Euro pro Tonne ab 2025 angenommen, in einem anderen sind es 255 Euro ab 2027. In einem bereits im Juli veröffentlichten Faktenpapier schlägt das UBA zudem vor, den CO2-Preis schon im kommenden Jahr auf 90 Euro und dann 2026 auf 110 bis 130 Euro zu erhöhen. Damit solle ein „böses Erwachen“ spätestens 2027 verhindert werden, ist dort zu lesen. Die Szenarien zeigen aber auch: Selbst CO2-Preise jenseits der 200 Euro reichen nicht, um gerade dem Verkehrssektor seinen klimapolitischen Schrecken zu nehmen.

Damit ein hoher CO2-Preis wirken könne, brauche es auch gute Alternativen, wird dazu erläutert. Ein CO2-Preis allein baue schließlich keine Schienen und verbessere auch nicht das Angebot im öffentlichen Verkehr. Der Expertenrat für Klimafragen hält sich, was hohe CO2-Preise angeht, eher bedeckt. Das Gremium schlägt vor, für die deutschen ESR-Emissionen eine „möglichst frühzeitige Durchsetzung der festen Obergrenze“ festzulegen. Bisher gilt so eine Obergrenze, ein sogenannter Cap, nur EU-weit. Eine nationale ESR-Obergrenze würde die politische Aufmerksamkeit viel stärker auf das Problem lenken, ist sich Brigitte Knopf sicher, Generalsekretärin der Klima-Denkfabrik MCC. So gebe es die irrige Annahme, die für 2027 geplante Integration des nationalen Emissionshandels in einen EU-weiten würde Deutschland seiner Pflichten entheben, die ESR-Emissionen zu senken. Das sei nicht der Fall, betont Knopf, auch Vizevorsitzende des Klimaexpertenrats.

Ein Denkverbot zur City-Maut ist nicht klug

Die nationale Obergrenze bei der ESR sollte auch möglichst schnell eingerichtet werden, fordert die Klimawissenschaftlerin. Die Emissionsminderungen auf später zu verschieben, bringe nicht nur die Gefahr mit sich, die Klimaziele zu verfehlen, es müssten dann auch sehr viele CO2-Emissionen sehr schnell reduziert werden, warnt sie. Knopf setzt dabei nicht nur auf Preise und Caps. Es gebe noch sehr viel unausgeschöpftes Einsparpotenzial bei Vorkehrungen, die „gleichzeitig wirkungsvoll und nicht radikal sind“. Dazu zählt die Klimaexpertin den Abbau klimaschädlicher Subventionen.

Im Verkehr könne man über ein Tempolimit oder eine City-Maut nachdenken, ergänzt Knopf. „Alles sollte aber mit sozialer Flankierung konzipiert werden“, betont sie. Für eine starke soziale Komponente in der Klimapolitik in Gestalt einer Klimaprämie und von Förderprogrammen für besonders betroffene Haushalte setzt sich auch das Umweltbundesamt ein. Das sei sogar die Voraussetzung für klimapolitisch notwendig höhere CO2-Preise, heißt es beim UBA.

