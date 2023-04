Gärtnern in Zeiten der Klimakrise

Von: Sandra Kirchner

Teilen

Wildbienen mögen Kamillenblüten (Bild) besonders gern. Wer Blumenerde kauft, sollte aber auf torffreie Erde setzen. © Imago/Mario Plechaty Photography

Trockene Sommer, milde Winter: Der Klimawandel ist auch in Gärten spürbar. Durch kleine Umstellungen können wir unsere kleinen Oasen robuster und auch nachhaltiger machen.

Siebzehn Millionen private Gärten gibt es in Deutschland. Etwa eine Million davon sind Schrebergärten. Die einen wollen üppige Blumenbeete mit Stauden und Sträuchern, die anderen bauen Obst und Gemüse an und manche brauchen einfach ein grünes Plätzchen zum Ausruhen. Aber welche Variante auch bevorzugt wird, Gärtnern ist gut fürs Klima.

Die Böden von Kleingärten speichern mehr Kohlenstoff als etwa die Böden von Parks oder Siedlungen. Das hat das Forschungsprojekt Natkos von der Humboldt-Universität in Berlin gezeigt. Darin wurden Bodenproben aus dem Berliner Stadtgebiet mit unterschiedlicher Nutzung ausgewertet.

Das überraschende Ergebnis: Deutlich am meisten Kohlenstoff wird – abgesehen von den Moorböden – in den Böden von Kleingärten gespeichert. Aus Sicht der Forschenden liegt das am Gärtnern: Die häufige Zufuhr organischer Substanz, Umgraben und gute Wasserversorgung regen die biologische Aktivität an und das kommt dem Humus, der den Kohlenstoff speichert, zugute.

Aber es gibt durchaus gärtnerische Aktivitäten, die zu Lasten des Klimas gehen, also klimaschädliche CO2-Emissionen freisetzen, wie etwa das Benutzen von torfhaltiger Blumenerde. „Wer Blumenerde kauft, sollte auf torffreie Erde setzen“, sagt Melanie Konrad, Gartenexpertin beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Ein Komposthaufen ist schon mal der richtige Start

Der Torf in der Blumenerde wird in Mooren abgebaut. „Moore sind die effektivsten Kohlenstoffspeicher innerhalb der Landökosysteme und bieten auch vielen spezialisierten Tier- und Pflanzenarten Lebensraum“, erklärt Konrad. Torffreie Erde ist also ein echter Beitrag für mehr Biodiversität und Klimaschutz.

Zum Aufbessern der garteneigenen Erde gibt es ohnehin eine sinnvollere Alternative: einen Komposthaufen. Damit können Gärtnerinnen und Gärtner gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Gartenabfälle wie Zweige oder Rasenschnitt sowie Gemüsereste, Tee- oder Kaffeefilter lassen sich einfach auf dem Kompost entsorgen und nach einiger Zeit entsteht beinahe ganz von selbst hochwertiger Humus. Wird dieser Humus wieder im Garten ausgebracht, lässt sich der Einsatz von Dünger reduzieren. „Generell sollte man im Garten auf chemisch-synthetische Dünger verzichten, denn sie werden sehr energieaufwendig hergestellt“, sagt Nabu-Gartenexpertin Konrad.

Zudem sollte nur sparsam gedüngt werden. Befindet sich zu viel Stickstoff im Boden, wird Lachgas freigesetzt, das 300-mal klimaschädlicher ist als CO2. Stattdessen sollte man im Garten auf organische Dünger wie Kompost, Hornspäne oder Pflanzenjauchen setzen.

Aktiv werden Anlocken: Bienen bestäuben Pflanzen, Vögel fressen Raupen und Igel vertilgen Schnecken: Wie Sie diesen Nützlingen einen Lebensraum bieten oder Regenwasser sinnvoll nutzen können und wie Sie auf ökologische Art Nacktschnecken oder Blattläuse loswerden, erfahren Sie in den Gartentipps des Umweltbundesamts: www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/nuetzlinge-im-garten#gewusst-wie Anpassen: Auch in unseren Gärten macht sich der Klimawandel bemerkbar. Der Nabu bietet Tipps für trockene Sommer im Netz: nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/klimagarten/26024.html Anschließen: Wer keinen eigenen Garten hat, kann sich auch in einem Gemeinschaftsgarten engagieren. Eine Übersicht bietet: urbane-gaerten.de FR

Auch beim Material und beim Werkzeug gibt es klimafreundlichere Alternativen: Statt Motorrasenmäher oder Laubbläser sollten Gärtnerinnen und Gärtner auf effiziente, akkubetriebene Geräte von guter Qualität setzen.

„Sportliche Gärtnerinnen und Gärtner schwingen die Sense in der Wildblumenwiese, jäten unerwünschte Beikräuter und kehren das Laub mit dem Laubrechen zu einem Haufen als Unterschlupf für die Igel“, empfiehlt Melanie Konrad.

Außerdem ist es ratsam, möglichst viel wiederzuverwenden oder aus der Region zu beziehen, beispielsweise eine alte Zinkbadewanne als Pflanzgefäß oder regional, nachhaltig produziertes Holz für die Terrasse. Das belastet natürliche Ressourcen weniger und spart lange Transportwege.

Der Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten oder auf dem Balkon spart Transportwege und die dadurch entstehenden Emissionen. Und zur Belohnung stehen frische Lebensmittel auf dem Tisch.

Doch Gärten müssen sich auch an neue Bedingungen anpassen: Die Sommer werden heißer, die Dürrephasen länger. Statt wasserzehrender Pflanzen wie Hortensien sind deshalb wärmeliebende, heimische Stauden wie Königskerze oder Natternkopf zu bevorzugen. Sie sind besser gewappnet für kommende Klima-Änderungen.

Außerdem sollte der Boden stets bedeckt sein – durch Bepflanzung oder durch Mulch, um das Verdunsten von Wasser zu verringern. Und lieber seltener gießen, aber dafür ausgiebig: Das regt Pflanzen dazu an, längere Wurzeln auszubilden.

Wo stehen wir im Kampf gegen den Klimawandel? Das ist die zentrale Frage von FR|Klima. Ausgezeichneter Umweltjournalismus hat seit Jahrzehnten einen festen Platz in der Frankfurter Rundschau. In der Zeitung widmen wir dem Klima jetzt täglich eigene Seiten.



An dieser Stelle bündeln wir unsere Berichte, Analysen, Interviews, Grafiken und Meinungstexte. Darüber hinaus bieten wir Ihnen im FR|Klima-Newsletter einen umfassenden, wöchentlichen Überblick. Exklusiv direkt in Ihr Postfach.