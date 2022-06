G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Alle Infos zum Austragungsort

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

2022 findet der G7-Gipfel erneut auf Schloss Elmau in Krün statt. Alles Wichtige zum Veranstaltungsort, seiner Geschichte und seinen Besonderheiten.

Garmisch-Partenkirchen - Wie jedes Jahr treffen sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industriestaaten: die G7. 2022 ist Deutschland Gastgeber des G7-Gipfels und lädt wie bereits 2015 auf Schloss Elmau ein. Doch was ist über Schloss Elmau bekannt? Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Schauplatz des G7-Gipfels im Überblick.

Name Schloss Elmau Baujahr 1916 von Dr. Johannes Müller Eröffnung des Luxushotels 21. Juni 2007 Mitarbeiter 330 Klassifizierung 5 Sterne Leitung Dietmar Mueller-Elmau

Schloss Elmau: Luxushotel und Austragungsort des G7-Gipfels

Das luxuriöse Fünf-Sterne-Hotel Schloss Elmau liegt im Elmauer Hochtal, 100 km südlich von München und 40 km nördlich von Innsbruck, zwischen dem Karwendelgebirge und der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen in rund 1000 Meter Höhe. Bereits im Jahr 2015 traf sich die Gruppe der Sieben im oberbayerischen Elmau, welches oberhalb der Gemeinde Krün gelegen ist.

Die Geschichte von Schloss Elmau

1916 wurde das Schloss Elmau von dem Theologen, Philosoph und Auto Dr. Johannes Müller als „Freiraum des persönlichen und gemeinschaftlichen Lebens“ erbaut. Den Gästen auf Schloss Elmau Gäste sollten „Ferien vom Ich“ ermöglicht werden. Dabei stand vor allem die Idylle der Natur im Vordergrund, aber auch Konzerte und Tanzabende. Müller wollte der Individualisierung des Ichs durch den Kapitalismus entgegenwirken.

Nach der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 wurde auch Johannes Müller ein Anhänger Adolf Hitlers. Er sah in Hitler den Anführer der „nationalen Revolution des Gemeinnutzes über den Eigennutz“, das „Werkzeug in Gottes Hand“. Trotz Müllers Verehrung von Hitler distanzierte er sich von dessen Antisemitismus und Rassenlehre. Auch deshalb wurde er nie Mitglied der NSDAP. Johannes Müllers öffentliche Kritik am Antisemitismus führte dazu, dass seine Veröffentlichungen und Vorträge verboten wurden. Zu einer Verhaftung kam es aber nicht. Trotz seiner Kritik bezeichnete Müller Adolf Hitler weiter als „das Empfangsorgan für die Regierung Gottes und Sender der ewigen Strahlen“ und strebte weiterhin die „Wiedergeburt des deutschen Volkes“ an.

Werden Sie den G7-Gipfel verfolgen?

Schloss Elmau zur Zeit des Nationalsozialismus

Um einer Beschlagnahmung von Schloss Elmau durch die SS zuvorzukommen, verpachtete Müller das Schloss 1942 an die Wehrmacht als „Erholungsheim für Fronturlauber“. Nach Kriegsende 1945 wurde Johannes Müller in einem Entnazifizierungsverfahren wegen Verherrlichung von Hitler in Wort und Schrift verurteilt. Die Verurteilung war rechtlich umstritten.

1945 beschlagnahmte schließlich die US Army Schloss Elmau und nutzte es als Lazarett. Danach diente es unter Verwaltung der bayerischen Regierung als Erholungsheim für Tuberkulose-Patienten und Holocaust-Überlebende. Nach Müllers Tod am 4. Januar 1949, pachteten seine Kinder Sieglinde Mesirca und Bernhard Müller-Elmau im Jahr 1951 das Schloss Elmau und richteten dort ein Hotel ein. 1961 wurde das Verfahren gegen Johannes Müller eingestellt und Bernhard und Sieglinde, die er als Erben eingesetzt hatte, wurden die Eigentümer von Schloss Elmau.

Zeitstrahl: Die Geschichte von Schloss Elmau

1916: Dr. Johannes Müller erbaut Schloss Elmau.

1933: Johannes Müller übt trotz seiner Verehrung für Hitler öffentlich Kritik am Antisemitismus. Es folgen Verhöre durch die Gestapo und das Verbot seiner Vortragsreisen.

1945: Die US Army beschlagnahmt Schloss Elmau als Lazarett. Müller wird in einem Entnazifizierungsverfahren wegen Verherrlichung von Hitler in Wort und Schrift verurteilt.

1951: Die Bayerische Staatsregierung verpachtet Schloss Elmau an Bernhard Müller-Elmau und seine Schwester Sieglinde Mesirca. Zusammen mit Dr. Odoardo Mesirca, der in dem Testament von Johannes Müller als Hoteldirektor bestimmt war, eröffnen sie Schloss Elmau an Pfingsten 1951.

1961: Das Spruchkammerverfahren gegen Johannes Müller wird eingestellt und seine Kinder Bernhard Müller-Elmau und Sieglinde Mesirca werden zu je 50 Prozent Eigentümer von Schloss Elmau.

2005: Das vollständig renovierte Schloss Elmau wird durch einen Großbrand zerstört und muss in der Folge weitgehend abgerissen werden.

2007: Das neue Schloss Elmau von Dietmar Mueller-Elmau wird als Luxury Spa & Cultural Hideaway und Mitglied der Leading Hotels of the World wiederaufgebaut.

2015: Nach zweijähriger Bauzeit wird das luxuriöse Retreat als zweites Hotel in Schloss Elmau eröffnet.

Juni 2015: G7-Gipfel 2015 auf Schloss Elmau.

Juni 2022: G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau.

Schloss Elmau: Eröffnung des Luxushotels nach Großbrand

Im August 2005 kam es zu einem Großbrand auf Schloss Elmau, weshalb das Gebäude weitgehend abgerissen werden musste. 2007 wurde das neue Schloss Elmau von Dietmar Müller-Elmau als Luxury Spa & Cultural Hideaway eröffnet und 2015 durch die Eröffnung des Retreats ergänzt. 2021 belegte Schloss Elmau - neben vielen weiteren Auszeichnungen - unter anderem den ersten Platz der besten Hideaways unter den 101 besten Hotels in Deutschland und wurde 2022 vom Handelsblatt mit dem ersten Platz im Ranking der besten Wellness Hotels in den Alpen ausgezeichnet.

Der G7-Gipfel 2022 findet erneut auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen statt. © Sven Hoppe / dpa

Jährlich finden in dem 5 Sterne-Luxushotel bis zu 200 Konzerte, Lesungen und Festivals statt, die Hotelgäste ohne zusätzliche Kosten besuchen dürfen.

Schloss Elmau: Das Hideaway in Zahlen 2007 wurde das 5-Sterne-Superior-Hideaway nach einem Großbrand weitgehend neu errichtet. 1 Konzertsaal ist darin untergebracht. In ihm treten regelmäßig große Künstler auf. 115 Zimmer und Suiten mit 20 bis 110 Quadratmetern gibt es im Hideaway. 5 Restaurants, eines davon ist für Familien reserviert und eines mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, bieten kulinarische Köstlichkeiten. 2 Fashion- und Lifestyle Shops, eine Buchhandlung und zwei Bibliotheken sorgen für Unterhaltung.

Schloss Elmau: Prominente Gäste – Musiker, Autoren und Politiker

Seit den 1950er Jahren zieht es prominente Gäste nach Elmau. Von Politikern, über Autoren, Philosophen und Personen des Öffentlichen Lebens. Darunter waren zum Beispiel der Violonist Yehudi Menuhin, Sänger Herman Prey, der Poltiker Johannes Rau und Schauspieler Vicco von Bülow.

Das Retreat in Zahlen 2015 wurde das 5-Sterne-Superior-Retreat erbaut. 47 Suiten und Juniorsuiten gibt es im Retreat, sie haben 60 bis 200 Quadratmeter. 1 Yoga Pavillon sowie ein Adult Spa und ein Family Spa mit ganzjährig beheiztem Außenpool laden zum Entspannen ein. An 2 offenen Kaminen kann man es sich in der Library Lounge gemütlich machen.

G7-Gipfel 2015 auf Schloss Elmau

2015 fand der G7-Gipfel unter der Schirmherrschaft der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Schloss Elmau. Folgende Staats- und Regierungschefs trafen sich 2015 auf Schloss Elmau:

Bundeskanzlerin Angela Merkel (Deutschland)

Präsident François Hollande (Frankreich)

Präsident Barack Obama (USA)

Ministerpräsident Matteo Renzi (Italien)

Premierminister David Cameron (Vereinigtes Königreich)

Premierminister Shinzō Abe (Japan)

Premierminister Stephan Harper (Kanada)

Als bekannt wurde, dass auch 2022 wieder Schloss Elmau Schauplatz des G7-Gipfels werden soll, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, Schloss Elmau erfülle alle logistischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an einen G7-Gipfelort. (jsch)