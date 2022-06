G7-Gipfel 2022: Die Sicherheitsmaßnahmen beim Treffen in Elmau

Von: Julia Schöneseiffen

Der G7-Gipfel findet 2022 auf Schloss Elmau in Bayern statt. Alle Infos zu den Sicherheitsmaßnahmen lesen Sie im Überblick.

Garmisch-Partenkirchen - Bei dem G7-Gipfel 2022 treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten auf Schloss Elmau in Bayern. Mit Beginn des neuen Jahres hat Deutschland die Präsidentschaft der G7 übernommen - und ist damit Gastgeber für das Treffen.

Name G7-Gipfel Tagungsort Schloss Elmau Datum 26. Juni bis 28. Juni 2022 Teilnehmer Deutschland, Frankreich, USA, Italien, Vereinigte Königreich, Japan, Kanada

G7-Gipfel in Elmau: Die Sicherheitsmaßnahmen im Überblick

Bereits 2015 lud Deutschland die Gipfelteilnehmer auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen ein. 2022 findet das Treffen der Gruppe der Sieben nun erneut in dem Luxushotel statt. Elmau erfülle „alle logistischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an einen G7-Gipfelort“, erklärte der Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Mehr als 166 Millionen Euro wird die Ausrichtung nach Schätzung des bayerischen Innenministeriums kosten. Davon sind rund 147 Millionen für Polizei und Sicherheitskonzept vorgesehen. Aber wie sehen die Maßnahmen konkret aus? Alles Wichtige zu den Sicherheitsmaßnahmen beim G7-Gipfel 2022 in Elmau im Überblick.

G7-Gipfel 2022: Verschärfte Zutrittskontrolle rund um Schloss Elmau

Etwa 18.000 Polizist:innen werden beim G7-Gipfel vom 26. Juni bis 28. Juni 2022 für die Sicherheit bei dem Treffen in Elmau sorgen. Rund um das Schloss Elmau werden Sicherheitsbereiche errichtet, in denen es eine verschärfte Zutrittskontrolle geben wird. Die besonderen Kontrollen sollen sich aber auf einen engen örtlichen und auch zeitlichen Zusammenhang begrenzen. Zu Einschränkungen soll es daher nur in den näheren Bereichen rund um den Tagungsort kommen, so das bayerische Innenministerium.

Beim G7-Gipfel 2022 werden rund um Schloss Elmau wieder viele Polizeikräfte im Einsatz sein. (Archivbild) © Angelika Warmuth/dpa

Folglich sollen die Einschränkungen auf den Verkehr minimal ausfallen. Trotzdem könne es nicht nur in Elmau, sondern auch an überregionalen Verkehrsknotenpunkten zu Beeinträchtigungen durch Ab- und Umleitungsmaßnahmen kommen. Dies kann sowohl den Individualverkehr als auch den ÖPNV betreffen.

G7-Gipfel: Sicherheitsmaßnahmen können den Verkehr beeinträchtigen

Nicht nur der Verkehr am Boden muss mit Beeinträchtigungen während des G7-Gipfels in Elmau rechnen. Auch im Flugverkehr kommt es zu Einschränkungen. So sind während des Gipfeltreffens bemannte Flüge in einem Radius von 56 Kilometer rund um das Schloss Elmau verboten. Ein zweites Flugbeschränkungsgebiet gilt bei der An- und Abreise der Staats- und Regierungschefs für den Münchner Flughafen.

Auch an der Protokollstrecke, also an der Strecke zwischen dem Flughafen München und Elmau werden strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. So versiegelt die Polizei alle sich auf dem Weg befindlichen Gullideckel. Dies soll mögliche Anschläge auf den Konvoi der Staats- und Regierungschefs verhindern. Im besten Fall werden die Vertreter der sieben größten Industriestaaten allerdings nicht mit dem Auto in Elmau eintreffen, sondern mit dem Hubschrauber. Hierfür wurde der Wanderparkplatz im Elmauer Tal vorübergehend asphaltiert.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Mit Demos wird erneut gerechnet

Auch mögliche Demonstrationen müssen in das Sicherheitskonzept mit einbezogen werden: Beim Gipfel 2015 gab es zahlreiche Proteste. 3600 Gipfelgegner zogen damals nach Angaben der Polizei am Gipfel-Samstag durch Garmisch-Partenkirchen. Auch in diesem Jahr wird wieder mit Demonstrationen gerechnet.

Das Innenministerium erklärt, die Sicherheitsbehörden hätten Mobilisierungsversuche der „gewaltbereiten und sicherheitsgefährdenden, demokratiefeindlichen Bestrebungen“ detailliert im Blick. Gleichzeitig wird betont: Eingeschränkt werde das Demonstrationsrecht auf keinen Fall, friedliche Demonstrationen dürften problemlos stattfinden. (jsch)