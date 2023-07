Längere Sperren und Sozialarbeit: So will die Politik Gewalt im Amateurfußball stoppen

Von: Andreas Schmid

Zwei Spieler geraten in der Landesliga Hamburg aneinander. © IMAGO/Claus Bergmann

Die Gewalt auf Deutschlands Amateurfußballplätzen nimmt zu. Sportpolitiker schlagen bei IPPEN.MEDIA Maßnahmen vor, um die Aggression einzudämmen.

München – Laut neuen DFB-Daten befindet sich die Zahl der Spielabbrüche im Amateurfußball auf einem Rekordhoch. Thaya Vester von der Universität Tübingen forscht zum Thema und stellt auf Anfrage von IPPEN.MEDIA fest: „Wir leben in besonders unruhigen Zeiten, in denen viele Menschen mit Sorgen und Nöten zu kämpfen haben. Diese schlechte Stimmung macht auch vor dem Fußball nicht halt und scheint sich hier besonders zu entladen.“ Was kann gegen die Gewalt getan werden?

Gewaltparadoxon: „Viele erst zu Gewaltbekämpfung bereit, wenn es zu spät ist“

Vester sieht bereits eine „Vielzahl an guten Überlegungen, die aber noch nicht hinreichend umgesetzt werden“. Die Expertin erkennt dabei ein Gewaltparadoxon. „Viele sind erst dann bereit, sich mit Fragen der Gewaltbekämpfung auseinanderzusetzen, wenn es zu spät ist.“ Vester nimmt daher auch die Verbände in die Pflicht.

Es brauche mehr Ressourcen, auch für vergleichsweise simple Maßnahmen wie Ordnerwesten oder Flyer. Geldstrafen für Gewaltvergehen sollten unmittelbar in die Prävention fließen. Das sei aus satzungstechnischen Gründen in den meisten Fällen aber nicht möglich. „Damit kann man sich aber nicht zufriedengeben.“

Die Bundespolitik kann hier kaum nachhelfen. Die Zuständigkeit liegt in den Ländern. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA nennen die sportpolitischen Sprecher von SPD, Grünen, FDP und Linke allerdings ein paar mögliche Hebel zur Lösung des Problems – von härteren Strafen bis zu Anpassungen im Bildungsurlaubsgesetz.

So will die Politik das Gewaltproblem im Amateurfußball lösen

Sabine Poschmann, sportpolitische Sprecherin der SPD, sieht Prävention als Schlüssel zur Gewaltabnahme. „Das Motto muss sein: Null Toleranz für Gewalt im Amateurfußball.“ Der Bund fördere Programme wie „Verein(t) gegen Rassismus“. Die Vereine müssten die Werte des Sports von klein auf vermitteln und bei Fehlverhalten „intern Konsequenzen ziehen“. Poschmann kritisiert auch den Profifußball. „Bundesligaspieler müssen sich ihrer Vorbildfunktion stärker bewusst sein.“ Besonders im Umgang mit Schiedsrichtern gebe es deutlichen Nachholbedarf. So hatte in der abgelaufenen Saison etwa Bayerns Ex-Coach Julian Nagelsmann die Unparteiischen als „Pack“ bezeichnet.

Julian Nagelsmann lässt seine Wut an den Schiedsrichtern aus. © Anke Waelischmiller/Sven Simon/Imago

Auch Linke-Sportsprecher André Hahn hat die Schiedsrichter im Blick und will das Pfeifen attraktiver machen. „Eine Möglichkeit wäre eine Anhebung der (finanziellen) Entschädigung für dieses für den Wettkampfsport unverzichtbare Ehrenamt oder auch eine Freistellungsregelung für Aus- und Weiterbildung.“ Das sei etwa über ein Bildungsurlaubsgesetz möglich - das es bisher aber nicht in allen Bundesländern gibt. Dadurch können sich Arbeitnehmer für eine bestimmte Zeit von ihrer Berufstätigkeit freistellen lassen, um sich weiterbilden zu lassen. In Bayern etwa fehlt ein solches Gesetz. Und oft gehöre der Sport nicht zu den Bereichen, für die bezahlte Freistellung möglich sei, kritisiert Hahn.

Hahn sieht in der Aggression im Amateurfußball „ein Spiegelbild der Gesellschaft insgesamt, denn auch dort nimmt die Gewaltbereitschaft leider zu“. Ein Mittel dagegen seien neben Prävention auch strengere Strafen. „Tätlichkeiten müssen entsprechend hart bestraft werden“, fordert Hahn. „Wer deshalb ein rote oder auch gelb-rote Karte erhält, muss selbstverständlich mindestens für das kommende Spiel oder auch länger gesperrt werden.“ Eine gelb-rote-Karte führt in unteren Ligen jedoch nicht zwingend zu einer Sperre. „Das ist völlig inakzeptabel“, sagt Hahn.

Grünen-Sportsprecher Philip Krämer denkt an einen Dreischritt zur Gewaltreduktion. Konkret: härtere Strafen, mehr Vorbilder von Trainern und auch Spielern der Profiligen und bessere Unterstützung von Schiedsrichtern. Bei den Sanktionen soll es möglich sein, Strafen zu reduzieren, „wenn man sich beispielsweise bereit erklärt, ein Anti-Gewalt-Training zu absolvieren oder auch Anti-Diskriminierungs-Trainings zu besuchen, wenn es sich um rassistische oder antisemitische Vorfälle handelt.“

Auch Philipp Hartewig, sportpolitischer Sprecher der FDP, schlägt diesen Perspektivwechsel vor, etwa im Umgang mit Schiedsrichtern. „Das heißt, auch mal den Rollentausch im Rahmen des Trainings oder Spielbetriebs zu probieren, um das Verständnis für die herausfordernde Tätigkeit der Schiedsrichter zu steigern.“

Zudem brauche es neben Gewaltprävention ein „couragiertes Eingreifen bereits bei vermeintlich kleineren Grenzüberschreitungen“. Denkbar seien auch Sozialarbeit und auch in niedrigeren Ligen „konsequente Spiel- oder Stadionverbote, sollte es zu Gewalt kommen“. (as)