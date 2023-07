„Fusionsenergie ist bezahlbar“: Hat das Forschungsministerium sich verrechnet?

Von: Tim Gabel

Bettina Stark-Watzinger bei der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Positionspapiers zur Fusionsforschung © Frederic Kern/IMAGO

In der Wissenschaft steht der Beweis noch aus, ob man mit Kernfusionskraftwerken eines Tages kommerziell Strom produzieren kann. Das BMBF sagt – und zieht damit Kritik auf sich.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Research.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Research.Table am 27. Juni 2023.

Am „BMBF-Positionspapier Fusionsforschung“, das Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger jetzt vorgestellt hat, wurde über das Wochenende deutliche Kritik laut. Im Mittelpunkt steht dabei die Aussage „Fusionsenergie ist bezahlbar“ und die Behauptung, dass die Kosten einer Kilowattstunde „nach derzeitigen Berechnungen in der Größenordnung von heutigem Grundlaststrom“ lägen. Die Aussage ist Teil der Argumentation für eine Priorisierung der Fusionsforschung in der Förderpolitik.

Als Datenbasis hatte das BMBF eine EU-Studie genannt, die mit Zahlen aus dem Jahr 2005 arbeitet. Darin werden die möglichen Stromkosten von Fusionsreaktoren mit zunächst fünf bis neun Cent pro Kilowattstunde angegeben, was tatsächlich im Bereich heutiger Kohlekraftwerke läge. Experten hatten in den vergangenen Tagen erhebliche Zweifel an der Aktualität der zugrundeliegenden Daten geäußert, weil viele der prognostizierten Kosten seitdem deutlich gestiegen sind.

Prognostizierter Strompreis basiert auf überholter Kostenschätzung

Eine eigene Berechnung von Table.Media, die aktuell prognostizierte Kosten auf die EU-Studie überträgt, ergab einen Strompreis von 20 bis 36 Cent pro Kilowattstunde. Damit wäre die Kernfusion teurer als jede andere Art der Stromerzeugung. „Alle Studien, die es zu Kosten und Bezahlbarkeit von Kernfusion gibt, beschreiben sehr hohe Kapitalkosten zum Aufbau der Anlagen und Kraftwerke. Diese werden mutmaßlich bei 70 bis 85 Prozent der Gesamtkosten liegen“, sagt Marco Wünsch, Energiesystemexperte der Prognos AG.

Deshalb müsse man die allgemeine Preisentwicklung berücksichtigen. Gewerbliche Güter und auch konventionelle Kraftwerke kosten heute etwa 50 Prozent mehr als 2005. Zweitens seien die erwarteten Kosten von ITER Basis der Kostenschätzung gewesen. Der Bau von ITER wurde als Äquivalent für einen Kraftwerksbau damals mit 5 Milliarden Euro veranschlagt, inzwischen liegt man bei mindestens 20 Milliarden Euro. Weitere Kostensteigerungen seien wahrscheinlich.

„Als wenn man die Kosten für einen Warp-Antrieb berechnet“

Zudem sei man damals davon ausgegangen, dass Fusionskraftwerke eine hohe Auslastung haben würden, sagt Wünsch. „Das passt nicht zum zukünftigen Strommarkt mit hohen Anteilen von Wind und Fotovoltaik und vielen Zeiten mit mehr als genug Stromangebot. Wenn ich all das zugrunde lege, halte ich einen Strompreis von um die 30 Cent pro Kilowattstunde für realistischer.“ Man könne nicht ausschließen, dass künftige Fusionskraftwerke deutlich billiger werden, wenn ein radikal einfaches Design gefunden wird. Das sei nur überhaupt nicht abzusehen.

„Insgesamt sind die Vorhersagen so genau, als würde man die theoretischen Kosten für einen Warp-Antrieb berechnen“, sagt Wünsch. Ob man jemals zu einem kommerziellen Kraftwerk komme, sei ungewiss. Seriöse Prognosen, mit langfristigen Zeitschienen von 20 oder 30 Jahren, seien durchaus vertretbar. „Aber da sind wir im Bereich der Kernfusionsforschung noch nicht“, sagt Wünsch. „Ich habe nichts gegen Investitionen in Zukunftstechnologien. Ich habe nur etwas gegen die Behauptung, wir hätten es mit einer bezahlbaren Technologie zu tun. Das ist noch nicht abzusehen.“

Jarzombek: „Technologieoffenheit fordern, alles auf ein Pferd setzen“

Bei solchen Forschungsvorhaben betrete man neues Land und könne gar nicht genau kalkulieren, sagt auch Oppositionspolitiker Thomas Jarzombek (CDU): „Die Kostenschätzung im Positionspapier ist ins Blaue hinein. Kernfusion scheint für die FDP so etwas zu sein wie die Wärmepumpe für die Grünen.“ Richtig sei es, auf ein ganzes Portfolio von Technologien zu setzen. „Die FDP predigt Technologieoffenheit, um nun aber doch alles auf ein Pferd zu setzen“, kritisiert Jarzombek.

Beistand bekommt die Forschungsministerin vom Koalitionskollegen Holger Becker (SPD). Er hält die Diskussion für die Politisierung einer wissenschaftlichen Debatte. Er sei gerade dabei, mit Experten, unter anderem der Leopoldina, zu dem Thema zu sprechen, sagt der Physiker. Es gäbe aber durchaus Studien, die nahe legen würden, dass Fusionsenergie eines Tages zu vernünftigen Preisen im Rahmen der Grundlast zur Verfügung gestellt werden kann. „Dass Fusionsenergie bezahlbar wird, ist vor allem das Versprechen der laserbasierten Fusion“, sagt Becker.

Kai Gehring kritisiert falsche Prioritätensetzung des BMBF

Wenig Verständnis für die Prioritätensetzung der Ministerin hat Ampel-Kollege und Forschungsausschussvorsitzender Kai Gehring: „Enthusiasmus für neue Technologien, die unsere Optionen in ferner Zukunft möglicherweise erweitern, kann nicht davon ablenken, dass Spitzenforschende mit tiefer Expertise eine kurz- und mittelfristige Verfügbarkeit und Anwendung der Kernfusion für sehr unwahrscheinlich halten“, sagt der Grünen-Politiker. Technologieoffenheit sei kein Persilschein für Heilsversprechen und entbinde auch nicht von einer fundierten Abwägung von Chancen und Risiken.

Angesichts der eskalierenden Klimakatastrophe und des Energiebedarfs müsse die Koalition sich weiter auf den Hightech- und Ausbau-Boom bei Erneuerbaren Energien fokussieren. Solarpanel und Windräder seien innovativste Technologien, die risikoarm und sicher in der Fläche einsetzbar sind. „Mich irritiert, wie sehr Frau Ministerin die Kernfusion auf ein Podest hebt und zu hohen Preisschildern schweigt, während zugleich dem BMBF beim Haushalt 2024 Kürzungen drohen und Prioritäten der Koalition noch nicht aufgegleist sind, wie zum Beispiel die Stärkung der Klimaresilienz- und Klimaanpassungsforschung sowie die Nationale Roadmap für Forschungsinfrastrukturen.“

BMBF verteidigt Aussagen im Positionspapier

Das BMBF indes bleibt bei seiner Position: „Studien belegen seit vielen Jahren, dass es möglich ist, ein wirtschaftliches Fusionskraftwerk zu bauen. Somit wird Fusionsenergie künftig zu den auch ansonsten vorherrschenden Marktpreisen verfügbar sein“, teilt ein Sprecher am Montagabend auf Nachfrage mit.

Ein zukünftiges Fusionskraftwerk werde also „auf jeden Fall Strom zu üblichen Marktpreisen anbieten müssen“. Es gehe aber nicht nur um den reinen Stromproduktionspreis. Es sei immer der Preis des gesamten Energiesystems zu betrachten, also „bei Solar- und Windenergie auch die notwendigen Speicher, bei Wasserstoff die Transportkosten etc.“. Zusätzlich hätte ein Fusionskraftwerk den „Vorteil der Grundlastfähigkeit und wäre damit eine ideale Ergänzung zu erneuerbaren Energien“, so die Argumentation.