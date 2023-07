Superreicher Klimaschaden

Von: Maximilian Arnhold

Lässt es sich gern gutgehen: Theo Stratmann (18), Protagonist der Funk-Doku. © STRG_F/Funk

In der Youtube-Doku des ARD-Jugendformats „STRG_F“ geht es in einer Folge um junge Bonzen, denen alles am Allerwertesten vorbeigeht. Klimaschutz ist für sie ein Fremdwort.

Nobel geht die Welt zugrunde. Wer wissen will, was beim Klimaschutz schiefläuft, der sollte – nein, muss! – die Doku des öffentlich-rechtlichen Rechercheformats „STRG_F“ zu jungen Superreichen gucken. „Ich will jetzt auf jeden Fall nicht einsparen“, sagt der 18-jährige Theo darin lässig, während er in einem Luxusrestaurant Kaviar bestellt.

„Eigentlich ist es mir relativ scheißegal.“ Kannst du dir nicht ausdenken. Während die einen im Alltag versuchen, auf ihre private CO 2 -Bilanz zu achten, im Biomarkt einkaufen und sich mit Bambuszahnbürsten geißeln, fliegen die anderen mehr im Privatjet als je zuvor. Innerhalb nur eines Jahres ist die Zahl der privaten Flüge um neun Prozent gestiegen.

Schwerreiche tragen Hauptschuld an Klimakrise

Wo das Problem liegt, ist klar: Superreiche sind die größten CO 2 -Emittenten des Planeten. Die reichsten zehn Prozent der Deutschen stoßen mit 257 Millionen Tonnen Treibhausgasen mehr aus als die gesamte ärmere Bevölkerungshälfte (237 Millionen Tonnen) zusammen. Privatflüge sind besonders klimaschädlich – und finden meist auf Kurzstrecke statt.

Das geht vielen Superreichen aber am Allerwertesten vorbei. Mehr als drei Millionen Menschen haben auf Youtube schon verfolgt, wie Theo und andere Rich Kids ihren klimafeindlichen Lebensstil rechtfertigen. Beispiel gefällig? „Es hat auch Sicherheitsgründe“, erklärt ein 23-Jähriger auf Reise im Privatjet nach Nizza. „Ich kann jetzt nicht mit einer teuren Armbanduhr mit der U-Bahn fahren.“ Die Ausrede eines älteren Schwerreichen lautet tatsächlich: Er sei doch mit dem Fahrrad zum Flugplatz gekommen.

Mit teuer Armbanduhr U-Bahn fahren? Aber nicht doch: Der 23-Jährige Can Mandir fliegt lieber privat. © Screenshot/SRTG_F/Funk

Die halbstündige Reportage, ein Format des ARD-Jugendangebots Funk, offenbart Einblicke in eine Gedankenwelt, die schockiert – die aber bei genauem Hinsehen vielen auch nicht fremd sein dürfte. „Man lebt nur einmal“, attestiert Jetsetterin Victoria aus Kassel, die gerade im Privatjet ihres Vaters nach Sylt gedüst ist.

Verzicht klingt eben unsexy. Höher, schneller, weiter ist die Prämisse, und von allem bitte noch ein bisschen mehr: „Nicht ein Haus, sondern 20. Nicht ein Jet, sondern der größte“ für Theo. Die halb volle Kaviardose lässt er demonstrativ zurückgehen, „sind doch eh nur Eier“. Es macht fast Spaß, ihm und den anderen bei der irren Verschwendung zuzusehen, wäre da nicht diese Sache mit den drohenden Kipppunkten.

Wie lässt sich das lösen? Im kapitalistischen System könnte es helfen, die Gier zu lenken. Sprich: „Wenn Kurzstreckenflüge nach Sylt verboten wären, würde mich das gar nicht stören“, meint selbst Theo. Er könnte ja die Campact-Petition unterzeichnen, die gerade in einigen deutschen Städten läuft.

Die Reportage „Privatjets, Yachten, Kaviar: Wie beeinflussen Superreiche das Klima?“ von „STRG_F“ ist in der ZDF-Mediathek und auf Youtube zu sehen.