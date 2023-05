Für wen sind Habecks Änderungen am Heizungsgesetz eigentlich besser?

Von: Friederike Meier

Wirtschaftsminister Habeck muss die Kompromisse jetzt gesichtswahrend verkaufen. © Imago

Seit der Wirtschaftsminister sich bei der Wärmewende kompromissbereit gezeigt hat, ist vielerorts von „Verbesserungen“ die Rede. Bürgerinnen und Bürger dürften von einigen davon aber nicht profitieren. Der Kommentar.

Seit Robert Habeck in der vergangenen Woche erklärt hat, zu Änderungen am Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes bereit zu sein, ist überall von „Verbesserungen“ die Rede.

Dass der Wirtschaftsminister selbst davon spricht ist verständlich. Zwar ist er möglicherweise selbst nicht der Meinung, dass sein voriger Gesetzesentwurf im Gegenzug „schlechter“ war. Aber er muss die Kompromisse jetzt gesichtswahrend verkaufen.

Dass jetzt aber auch zahlreiche Medien unhinterfragt von „Verbesserungen“ am Heizungsgesetz schreiben, ist bedenklich. Denn wer würde denn von den vorgeschlagenen Änderungen profitieren? In der Diskussion ist etwa, dass in Bestandsgebäude zunächst noch länger fossile Heizungen eingebaut werden dürfen.

Aus Sicht von FDP und Union würde das überarbeitete Gesetz dadurch wahrscheinlich „besser“. Denn für sie ist es „gut“, den Wähler:innen sagen zu können: Du kannst noch eine Weile länger so weitermachen wie bisher.

Doch was würde die Wärmewende für Hausbesitzer:innen und Mieter:innen tatsächlich „besser“ machen? Wenn eine Heizung ausgetauscht werden muss, weil sie nicht mehr reparierbar ist, muss es je nach Höhe des Einkommens eine Unterstützung vom Staat geben. Es muss allen Menschen finanziell möglich sein, eine klimafreundliche Heizung einzubauen.

Außerdem müssen die Menschen wissen: Wird in meinem Viertel ein Fernwärmenetz geplant? Wann wird mein Haus daran angeschlossen? Mieter:innen müssen sich darauf verlassen können, dass sie weiterhin in ihren Wohnungen leben können. Durch das von der Ampelregierung eigentlich versprochene Klimageld müssen insbesondere Menschen mit geringem Einkommen entlastet werden.

Heizungsstreit: Später anfangen hilft nur den Öl- und Gaskonzernen

Das alles gilt übrigens, egal ob Habecks Gesetz eingeführt wird oder der Emissionshandel, wie von der FDP favorisiert, vorgezogen wird. Denn wenn die Partei mit ihrem Vorschlag durchkommt, die Höhe des CO2-Preises in Deutschland schon ab dem kommenden Jahr hierzulande durch den Markt bestimmen zu lassen, würden die Preise drastisch in die Höhe schnellen – Fachleute sprechen von bis zu 350 Euro, mehr als eine Verzehnfachung zum aktuellen Preis. Zwar will die FDP selbst diesen Anstieg dann wieder abfedern.

Aber der CO2-Preis wird in den kommenden Jahren ohnehin Schritt für Schritt steigen, bis 2027 der EU-Emissionshandel auf die Sektoren Heizen und Verkehr ausgeweitet wird. Dass damit auch die Preise für Erdgas, Erdöl und Benzin höher werden, ist also sicher. So oder so gilt deshalb: Jetzt noch eine fossile Heizung einzubauen macht es nicht „besser“ – außer für Öl- und Gaskonzerne.