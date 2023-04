Für oder gegen Putin?

Von: Thomas Roser

Die Parlamentswahl in Bulgarien zeigt, wie gespalten das Land in der Russlandfrage ist.

Auch bei Bulgariens fünfter Parlamentswahl in zwei Jahren zeichnete sich am Sonntag eine sehr niedrige Wahlbeteiligung ab (Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor). Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich bis zuletzt die konservative Gerb-Partei von Ex-Premier Bojko Borissow und das von Ex-Premier Kiril Petkow geführte Reformbündnis PP-DB, die in den jüngsten Umfragen nahezu gleichauf bei rund 26 Prozent der Stimmen lagen.

Welcher der beiden prowestlichen, aber tief verfeindeten Kräfte die Nase vorn und das Recht auf den ersten Versuch einer Regierungsbildung haben wird, dürfte sich laut Gallup-Institut „erst im letzten Moment“ entscheiden. Für Gerb spricht ihre disziplinierte Stammwählerschaft, für die PP-DB ihre Popularität beim jüngeren Wahlvolk in den Großstädten.

Ungewiss bleibt auch, ob eine der beiden großen Kräfte in dem vermutlich fünf oder sechs Parteien zählenden Parlament eine Regierungsmehrheit finden kann, ob beide auf Druck des Westens gar gemeinsam ein Technokratenkabinett bilden – oder ob im Herbst erneute Neuwahlen drohen: Mit einer kurzen Unterbrechung wird das ärmste EU-Mitglied bereits seit zwei Jahren von einem Interimskabinett regiert, das der russophile Präsident Rumen Radew eingesetzt hatte.

Sowjetzeiten vermisst

Im Westen wird angesichts des Ukrainekriegs vor allem ein Erstarken der prorussischen Kräfte oder gar deren Regierungsbeteiligung befürchtet. Denn traditionell fühlen sich viele Bulgar:innen Moskau eng verbunden. Zum einen war es das zaristische Russland, das Bulgarien 1878 von der jahrhundertelangen Osmanenherrschaft befreite. Zum anderen trauern besonders die älteren Wähler:innen der sozialistischen BSP noch immer den früheren Sowjetzeiten hinterher.

Bulgariens Verhältnis zu Russland dürfte auch nach den Wahlen gespalten bleiben. Doch der Ukrainekrieg hat auch im russophilen Nato-Staat die Beziehungen zu Moskau gehörig unter Druck gesetzt. Die einst sehr hohen Popularitätswerte von Putin in Bulgarien sind spürbar gefallen.