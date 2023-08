Für einen Dialog der Generationen

Von: Tatjana Coerschulte

Die Historikerin Miriam Gebhardt forscht zum Verhältnis der Generationen. © Verlagsgruppe Random House

Warum Babyboomer sich nicht leicht auf einen Wohnort festlegen können und welche anderen transgenerationalen Vermächtnissen es gibt analysiert die Historikerin Miriam Gebhardt.

Bei allem, was die Generation der Babyboomer von ihren Eltern trennt, gibt es eine auffallende Gemeinsamkeit: „Beide Generationen kommen von der deutschen Zeitgeschichte nicht los“, schreibt die Historikerin Miriam Gebhardt.

Seit der Jahrtausendwende erscheinen zuhauf autobiografische und autofiktionale Texte, in denen Prominente wie die Schauspieler Edgar Selge und Michael Degen die Geschichte ihrer Familien im 20. Jahrhundert verarbeiten. Die Journalistin Christiane Hoffmann wanderte für ihr im vergangenen Jahr veröffentlichtes Buch „Alles, was wir nicht erinnern“ den 550 Kilometer langen Fluchtweg ihres Vaters aus Schlesien nach, um die „Gegenwart der Vergangenheit“ zu erforschen. Schon gut zehn Jahre zuvor landete die Journalistin Sabine Bode mit ihren Büchern über Kriegskinder und Kriegsenkel Bestseller und löste mit ihnen die Gründung des Vereins „Kriegsenkel e.V.“ aus.

Emotionalisierte Geschichte

„Das Verstehen generationeller Erfahrungen und die Frage, wie sie miteinander zusammenhängen, ist letztlich der einzige Weg, mir über mich selbst klar zu werden“, schreibt Miriam Gebhardt in ihrem aktuellen Buch „Unsere Nachkriegseltern“. Sie ist Publizistin und Geschichtsprofessorin an der Uni Konstanz. Bereits in ihrer Habilitationsschrift hat sie sich mit der Kulturgeschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert befasst – mit der Frage, welche Ideale, Werte und Muster bewusst und unbewusst an die nachfolgende Generation weitergegeben werden. In ihrem jüngsten Buch beleuchtet sie dies speziell für die zwischen 1930 und 1945 geborenen „Kriegskinder“ und deren Kinder, die Babyboomer-Generation.

Gerade für diese Generation sei die intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit typisch, so Gebhardt. Ebenso wie der Versuch des Verstehens. Die Boomer seien die ersten, die sich nach der Klärung der historischen Schuld der Deutschen im Nationalsozialismus auch für die deutschen Opfer interessierten. Gleichzeitig seien sie nun in einem Lebensalter, in dem sich der endgültige Abschied von den Eltern vollziehe und damit eine Bilanz nahe liege.

Dabei erfolgt der Blick der Boomer auf die Zeit des Nationalsozialismus aus der Familienperspektive. „Das ist berührender und schmerzhafter, als wenn man Sachbücher liest“, sagt Gebhardt. Dieser Zugang aus der Ich-Perspektive erhält in der Geschichtswissenschaft und Erinnerungskultur zunehmend Raum. Den Ansatz, auch Gefühle historisch zu erfassen, verfolge etwa das Max-Planck-Institut für die Geschichte der Emotionen, so Gebhardt.

Dem Phänomen des „transgenerationalen Traumas“, bei dem unverarbeitete psychische Episoden unbewusst an Kinder weitergegeben werden, begegnet die Historikerin, die aus einer Psychologenfamilie stammt, mit leichter Skepsis. Es sei zwar naturwissenschaftlich belegt, dass transgenerationale Traumata vorkommen. „Aber die Inflation dieses Begriffs fällt mir auf. Als gäbe es eine Konjunktur dieser Sicht auf sich selbst.“ Ein Trauma gehe mit klinischen Symptomen wie Schlafstörungen und Flashbacks einher. „Das ist sehr ernst, und wenn man das hat, dann weiß man es und entdeckt es nicht plötzlich an sich.“ Gebhardt spricht lieber von „transgenerationalen Erbschaften“.

Dazu gehört für sie etwa der Umgang der Babyboomer mit dem eigenen Körper. Weitere emotionale Vermächtnisse seien deren Haltung zu Liebesbeziehungen, zu Kindern und zum Seßhaftwerden. Die Verlusterfahrungen, die die Eltern im Krieg machen mussten, führen zu einer „Unbehaustheit“, sagt Gebhardt. Der Generation sei vermittelt worden, dass wichtig sei, neu anfangen zu können. Daraus resultiere etwa ein Zögern in der Entscheidung für einen Wohnort.

Reifeprüfung für Boomer

Geschlechterrollen seien ebenfalls von emotionalen Generationenvermächtnissen beeinflusst. „Babyboomer haben viel von den Opfern ihrer Mütter gehört“, so Gebhardt. Auf der einen Seite standen frühe Ehen, die Entfaltung und Ausprobieren verhinderten, auf der anderen die Weitergabe und Mehrung von Besitzstand „fast schon als Lebenssinn von Eltern früher“.

Die Historikerin wirbt dafür, dass das Ziel einer Beschäftigung mit transgenerationalen Vermächtnissen ein Generationendialog sein sollte. „In den kann man auch eintreten, wenn die Eltern nicht mehr da sind“, sagt Gebhardt. Es gehe darum, Verständnis für die Eltern zu entwickeln und zu sehen, dass sie vor dem Hintergrund ihrer Erlebnisse so gehandelt haben, weil sie dachten, es sei das Richtige. „Die Perspektive wechseln zu können ist ein Zeichen der eigenen Reife und des Erwachsenseins“, gibt Gebhardt den Boomern mit auf den Weg.