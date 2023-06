Protest gegen die Braunkohle am Tagebau Garzweiler: Frühstück mit Bagger

Von: Boris Halva

Morgenprotest an der Kante: die Mahnwache zwischen Holzweiler und Keyenberg. Barbara Schnell © Barbara Schnell

Die Landstraße 12 verbindet zwei gerettete Orte am Tagebau Garzweiler. Seit Anfang Juni gehört sie RWE – doch die Menschen wollen nicht hinnehmen, dass der Konzern die Lebensader einfach kappt.

Das mit dem Bleiben ist so eine Sache, vor allem im Rheinischen Tagebaugebiet. Rund um die Braunkohlegruben Hambach und Garzweiler ist das Thema „Bleiben“ vielschichtig und hat gerade in den letzten zehn Jahren eine ganz eigene Dynamik bekommen. Die Kohle bleibt im Boden, heißt es, aber die Bagger kommen immer näher. Alle Dörfer bleiben, das gilt seit November 2021 am westlichen Rand von Garzweiler 1 – und doch wurde der Weiler Lützerath im Januar dem Erdboden gleichgemacht.

Und nun also: „L12 bleibt!“ Die Straße zwischen Holzweiler und Keyenberg – rund vier Kilometer lang und gerade so breit, dass zwei Autos aneinander vorbeikommen – gehört seit dem 1. Juni offiziell RWE. Der Energiekonzern kann sie zur Werkstraße umwandeln und für den öffentlichen Verkehr sperren. Für die Menschen in Holzweiler und Keyenberg kam diese Information überraschend - erst seit Ende April ist ihnen klar, dass die Straße kein öffentlicher Raum bleibt. Mitte Mai gab es schon eine Menschenkette für den Erhalt der L12, für vergangenen Donnerstag, dem Tag der Umwidmung, wurde dort eine Mahnwache mit Frühstück organisiert.

Erika Schmitz ist eine von rund 70 Engagierten, die sich ab 5 Uhr am Wall versammeln, etwa auf halbem Wege zwischen den Orten, da, wo die Straße gekappt werden soll, damit sich der Bagger hier auf einem schmalen Stück noch 500 Meter weiter ins Land fressen kann. Sie sagt: „Ich bin 75, ich brauch die Straße nicht! Aber was ist mit Feuerwehr, Notarzt?! Und den Leuten, die ihre Kinder irgendwohin fahren müssen oder Einkaufen wollen, für die ist das eine wichtige Verbindung!“ Und für all das „bietet RWE als Alternative einen Feldweg, das ist ein Witz!“

Erika Schmitz ist wütend und enttäuscht. Wütend auf RWE, „weil die hier alles kaputtmachen, die ganze Infrastruktur wird auf Biegen und Brechen zerstört – und die Menschen zählen nix!“ Dass Holzweiler bleibt, das ist seit 2016 beschlossen, aber außer einer Tankstelle gebe es nichts mehr. Und enttäuscht ist sie, weil der Bürgermeister keinen Einspruch erhoben hat; und weil „beschämend wenig“ Leute im Ort aufbegehren.

Auch Erhard Domen ist ernüchtert angesichts der Gleichgültigkeit vieler in Holzweiler, wo er lebt. „Hier leben 1500 Menschen, aber an der Mahnwache, die hier seit zwei Wochen am Ortsausgang ist, sind es vielleicht zehn, 15 Leute.“ Weil er sich am Donnerstag um seine Enkel kümmern muss, ist er schon am späten Mittwochabend raus an den Wall gekommen, um sich an der Kerzenaktion zu beteiligen. Etwa 20 Menschen, jung und alt, entzünden Lichter, einer filmt den flackernden Schriftzug „L12 bleibt!“ mit einer Drohne, deren Surren von Zeit zu Zeit vom Dröhnen des Tagebaus geschluckt wird.

Protest gegen Tagebau Garzweiler: Anwohner setzt auf Photovoltaik

„Technik, die begeistert“, sagt Erhard Domen mit Blick auf den Bagger. Der Mann aus Holzweiler begeistert sich schon seit 30 Jahren für eine andere Technik: Photovoltaik. Immer noch Kohle aus dem Boden holen, das ist für ihn von vorgestern. Aber, sagt er: „RWE macht einfach weiter. Da müssen wir gegenhalten.“

Der Konzern hat zwar schon am Mittwoch mitgeteilt, die L12 stehe „bis auf Weiteres dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung, so dass sich für die Verkehrsteilnehmer erst einmal nichts ändert“. Und auch wenn RWE auf Nachfrage der FR betont, für die Umleitung seien bereits „Wirtschaftswege“ ausgebaut worden, „die Beschilderung ist jedoch noch verdeckt“, so ist Erhard Domen trotzdem beunruhigt. Denn nicht erst Lützerath habe gezeigt, dass der Konzern seine Interessen durchsetze, allen Beteuerungen und Widerständen zum Trotz.

Doch bis auf den Bagger an der Abbruchkante und die Pick-ups des Werkschutzes, die an der Mahnwache vorbeifahren, ist von RWE an diesem Morgen nichts zu sehen. Mara Sauer ist angesichts der Zurückhaltung des Konzerns zwiegespalten. „Dass die das heute nicht durchziehen zeigt ja, dass Protest funktioniert, aber es gehört eben auch zur Strategie von RWE, nicht zu sagen, wann sie was machen – das war ja auch das Anstrengende in Lützerath.“ Die junge Frau hat bis zur Räumung des Dorfes dort gelebt und zuletzt die Pressearbeit für die Initiative „Lützerath lebt!“ gemacht, die das Leben im Camp organisiert und den Protest getragen hat. Auch wenn nicht klar sei, wann RWE die Straße abreißt: „Wir wollten zeigen: Wir sind da! Für die Menschen an der L12! Und weil wir wollen, dass die Windräder bleiben und dass die Kohle im Boden bleibt.“

Eckardt Heukamp rechnet nicht damit, dass die L12 bleibt. „Die Straße müsste nicht gekappt werden“, sagt er, „es gibt noch genug andere Flächen, die sie erst noch abbaggern könnten.“ Heukamp weiß, wovon er redet. Er ist der sogenannte „letzte Bauer von Lützerath“, auf dessen Hof die Protestkultur wuchs und gedieh, bevor Mitte Januar RWE und Polizei mit schwerem Gerät anrückten und das Dorf zerstörten.

Während die Kohle unter dem Dorf Immerath, dessen Reste im Herbst 2022 abgerissen wurden, noch immer unangetastet ist, sei in Lützerath sofort alles weggebaggert worden, „um das Symbol Lützerath zu zerstören“. Das Kappen der L12, sagt Heukamp, könnte auch so ein Symbol werden: „Das Destruktive ist zwar nicht mehr da, trotzdem gilt: Sie machen es, weil sie es können.“ Auch Erika Schmitz will tun, was sie kann, sagt sie: „Manche belächeln mich zwar, aber ich stell’ mich weiter hierhin! RWE ist mächtiger als die Demokratie, da bleibt mir doch nur, zu protestieren!“