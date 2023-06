„Pattsituation“ durch Gegenoffensive - Experten bewerten Ukraine-Vorstoß

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine befindet sich nach langer Vorbereitungsphase auf dem Vormarsch gegen Russland. Experten analysieren die Gegenoffensive nach einer Woche.

München - Die lange antizipierte Gegenoffensive der Ukraine gegen die russischen Invasoren läuft. Noch ist es wohl zu früh, um eine endgültige Bewertung abgeben zu können über die Frage, ob Kiew in seinem Vorstoß gegen Moskau im Ukraine-Krieg erfolgreich sein wird. Doch zumindest die Wirksamkeit und die Strategie des Angriffs lässt sich nach etwa einer Woche analysieren.

Andrew Latham, Professor für internationale Beziehungen am Macalester College in Saint Paul, Minnesota, sagte, die Ukraine könne einige bescheidene Fortschritte erzielen, es werde aber wahrscheinlich auch zu gescheiterten Angriffen kommen. „Ich glaube wirklich nicht, dass dieser Konflikt durch einen großen Durchbruch auf dem Schlachtfeld gelöst werden kann. Er hat sich bereits zu einer ‚gegenseitig verletzenden Pattsituation‘ entwickelt“, sagte er gegenüber Newsweek, was beide Seiten an den Verhandlungstisch bringen könnte. Lob über die Offensive gab es zuletzt ausgerechnet von Wagner-Chef Prigoschin.

Ukrainische Soldaten fahren auf einem Mannschaftstransportwagen an der Frontlinie bei Bachmut. © Iryna Rybakova/dpa

Ukraine versucht, russische Kommando- und Kontrollausrüstung zu zerstören

Der Experte weiter: „Angesichts der russischen Vorbereitungen und des Zustands des ukrainischen Militärs halte ich den Glauben vieler an einen entscheidenden Sieg Kiews auf dem Schlachtfeld bestenfalls für fehl am Platz und im schlimmsten Fall für wahnhaft.“

In einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse äußerte sich Jack Watling, leitender Forscher für Landkriegsführung am Royal United Services Institute in London, über die Offensive. Er schrieb, dass Kiew versuche, Russland zu zwingen, Reserven bereitzustellen und Truppen von seiner dritten Verteidigungslinie abzuziehen. Watling fügte hinzu, dass die ukrainischen Streitkräfte darauf abzielen, an der gesamten Front Druck auszuüben, um so weit wie möglich durch die erste Verteidigungslinie vorzustoßen. Wenn Kiew seine Hauptangriffseinheiten entsende, „wird die Offensive in ihre entscheidende Phase eintreten“, schrieb Watling. „Wenn diese Einheiten eingesetzt werden, wird die Offensive entweder einen Durchbruch erzielen oder scheitern“, sagte er, „Erfolg ist zweitrangig.“ Laut Watling versuchten die Ukrainer, russische Kommando- und Kontrollausrüstung sowie Munitionsvorräte zu zerstören.

Ukraine: Offensive wird sich über „Wochen, vielleicht sogar Monate erstrecken“

Michael Kofman, Direktor des Russland-Studienprogramms am Center for Naval Analyses in Virginia, sagte im am Mittwoch veröffentlichten Podcast „War on the Rocks“, man habe “keine dramatischen Durchbrüche“ aus der Ukraine gesehen. „Ich denke, die Offensive wird sich über mehrere Wochen, vielleicht sogar zwei Monate erstrecken“, sagte Kofman und fügte hinzu, dass die ersten Erfolge der Ukraine „nicht unbedeutend sind und es noch nicht so einfach ist, die Auswirkungen zu beurteilen, die sie auf das russische Militär hatten.“

Die Ukraine rückt in mindestens drei Richtungen vor, wie die ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar am Mittwoch (14. Juni 2023) erklärte. Maliar schrieb auf Telegram, dass die Ukraine in Abschnitten der Bachmut-Front im Oblast Donezk Gewinne zwischen 650 und 1.600 Fuß und in Teilen der Richtung Saporischschja zwischen 980 und 1.150 Fuß erzielt habe. (cgsc)