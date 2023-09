„Kamikaze“-Mission mit Russlands eigenem Panzer: Ukrainischer Soldat berichtet über waghalsigen Einsatz

Von: Bettina Menzel

Teilen

Im Krieg gegen Russland wendet die Ukraine eine neue Taktik an. Ein Soldat fährt mit einem mit Sprengstoff gefüllten Panzer auf russische Stellungen zu.

Kiew – Kamikaze-Drohnen sind ein wesentliches Instrument zur Abwehr der russischen Invasion. Nun hat die ukrainische Armee erstmals auch einen erbeuteten russischen Kampfpanzer in einer Kamikaze-Aktion eingesetzt. Im Unterschied zur unbemannten Drohne konnte das Fahrzeug jedoch nicht ohne menschliche Kontrolle agieren. Ein Freiwilliger riskierte daher sein Leben und steuerte den mit Sprengstoff beladenen Panzer auf russische Positionen zu, wie die Kyiv Post am Dienstag (11. September) meldete.

Ukraine-Krieg: Soldat meldet sich anscheinend freiwillig für Kamikaze-Aktion

Der 128. Gebirgsjägerbrigade der Ukraine gelang nach eigenen Aussagen im Ukraine-Krieg ein bedeutender Schlag gegen die russischen Linien. Yaroslav Halas, ein Mitglied der Brigade, berichtete am Sonntag in einem Facebook-Post, dass seine Einheit in der Region Saporischschja einen militärischen Erfolg erzielte – durch eine neue Strategie und dank des Mutes eines Soldaten. Vasyl Dudynets, der als Fahrzeugmechaniker in der 128. Brigade tätig ist, hatte sich laut Bericht freiwillig für das Kamikaze-Unternehmen gemeldet.

Das Ziel war, einen erbeuteten russischen Panzer, beladen mit Sprengstoff und Granaten, bis kurz vor die russischen Verteidigungslinien zu fahren und dann zur Explosion zu bringen. Der Soldat war sich bewusst, dass er möglicherweise nicht zurückkehren würde. „Es hätte den sofortigen Tod bedeutet, wenn der Panzer getroffen worden wäre und der Sprengstoff explodiert wäre“, zitiert Halas den Freiwilligen. „Es war klar – danach würde ich entweder leben oder tot sein“, fügt Dudynets hinzu.

Im regulären Kampf wäre dies nicht der Fall, „wenn dir Arme und Beine abgerissen werden können und deine Frau oder deine Kinder dir dann im Rollstuhl helfen.“ Für ihn gäbe es nur zwei Möglichkeiten: Unbeschadet aus dem Krieg zurückzukehren oder sofort zu sterben. „Deshalb habe ich mich sofort gemeldet, als die Kommandeure diesen speziellen Kampfeinsatz vorschlugen“, fährt der Soldat fort.

Kamikaze-Panzer gegen russische Linien: So verlief der Einsatz des Freiwilligen

Um nicht zu viele Details über die eigene Strategie preiszugeben, bleibt der Bericht der Gebirgsjägerbrigade vage. Der genaue Ort und Zeitpunkt der Aktion sind daher unbekannt. Es wird jedoch berichtet, dass der Freiwillige den Panzer so nah wie möglich an die Linien der russischen Truppen heranfuhr. Danach sprang er ab, lief in Richtung der ukrainischen Positionen zurück und zündete den Sprengstoff im Panzer aus der Distanz. Laut Halas soll der Soldat Dudynets von seinen Kameraden den Spitznamen „Kamikaze“ bekommen haben.

Beschädigte Kampfpanzer Russlands, ausgestellt im Zentrum von Kiew. Die ukrainische Armee setzte einen erbeuteten russischen Panzer mit einer Kamikaze-Taktik gegen die Truppen Moskaus ein. © IMAGO/Sergei Chuzavkov / ZUMA Wire

Bei dem Einsatz des Kamikaze-Panzers war laut Bericht entscheidend, dass die russischen Waffen in Reichweite der Explosion waren. „Die Explosion der Sprengung war so wirksam, dass unsere Infanterie seither nicht mehr aus diesen Stellungen gestört wurde“, so der Pressedienst der Brigade über die erfolgreiche Militäraktion. Die Angaben konnten wie viele andere Berichte aus dem Krieg zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Lukas Rogalla sorgfältig überprüft.