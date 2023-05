Frischer Wind in Nordirland

Von: Sebastian Borger

Teilen

Bald Ferngespräche nach England? In Fermanagh und Omagh liegt Sinn Féin mit 21 Sitzen weiter vor der DUP mit 6. © Brian Daughton/Imago

Gelingt ein Neuanfang der politischen Kooperation in Belfast nach den Kommunalwahlen?

Wieviel Spielraum gibt es für politische Initiativen in Nordirland? Diese Frage wird nun in den Regierungsvierteln von London und Dublin beraten, nachdem bei den Kommunalwahlen in der britischen Provinz vom Donnerstag das Drei-Blöcke-System zementiert wurde. Nach der langwierigen Auszählung stand am frühen Sonntagmorgen die katholisch-nationalistische Sinn Féin (SF) als Siegerin fest, gefolgt von der stagnierenden protestantisch-unionistischen DUP. Die liberale Allianzpartei wurde auch lokal drittstärkste Kraft. Die regionale SF-Chefin Michelle O’Neill wertete das Ergebnis als „klares Signal: Die Blockade der Regierung muss enden.“

Dieser wichtige Gradmesser für die Stimmung in der Provinz kam nur wenige Wochen nach den Feiern zum 25. Jahrestag des Friedensabkommens von 1998, das den blutigen, rund 30 Jahre währenden Bürgerkrieg beendet hatte. Wichtigste Neuerung des umfassenden Vertragswerkes war die Schaffung einer Allparteien-Regierung in Belfast, mit der die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ihr Schicksal selbst bestimmen sollten.

Das funktioniert aber nicht, wenn eine der beiden größten Parteien ihre Beteiligung verweigert. Seit gut einem Jahr ist dies wieder einmal die DUP. Offiziell begründet ihr Chef Jeffrey Donaldson seine Blockade mit den Handelshindernissen zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel, die durch den Brexit entstanden sind. Dem EU-Austrittsvertrag ebenso wie der im Februar hinzugekommenen Windsor-Vereinbarung zufolge muss die innerirische Landgrenze offenbleiben, was Zollkontrollen an der Seegrenze zur Folge hat. Dennoch bleibe Nordirland die „spannendste Wirtschaftszone der Welt“, schwärmt der britische Premier Rishi Sunak: eine Sonderstellung im EU-Binnenmarkt bei gleichzeitigem Verbleib im Vereinigten Königreich.

Viele in Nordirland halten die DUP-Einwände für vorgeschoben. Viel mehr kümmere die auf ihre traditionelle Macht pochenden proenglische Gruppe, dass sie erstmals als Juniorpartnerin in die Regierung eintreten müssten. Bei der Regionalwahl im vergangenen Jahr hatte SF schon die Nase vorn, woraus sich O’Neills Anspruch auf das Amt der Regierungschefin ableitet.

Die Ergebnisse vom Wochenende haben den Trend bestätigt. SF holte ein Plus von 7,7 Prozent und erzielte zusammen 30,9 Prozent der Stimmen – weit vor der DUP mit leichten Einbußen bei 23,3 Prozent. Insgesamt 144 SF-Council-Members stehen nun 122 von der DUP gegenüber. Gleichzeitig zog die Alliance – wie schon 2022 – an den kleineren Parteien vorbei.

Die Beteiligung lag im Durchschnitt der Region bei 54,7 Prozent, einem für Kommunalwahlen überaus respektablen Ergebnis. Allerdings verzeichneten unterschiedliche Bezirke sehr unterschiedliche Mobilisierung. Ganz erkennbar ist es vor allem SF gelungen, die eigene Klientel an die Urne zu bringen. In einer Parteihochburg, dem romantisch „Schwarzer Berg“ benannten Belfaster Wohnviertel, bemühten sich fast 60 Prozent der Berechtigten ins Wahllokal, 72 Prozent davon stimmten für SF.

Donaldson kündigte „eine umfangreiche Analyse“ der Wahl an. Der Unionismus müsse „einen genauen, kritischen Blick“ auf sein Abschneiden richten, betonte der 60-Jährige und nannte als Faktoren vor allem die mangelnde Wahlbeteiligung der eigenen Klientel sowie die Zersplitterung auf mehrere Parteien. Letzteres dürfte vor allem als Seitenhieb gelten auf die noch weniger kompromissbereite Splittergruppe TUV unter dem 70-jährigen Anwalt Jim Allister. Sie konnte 3,9 Prozent verbuchen und gewann drei Kommunalmandate hinzu.

Oder wünscht sich Donaldson eine Versöhnung seiner eigenen Karriere, die ihn vor 20 Jahren von der einst unangefochtenen UUP zur radikaleren DUP führte? Allen Umarmungsversuchen der aus einer fundamentalistischen Sekte hervorgegangenen DUP hat UUP-Chef Douglas Beattie, nach Selbsteinschätzung ein „progressiver und liberaler Unionist“, bisher widerstanden. Trotz des enttäuschenden Verlustes von gut drei Prozent (jetzt 10,9) und 21 Mandaten will der Ex-Soldat weitermachen.

Auf der anderen Seite zeigt auch die kleinere republikanische SDLP (8,7) keine Anzeichen auf Einlenken, obwohl ihr die Leute in Scharen davonliefen, was 20 von bisher 59 lokalen Vertretungen kostete. Viele seien „sehr ärgerlich“ über die Blockade der DUP gewesen, glaubt SDLP-Chef Colum Eastwood: „Sie hielten eine Stimme für Sinn Féin für die beste Methode, die DUP zur Rückkehr an die Arbeit zu bewegen.“

Die Analyse mag stimmen, die Methode ist riskant. Auch bei der Unterhauswahl 2017 wurden von beiden Seiten die Extreme gestärkt, weshalb die Gemäßigteren überhaupt nicht mehr in Westminster vertreten waren. Auf der nationalistischen Seite hatte dies zudem die totale Stille zur Folge, weil SF traditionell das britische Parlament boykottiert.

Was aber kann die DUP zurück in die Regierung locken? Und wann? Frühestens im Herbst, glaubt der Liverpooler Politikprofessor Jon Tonge, doch sei dazu ein Zugeständnis nötig, „und momentan ist es schwierig zu sehen, woraus dies bestehen könnte“.

Vielleicht könnte eine neue Initiative der Regierungskoalition in Dublin unter Premier Leo Varadkar manche im unionistischen Lager wenigstens gedanklich der verhassten katholischen Republik näherbringen. Die in der dortigen Verfassung verbriefte strikte militärische Neutralität, wird von den Königstreuen mit Verachtung behandelt. Aber nun kündigt Dublins Außen- und Verteidigungsminister Micheál Martin unter dem Eindruck der russischen Invasion der Ukraine eine umfangreiche Konsultation an über die Zukunft der irischen Neutralität. Alle sollen mitdiskutieren: Irinnen und Iren, internationale Fachleute, die Parteien. Zur Disposition steht dann neben der Neutralität auch ein etwaiger Beitritt zur Nato. Also: Über alle Grenzen in Irland bläst zurzeit ein „wind of change“ hinweg.