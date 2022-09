Empörung über Merz: CDU-Chef wirft Ukrainern „Sozialtourismus“ vor

Von: Stefan Krieger

CDU-Chef Friedrich beklagt sich über einen angeblichen „Sozialtourismus“ von ukrainischen Flüchtlingen nach Deutschland. Seine Äußerungen stoßen auf Entrüstung.

Berlin – In Deutschland leben erstmals mehr als 84 Millionen Menschen. Ende Juni wohnten hierzulande 843.000 Menschen mehr als zum Jahresende 2021. Das entsprach einem Bevölkerungswachstum von einem Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag (27. September) mitteilte. Hauptgrund war der Zuzug geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer infolge des Ukraine-Kriegs.

Populismus zulasten von Geflüchteten: Friedrichs Merz. © Kay Nietfeld/dpa

Nicht jeder sieht allerdings diesen Zustrom positiv. CDU-Chef Friedrich Merz wirft der Bundesregierung vor, mit ihrer Flüchtlings- und Einwanderungspolitik „soziale Spannungen“ in Deutschland auszulösen. In einem am Montagabend veröffentlichten Interview mit Bild TV verwies er dabei auf die Entscheidung der Bundesregierung vom Frühjahr, ukrainische Flüchtlinge aus dem Asylbewerbersystem zu nehmen und ihnen Anspruch auf Sozialleistungen zu gewähren.

Friedrich Merz: „Wir erleben einen Sozialtourismus“

Die Äußerungen des Vorsitzenden der CDU stoßen unterdessen auf harsche Ablehnung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Friedrich Merz wegen des Vorwurfs von „Sozialtourismus“ kritisiert. „Stimmungsmache auf dem Rücken ukrainischer Frauen und Kinder, die vor Putins Bomben und Panzern geflohen sind, ist schäbig“, schrieb Faeser auf Twitter. „Sozialtourismus“ sei 2013 „Unwort des Jahres“ gewesen. Es sei „auch 2022 jedes Demokraten unwürdig“.

Merz hatte außerdem gesagt, die Politik der Bundesregierung führe „zu erheblichen Verwerfungen“. „Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.“ Von den Flüchtlingen mache „mittlerweile eine größere Zahl sich dieses System zunutze“.

Ukrainer Botschafter Melnyk: „Woher kommt dieser Unsinn“?

Empört auf die Äußerungen reagierte auch der scheidende ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk.

„Woher kommt dieser Unsinn über angeblichen Sozialtourismus von ukrainischen Kriegsflüchtlingen?“, schrieb Melnyk auf Twitter an Merz gerichtet. „Sie haben das Recht, Ihre Heimat jederzeit zu besuchen. Woher dieser billige Populismus?“ (skr/AFP)