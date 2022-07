Merz verteidigt Privatflug zu Lindner-Hochzeit: „Verbrauche weniger Sprit als jeder Dienstwagen“

Von: Katja Thorwarth

CDU-Chef Friedrich Merz verteidigt im ZDF-„Sommerinterview“ die Anreise zur Lindner-Hochzeit mit dem Privatflugzeug: „Ich bereue nicht.“

Berlin – Anfang Juli ehelichte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seine langjährige Lebensgefährtin, die Journalistin Franca Lehfeldt auf der Nordseeinsel Sylt. Unter den zahlreichen Gästen war auch Politprominenz, wie etwa CDU-Chef Friedrich Merz, der mit seiner Frau Charlotte im eigenen Privatflugzeug anreiste.

CDU-Chef Friedrich Merz im ZDF-„Sommerinterview“: Lindner-Hochzit Thema

Spott und Shitstorm in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten, doch Merz war sich am Sonntag (24. Juli) keiner Schuld bewusst - sondern verteidigte vielmehr die Anreise mit seinem zweimotorigen Flugzeug. Er bereue nicht, mit dem Flugzeug zu Christian Lindners Hochzeit geflogen zu sein, sagte Merz am Sonntag im ZDF-„Sommerinterview“: „Um es mal auf den Punkt zu bringen: Ich verbrauche mit diesem kleinen Flugzeug weniger Sprit als jeder Dienstwagen eines Mitgliedes der Bundesregierung. Und deswegen fliege ich.“ Er nutze sein Flugzeug vor allem für berufliche Zwecke. „Ich stehe dazu, und es ist, wenn Sie so wollen, ein alter Traum von mir. Immer schon gewesen.“

© Marius Becker/dpa

Auch auf Twitter wiederholte er noch einmal diese Haltung. Die Bilder von Friedrich Merz und seiner Frau Charlotte hatten Anfang Juli Schlagzeilen gemacht. Der CDU-Chef steuerte die Maschine selbst nach Sylt, wo FDP-Chef Lindner und die Politik-Reporterin Franca Lehfeldt heirateten.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) reagierte am Sonntagabend auf Twitter. Als Mitglied der von Friedrich Merz angesprochenen Bundesregierung erlaube er sich einen schnellen Faktencheck: „Mein Dienstwagen ist ein E-Auto und verbraucht deshalb direkt gar keinen Sprit. Mein Fahrrad auch nicht“, schrieb Özdemir und postete dazu einen Zwinkersmiley. (ktho/dpa)