Debatte in der K-Frage: Merz und Wüst demonstrieren plötzlich Einigkeit

Von: Julia Schöneseiffen

Im Machtkampf um die CDU-Kanzlerkandidatur kam es zu einigen Spitzen zwischen Merz und Wüst. Doch jetzt scheint Harmonie zu herrschen.

Berlin – Die Personaldebatte in der Kanzler-Frage der CDU bleibt ein Thema – auch wenn die beteiligten Politiker betonen, dass eine Entscheidung derzeit nicht ansteht. Seit dem Wochenende kursieren Spekulationen über eine mögliche Auseinandersetzung zwischen den CDU-Politikern Friedrich Merz und Hendrik Wüst um die Kanzlerkandidatur der Union bei der nächsten Bundestagswahl.

Die Diskussion hatte sich an einem Namensbeitrag und einem Interview Wüsts mit pointierten Aussagen entzündet, die teils als Abgrenzung von Merz verstanden worden waren.

Dafür teilte Merz in einem Interview in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ gegen Wüst aus. Angesprochen auf eine mögliche Kanzler-Kandidatur von NRW-Ministerpräsident Wüst, sagte Merz: „Wenn wir heute Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen hätten, wäre die AfD fast so stark wie im Bund.“ Und weiter: „Die Unzufriedenheit, auch in den Ländern, auch leider in Nordrhein-Westfalen, aus dem ich ja komme, mit der Landesregierung ist fast genauso groß wie die mit der Bundesregierung. Und das zeigt uns doch eines: Wir haben es mit einer krisenhaften Zuspitzung in unserer Demokratie zu tun.“

Machtkampf um Kanzlerkandidatur: Merz und Wüst zeigen Einigkeit

Am Mittwoch hatten Wüst und Merz beim Sommerfest der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Berlin dann aber Einigkeit demonstriert. Wüst fand lobende Worte für den CDU-Chef. Merz sei es gelungen, das Verhältnis innerhalb der Union „wieder zu heilen“, hob Wüst hervor. „Da war was kaputt, das weiß auch jeder.“

Boris Rhein: „Andere in der CDU haben sicher ein Interesse an der Kanzlerkandidatur“

Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) sieht die Zeit für eine Klärung der K-Frage ebenfalls noch nicht gekommen. „Die Frage steht jetzt nicht an. Wir werden das zu gebotener Zeit gemeinsam entscheiden“, sagte der 51-jährige Ministerpräsident der Zeit. „Natürlich entscheiden alle unsere Landesverbände mit: Jeder CDU-Ministerpräsident ist qua Amt Mitglied im Parteipräsidium“, ergänzte Rhein.

Auf die Frage, ob Merz der natürliche Kanzlerkandidat sei, antwortete Hessens Regierungschef: „Das werden wir in aller Ruhe besprechen, wenn die Zeit reif dafür ist.“ Rhein führte aus: „Der Bundesvorsitzende hat eine außergewöhnlich starke Stellung in der CDU, also wird er auch eine außergewöhnlich große Rolle bei der Entscheidung spielen.“ Mit Blick auf seinen Amtskollegen Wüst sagte Rhein: „Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen. Aber auch andere in der CDU haben sicher ein Interesse an der Kanzlerkandidatur.“ (jsch/dpa)