Ein bisschen Merz? Thüringer Landrat erklärt seinen Umgang mit der AfD – warnt aber auch

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) plädiert auf kommunaler Ebene für einen differenzierten Umgang mit der AfD – die ohnehin wenig zu bieten habe.

Heilbad Heiligenstadt – Im ZDF-Sommerinterview hatte Friedrich Merz gesagt, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene möglich sein müsse. Die Aussage von Merz sorgte für viel Kritik auch innerhalb der CDU. Kurz darauf ruderte der Parteichef zurück. „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben“, schrieb er auf Twitter.

Nun hat sich ein CDU-Landrat aus Thüringen geäußert. Werner Henning aus dem Landkreis Eichsfeld hat sich für einen differenzierten Umgang mit der AfD ausgesprochen – und gleichzeitig gewarnt.

Merz nach Aussage zu AfD in der Kritik

„Auf der Gemeindeebene findet Parteizusammenarbeit bestenfalls im Hintergrund statt“, sagte Henning im Interview mit dem TV-Sender Phoenix. Die Diskussion über Parteizugehörigkeiten und Parteienzusammenarbeit gehe ihm auf kommunaler Ebene zu weit. Es handele sich nämlich um Vertretungskörperschaften, nicht um Parlamente.

CDU-Chef Friedrich Merz steht aufgrund seiner Aussagen zu einer Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene in der Kritik. © Rene Traut/Imago

Er befasse sich in seiner Arbeit viel weniger mit der AfD, sondern halte sich an die Kommunalordnung und lasse AfD-Themen im Kreistag gar nicht erst zu, darunter Themen, die sich mit landes- oder bundespolitischen Angelegenheiten befassen. „Das ist mit der AfD nicht einfach, es erfordert immer eine Viertelstunde, aber am Ende des Tages funktioniert es“, so Henning.

„Wenn ich Inhalt bekäme und gutes Benehmen und gutes Verhalten sehen würde, würde ich sicherlich auch meine Meinung zum Thema AfD fortschreiben“, sagte er. Was er bislang von der Partei in Thüringen gehört hat, sei jedoch „schrill und krawallig“. Auf Landesebene hat Henning Vorbehalte. So rät er seiner CDU mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen davon ab, mit der AfD zusammenzuarbeiten. „Auf dieser Ebene würde ich meiner Partei in Erfurt natürlich raten, die Brandmauer zur AfD hochzuhalten. Denn die Brandmauer ist dort, auf der staatlichen Ebene, sicherlich richtig, dort wo man Gesetze und Vorschriften erlässt.“

Thüringer CDU-Landrat nimmt Merz in Schutz

Im Interview mit der taz verteidigte Henning den CDU-Chef: „Ich würde Herrn Merz dergestalt verstehen, dass er eine Realität anerkannt hat, die es immer gegeben hat, und diese Realität heißt kommunale Selbstverwaltung: Ein Kreistag ist kein Parlament. Parteipolitik steht nicht im Vordergrund, sondern bestenfalls im Hintergrund. Im vergangenen Jahr haben sich die Parteien auf Bundesebene viel zu sehr mit der Frage befasst, für wen sie eine Brandmauer auf kommunaler Ebene aufbauen können. Das steht ihnen aber nicht zu. Das ist übergriffig.“ Er danke Merz „außerordentlich“ dafür, die kommunale Selbstverwaltung auf der Gemeindeebene zu unterstützen.

Die Position des Parteikollegen und sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der in einem Zeitungsartikel für einen pragmatischen Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene warb, sei ihm „sehr nahe“, sagte Henning im Phoenix-Interview. Das beste Mittel gegen die AfD sei weiter gute und bürgernahe Politik, sagte er.

Dr. Werner Henning (CDU), Landrat des Landkreises Eichsfeld, erklärt seinen Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene. (Archivfoto) © Steve Bauerschmidt/Imago

Im Juni war im thüringischen Sonneberg mit Robert Sesselmann der erste AfD-Landrat Deutschlands gewählt worden. Weil die AfD in Umfragen in einigen Regionen Deutschlands derzeit stärkste Kraft ist und erwartet wird, dass Vertreter der rechten Partei auch in Zukunft weitere Ämter übernehmen werden, war eine Diskussion über die Zusammenarbeit vonseiten der restlichen Parteien entbrannt. (lrg/dpa)