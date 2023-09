Russland erklärt Friedensnobelpreisträger Muratow zum „ausländischen Agenten“

Dmitri Muratow

Dmitri Muratow ist Friedensnobelpreisträger und Chefredakteur der kremlkritischen „Nowaja Gaseta“. Nun stufen ihn die russischen Behörden, denen er schon länger ein Dorn im Auge ist, als „ausländischen Agenten“ ein.

Moskau – Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow wird nun in Russland als „ausländischer Agent“ eingestuft. Er habe „ausländische Plattformen für die Verbreitung von Meinungen genutzt, die darauf abzielen, eine negative Haltung gegenüber der russischen Außen- und Innenpolitik zu bilden“, teilte das Justizministerium in Moskau am Freitagabend (1. September) mit. Zudem soll er Inhalte anderer „ausländischer Agenten“ erstellt und verbreitet haben.

Nach russischem Recht können Personen, die Finanzmittel aus dem Ausland erhalten, zu ausländischen Agenten erklärt werden. In der Vergangenheit kam das immer häufiger vor, so werden diese Personen auch öfter von der Polizei kontrolliert. Mehrere Kritiker am Einmarsch Russlands in der Ukraine wurden bisher auf die Agentenliste gesetzt. Personen, die so eingestuft werden, müssen ihre Veröffentlichungen mit einem Vermerk versehen, der auf ihren Status hinweist. Damit wird ihre Glaubwürdigkeit in der russischen Öffentlichkeit in Zweifel gezogen. Für Viele wird das zum existenziellen Problem.

Dmitri Muratow: Chefredakteur und Friedensnobelpreisträger

Dmitri Muratow ist Chefredakteur der regimekritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“. Im September 2022 entzog ein russisches Gericht der Zeitung die Zulassung. Inzwischen arbeitet das Medium aus dem ausländischen Exil. Er selbst ist aber in Russland geblieben. Den Vorgänger gründete Muratow am 01. April 1993, bis daraus 1999 schließlich die „Nowaja Gaseta“ hervorging.

Seitdem hat das Medium unter anderem mit seinen investigativen Recherchen regelmäßig für Aufregung gesorgt. Unter anderem deshalb steht die Zeitung permanent unter dem Druck der russischen Regierung. In den 1990er Jahren konnte es außerdem die Freilassung von 174 Kriegsgefangenen im Tschetschenienkrieg erwirken.

Seit dem Jahr 2000 wurden sechs Journalisten und Mitarbeiter der Zeitung getötet. Die Bekannteste unter ihnen war die Investigativjournalistin Anna Politkowskaja. Im Juli wurde zudem die Journalistin Elena Milaschina angegriffen, die über Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien berichtete.

Muratow auch unter der Bevölkerung nicht immer beliebt

2021 erhielt Muratow den Friedensnobelpreis. Der heute 61-Jährige versteigerte die Medaille später. Er möchte den Erlös von mehr als 100 Millionen Dollar an ukrainische Geflüchtete spenden.

Anfang April 2022 wurde er Opfer einer Farbattacke. Ein Unbekannter bewarf ihn in einem Nachtzug mit einem Gemisch aus Aceton und Ölfarbe. Dabei soll er „Muratow, nimm das für unsere Jungs“ gerufen haben. Bei dem Unbekannten und einem mutmaßlichen Komplizen soll es sich um ehemalige russische Soldaten gehandelt haben, die mit Muratows Kritik am russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht einverstanden waren.

