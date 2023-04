Wagenknecht im Visier Putins? Deutsche Antikriegskoalition mit AfD soll Westen diskreditieren

Von: Bona Hyun

Putin setzt im Ukraine-Krieg auf Hilfe von Wagenknecht und der AfD. Beamte aus Moskau hoffen auf ein Bündnis beider Lager. © Monika Skolimowska/dpa/ITAR-TASS/imago (Montage)

Moskau will durch Eingriffe in die deutsche Politik den Kriegsverlauf manipulieren. Russische Geheimdokumente geben Einblicke, was Putins Pläne sind.

Moskau – Der Kreml will die Unterstützung für die Ukraine untergraben und setzt dafür auf die Hilfe der AfD und Linken-Politikern Sahra Wagenknecht. Beide machten sich immer wieder mit prorussischen Tönen bemerkbar. Aus einer Reihe sensibler russischer Geheimdokumente vom Zeitraum Juli bis November geht hervor, dass hochrangige Beamte aus Moskau deshalb eine Anti-Kriegskoalition zwischen Wagenknecht und der AfD bilden wollen.

Putin hofft laut US-Leaks auf Querfront aus AfD und Wagenknecht-Lager

In den Dokumenten, die der Washington Post vorliegen, sollen sich Kreml-Vertretern und russischen Politstrategen getroffen haben, die über ihre Versuche zur Umsetzung der Pläne berichteten. „Wir kennen diese Taktiken aus dem Kalten Krieg, als die Sowjets versuchten, die Antikriegsbewegungen zu beeinflussen und zu manipulieren“, sagte ein anonymer deutscher Sicherheitsbeamter der US-amerikanischen Zeitung dazu.

Allerdings sollen die Dokumente keinen direkten Kontakt zwischen Russland und der AfD oder Wagenknecht belegen. Es gebe jedoch Hinweise, dass Personen aus dem engen Umfeld von Wagenknecht sowie AfD-Mitglieder Kontakt zu russischen Beamten hatten, als die Pläne ausgearbeitet wurden.

Weiter heißt es, dass Sergej Kirijenko, Vize-Chef der russischen Präsidialverwaltung, die Gruppe von Strategen am 13. Juli 2022 versammelte. Er soll mitgeteilt haben, dass Deutschland für den Kreml zum „Fokus“ werden solle, bei den Bemühungen Europas Unterstützung für die Ukraine im Krieg zu untergraben. Ziel sei es, die EU, die USA, Großbritannien und die Nato zu diskreditieren und den Deutschen klarzumachen, dass die Sanktionen gegen Russland ihnen schadeten. Der Anteil der Deutschen, die das Verhältnis zu Russland verbessern wollten, solle innerhalb von drei Monaten um zehn Prozent steigen.

Putin will durch Antikriegskoalition Sanktionen umgehen – Wagenknecht schließt Kooperation mit AfD aus

Die neue Antikriegskoalition der AfD mit Wagenknecht soll „eine Mehrheit bei Wahlen auf jeder Ebene“ in Deutschland gewinnen und das Ansehen der AfD „über die 13 Prozent hinaus steigern.“ Die AfD solle zur Partei der „deutschen Einheit“ werden und die Sanktionen gegen Russland als nicht-deutsche Interessen verkaufen. So steht es laut Washington Post wohl in einer der Geheimdokumente – datiert auf den 09. September.

Gegenüber der Washington Post sagte Wagenknecht, es werde keine Kooperation mit der AfD geben und sie habe keine Kontakte mit Vertretern des russischen Staates gehabt. Die AfD-Führung äußerte sich gegenüber der Zeitung nicht. Die Linken-Politikerin, die über eine Parteigründung nachdenkt, hatte von der AfD bislang lobende Töne bekommen. AfD-Politiker Björn Höcke hatte Medienberichten zufolge Wagenknecht zu seiner Partei eingeladen. „Sie werden mit dieser Partei niemals ihre Vorstellungen von Friedenspolitik durchsetzen“, sagte Höcke über die Linke. Auch bei den Wählern aus der rechten Szene ist Wagenknecht beliebt.

Kreml-Nähe von AfD-Politikern und Wagenknecht macht sich in umstrittenen „Friedensplänen“ bemerkbar

Zuletzt hatte Wagenknecht mit ihren Friedensinitiativen für Wirbel gesorgt. In ihrem kontroversen „Friedensmanifest“ forderte sie mit Journalistin Alice Schwarzer auf, der Ukraine keine Waffen mehr zu liefern und auf Verhandlungsmöglichkeiten mit Putin auszuweichen. Kritiker, darunter auch die ehemalige russische TV-Journalistin Marina Owsjannikowa, warfen Wagenknecht und Schwarzer Putin-Propaganda vor. „Seit 2014 habe ich das Gefühl, dass Sahra Wagenknecht von Putin bezahlt wird“, sagte Owsjannikowa im ZDF-Talk Markus Lanz.

Auch gegen AfD-Abgeordneten bestand mehrmals der Verdacht, dass sie dem Kreml nahestehen. So legte AfD Ehrenvorsitzender Alexander Gauland einen ebenfalls umstrittenen „Friedensplan“ vor, der im Bundestag abgelehnt wurde. Unter anderem sollen die russischen Truppen „schrittweise“ zurückziehen und im Gegenzug „schrittweise“ auch die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland beendet werden. Auch Auftritte im russischen Staats-TV sowie Reisen in russisch besetzte Gebiete untermauern die Vermutungen.