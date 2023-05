Friedensappell von Todenhöfer und Lafontaine

Von: Pitt von Bebenburg

Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut, Region Donezk. © dpa

Die beiden Politiker fordern eine Initiative, die auch „den Sicherheitsinteressen Russlands Rechnung trägt“

Der frühere Linken-Vorsitzende Oskar Lafontaine und der ehemalige CDU-Abgeordnete und Parteigründer („Team Todenhöfer“) Jürgen Todenhöfer fordern diplomatische Initiativen von Deutschland und Frankreich, um eine „Friedenslösung“ für die Ukraine zu finden. „Wir fordern Bundeskanzler Scholz und Staatspräsident Macron auf, gemeinsam nach Moskau und Washington zu reisen, um konkrete Verhandlungen über eine friedliche Lösung des Ukrainekonflikts einzuleiten“, heißt es in einem Schreiben der beiden Politiker, das der Frankfurter Rundschau vorliegt.

Ziel der Initiative von Scholz und Macron müsse sein, „eine Friedenslösung zu finden, die sowohl die Sicherheitsinteressen der Ukraine als auch die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigt“. Lafontaine und Todenhöfer üben scharfe Kritik an der Politik der Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD). Deren „diplomatische Untätigkeit“ widerspreche der Präambel des Grundgesetzes.

Diese verpflichte dazu, dem Frieden der Welt zu dienen und nicht dem Krieg. „Die Ukrainepolitik der Ampel steht in klarem Widerspruch zum Friedensgebot und zum Geist unseres Grundgesetzes“, urteilen die Autoren. Deutschland und Frankreich müssten „ihre eigenen nationalen und europäischen Interessen vertreten und nicht in erster Linie die Interessen der USA“.

Mit Lafontaine und Todenhöfer beziehen zwei Personen mit völlig unterschiedlicher politischer Biografie gemeinsam Stellung – ähnlich wie es im Februar Lafontaines Ehefrau, die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht, mit der Publizistin Alice Schwarzer getan hatte. Ihr „Manifest für Frieden“ wurde von fast 800 000 Menschen unterstützt. Darin forderten sie Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf, „die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen“ und sich „für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen“ einzusetzen.

Die Frauen fanden klare Worte über „die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung“. Lafontaine und Todenhöfer vermeiden eine solch deutliche Verurteilung der russischen Politik. Den Krieg gegen die Ukraine nennen sie „Ukrainekonflikt“. „Niemand behauptet, dass Frieden mit Russland leicht ist. Aber er ist möglich“, schreiben sie und erinnern an die Geschichte.

„Unser Land hat im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Sowjetbürger – darunter Millionen Russen und Ukrainer – getötet.“ Trotzdem hätten verantwortungsbewusste Politiker wie der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) „durch intensive Verhandlungen erreicht, dass die Sowjetunion Deutschland die Hand zu Versöhnung reichte“. Die Autoren folgern: „Was damals möglich war, ist auch heute möglich. Und nötig. Zu viele Ukrainer und Russen sind in diesem Krieg bereits gefallen. Täglich werden Menschen Opfer der Bombenangriffe, die Ukraine wird in immer größerem Umfang zerstört. Wir müssen dieses Blutvergießen so schnell wie möglich stoppen.“

Lafontaine und Todenhöfer wenden sich direkt an Bundeskanzler Scholz und den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Deren Aufgabe heiße Frieden und nicht Krieg. „Frieden jetzt, nicht irgendwann!“ Ohne Russland und „ohne eine Politik der Vereinigten Staaten, die auch den Sicherheitsinteressen Russlands Rechnung trägt“, werde es in Europa „keinen dauerhaften Frieden geben“.

