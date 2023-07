Hessen-Wahlkampfhilfe just aus Bayern? Freie Wähler wollen mit Aiwanger über die Hürde

Termin geplant

Die Freien Wähler in Hessen konnten zuletzt etwas aufholen. Hilft prominente Schützenhilfe aus Bayern, um bei der Hessenwahl 2023 in den Landtag zu kommen?

Hessen - Die Freien Wähler (FW) haben das Ziel klar vor Augen: Sie wollen bei der Hessen-Wahl im Oktober 2023 zum ersten Mal in den Landtag in Wiesbaden einziehen. Zum Erreichen der Fünfprozenthürde fehlen nach aktuellen Umfragen noch 1,5 Prozent. Damit steht die Partei immerhin 0,5 Prozentpunkte besser da als bei der Wahl 2018.

Trotz des Zuwachses steht die Partei in Hessen längst nicht so sehr in der Gunst der Wähler:innen wie im südlichen Nachbar-Bundesland. In Bayern erreichten die Freien Wähler im Jahr 2018 satte 11,6 Prozent. Sie sind Teil der Staatsregierung und stellen mit Hubert Aiwanger, dem Parteichef der Freien Wähler, den Vize-Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister.

Was läge also näher, als den Erfolg in Bayern auch für Hessen zu nutzen? Die Freien Wähler wollen dieses Projekt jedenfalls in Angriff nehmen: Laut einem Tweet der Partei vom Montag (3. Juli) ist für den 2. September ein Auftritt Aiwangers in Hessen in Planung - genauer in „Mittelhessen“. Wie die Reaktionen ausfallen werden, bleibt vorerst abzuwarten. „Es sind wenige tausend Stimmen, die uns nur noch zu den 5% fehlen“, hieß es in einem weiteren Post der Freien Wähler Hessen. Der streitbare Parteichef bestätigte die Planungen für den Wahlkampftermin per Retweet.

Beim Bundesparteitag der Freien Wähler am 24. Juni trafen die Aussagen des Parteichefs laut einem Bericht der FAZ auf breiten Zuspruch. Aiwanger habe in seiner Rede vor allem die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert. Das Energieeffizienzgesetz, durch das der Energieverbrauch in Deutschland bis 2030 um etwa 22 Prozent sinken soll, habe er als „planwirtschaftlich“ sowie als „Wirtschaftsvernichtungspolitik“ kritisiert.

Mit Aiwanger über die Fünfprozenthürde in Hessen: Sprechen für die „schweigende große Mehrheit“?

Neben Forderungen nach einer Mikrochip-Herstellung, eigener Solarmodulproduktion sowie der Förderung der Wasserstoffindustrie in Europa, habe er seine Kritik am Gebäudeenergiegesetz erneuert.

Auf die Kritik seiner Rede bei einer Kundgebung in Erding am Anfang des Monats sei er jedoch nicht eingegangen. Aiwanger hatte dort mit der Aussage für Wirbel gesorgt, dass eine große Mehrheit der Bürger:innen gegen das Gesetz sei und, dass es Zeit sei, dass sich „die schweigende große Mehrheit des Landes“ die Demokratie zurückhole. Es war nicht das erste Mal, dass die Aussagen Aiwangers eine Lawine der Entrüstung losgetreten hatten.

Die Freien Wähler Die Bundesvereinigung der Freien Wähler wurde im Februar 2010 gegründet. Sie entstand aus einem Dachverband kommunaler Wählergruppen und ist personell eng mit ihm verzahnt. Die Ausrichtung der Partei wird als „liberal-konservativ“ und „wertkonservativ“ bezeichnet. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der kommunalen Selbstverwaltung. Die Partei fordert eine Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe und strebt eine nachhaltige Haushaltspolitik an.

Laut br.de hatte sich der Parteichef der Freien Wähler 2022 besorgt gezeigt, dass ein Verbot der Winnetou-Bücher Kinder um wertvolle Erfahrungen bringen könne. In einer geplanten Lesung für Kinder mit einer Dragqueen und einem Dragking zum Thema Rollenwechsel habe er eine „Kindswohlgefährdung“ gewittert.

Aufregung hatte es auch im Vorfeld des Muttertags 2023 gegeben. Aiwanger hatte in sozialen Netzwerken die Entscheidung eines Kindergartens in Hessen publik gemacht, aufgrund sich verändernder Familienkonstellationen keine Muttertagsgeschenke zu basteln. Zahllose Hasskommentare waren daraufhin auf die Kita eingeprasselt. Auch CDU-Politiker Tilman Kuban hatte sich in der Angelegenheit lautstark hervorgetan.

Fünf Prozent und mehr in Hessen: Reicht Aiwangers Populismus dafür aus?

Nach Ansicht des Vorsitzenden der Freien Wähler Hessen, Engin Eroglu, haben die FW „als ideologiefreie Partei der Mitte die Chance, Volkspartei zu werden“. Auch einige Besucher des Parteitags in Fulda sahen das laut FAZ so. „Was er gesagt hat, war harmlos“, habe ein Vertreter aus dem rheinland-pfälzischen Landesverband gesagt. Es sei, „was die Freien Wähler denken“.

Es habe jedoch auch Kritik an den populistischen Aussagen gegeben. Ein Parteikollege habe befunden: „Die Formulierung war vielleicht schon ein bisschen danebengegriffen.“ Ob der Import von bayerischem Populismus der richtige Weg zum Wahlerfolg ist, werden die hessischen Wähler:innen bei der Wahl am 8. Oktober entscheiden müssen. (Tadhg Nagel)

