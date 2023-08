Trendwende: Frauen wählen linker als Männer – und das ist tatsächlich neu

Von: Lucas Maier

Wahlen in Deutschland: Studie zeigt Umkehr beim Wahlverhalten. (Symbolbild) © Wolfgang Kumm/dpa

Bei Wahlen in Deutschland wählen Frauen weitaus linker als Männer. Dabei war das nicht immer so. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie aus Köln.

Köln – Mit 14,8 Prozent erzielte das Bündnis 90/Die Grünen bei der Bundestagswahl 2021 das bisher beste Ergebnis der Partei. Einen großen Anteil der Stimmen erhielt die Partei um Robert Habeck und Annalena Baerbock von jungen Frauen unter 24. Wie eine Studie der Universität Köln herausfand, hat sich das Wahlverhalten von Frauen stark geändert.

Die in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie veröffentlichte Studie untersuchte die Geschlechterunterschiede im deutschen Wahlverhalten seit 1953. Das Wahlverhalten von Frauen hat sich den letzten 70 Jahren um 180 Grad geändert, so das Ergebnis der Studie.

180 Grad Wende: Frauen wählen heute eher Links

Setzten Frauen bei Wahlen vor 2017 ihr Kreuz noch überwiegend bei rechten oder konservativen Parteien, kehrte sich dieser Trend in den letzten Jahren um. Seit der Bundestagswahl 2017 wählen Frauen deutlich linker als Männer, so das Ergebnis der Studie.

Bei jungen Erwachsenen, ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Wahlverhalten so groß wie noch nie zuvor, wie der Studienleiter Dr. Ansgar Hudde gegenüber dem Wissenschaftsmagazin idw zu verstehen gab. Dass dieser Unterschied im Wahlverhalten erstmals 2017 in Deutschland auftrat, ist im Internationalen Vergleich „überraschend spät“, wie es in der Auswertung der Studie aus Köln heißt.

Studie zu Wahlverhalten: Datengrundlage international einmalig

Als Grundlage für die Studie wurden Daten des Bundeswahlleiters herangezogen. In einigen Wahllokalen werden seit dem Jahr 1953 zusätzlich Angaben zu Geschlecht und Alter auf den Stimmzetteln gesammelt. Weltweit ist dies einzigartig, heißt es in der Studie.

Auffällig ist, dass sich bei einigen Parteien das Wahlverhalten nach Geschlecht kaum verändert hat. Gerade die liberale FDP und die rechte AfD zeigen in der Studie eine konstante und deutlich höherer Beliebtheit bei Männern. Bei den anderen Parteien schwankte die Verteilung immer wieder.

Stimmenverteilung in % bei der Budnestagswahl 2021 Männer/Frauen UNION 24/24 SPD 25/27 FDP 13/10 Grünen 14/16 Linke 5/5 Quelle: Infratest dimap - Angaben in Prozent

Am stärksten dürfte der Wandel bei den Grünen sein. Die Partei hatte in den 1980er-Jahren die „Wählerschaft mit der höchsten Männerneigung“. Seit den Wahlen im Jahr 2005 hat sich der Trend hier umgekehrt, seither hat die Grünen-Partei die Wählerschaft mit dem höchsten Frauenanteil.

Frauen und Männer: Wahlverhalten könnte gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

Die Kluft zwischen dem Wahlverhalten von Männern und Frauen, wird der Einschätzung von Hudde nach, zu Konsequenzen führen: „Wenn Geschlecht zunehmend zur politischen Trennlinie wird, bedeutet das, die Trennlinie zieht sich mitten durch viele Familien, Freundeskreise und Paare“, so der Soziologe gegenüber dem idw.

Neben einer Spaltung, haben die Unterschiede im Wahlverhalten aber auch das Potenzial, das Verständnis für politisch Andersdenkende zu fördern. Diskussionen in Familien oder Bekanntenkreisen, könnten hier das Verständnis fördern und am Ende sogar den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, so der Forscher.

Ob sich der Trend auch bei der Hessen Wahl 2023 zeigen wird, bleibt abzuwarten. (Lucas Maier)