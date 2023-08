Menschen auf Lesbos als „Spielball der Geopolitik“

„Die Insel“: In der Hölle von Moria

Von: Fabian Scheuermann

Das Zeltlager neben dem offiziellen Lager Moria im November 2019. © AFP

Moria, Lesbos: Mit „Die Insel“ liefert die Journalistin Franziska Grillmeier einen eindrücklichen und bedrückenden, aber auch aufrüttelnden Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas.

„Es ginge ihr gar nicht darum, Strom zu haben, um abends ein Buch zu lesen oder das Handy zu laden. Das sei ein Luxus, auf den sie verzichten könne“, zitiert Franziska Grillmeier in ihrem Buch „Die Insel“ die Afghanin Maryam, die im Jahr 2020 als eine von Tausenden im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos haust und einen tagelangen Stromausfall beschreibt. „Das Problem sei vielmehr“, so Maryam, „dass kein Heizstrahler mehr funktionierte, um Kleider zu trocknen, kein Wasserkocher ansprang, um Tee zu kochen, und keine Herdplatte lief, um Milch oder Reis aufzuwärmen. Die Füße der Kinder seien am Morgen so verschrumpelt, als hätte man sie über Nacht in der mit Wasser gefüllten Badewanne baumeln lassen“.



Es ist nur eine persönliche Passage von vielen, die die Journalistin Grillmeier in ihrem „Bericht vom Aufnahmezustand an den Rändern Europas“ – so der Untertitel des Buches – zusammengetragen hat. Die 31-jährige Bayerin gilt als kenntnisreiche Beobachterin der Lage auf Lesbos, wo das berüchtigte Lager Moria, zeitweise das größte Flüchtlingslager Europas, in den vergangenen Jahren für Negativschlagzeilen gesorgt hat. Auf Lesbos kommen, wenn sie nicht in der Nacht von der griechischen Küstenwache wieder aufs offene Meer geschleppt werden, wie andernorts Menschen mit Booten an, die in Europa Sicherheit und ein würdiges Leben suchen – und sie bekommen vieles davon lange verwehrt. „Die Ägäischen Inseln entwickelten sich (...) zu immer größeren Stoppschildern für flüchtende Menschen“, schreibt Grillmeier. Menschenunwürdige Zustände sollten und sollen weitere Menschen von der Flucht nach Europa abschrecken. Grillmeier spricht von einem „orchestrierten Ausnahmezustand“ an den Außengrenzen der EU und von einem „schleichenden Rechtsverfall“ vor Ort.



Menschen auf Lesbos als „Spielball der Geopolitik“

Als Moria anwuchs, mietete sich die Journalistin eine Wohnung in der Inselhauptstadt Mytilini und besuchte regelmäßig die Menschen im Lager. Sie hörte sich ihre Sorgen und Nöte an, erfuhr von ihren Hoffnungen, Talenten und Lebensgeschichten. Ihre Berichte erschienen in Medien wie der „Süddeutschen Zeitung“, dem „Guardian“ oder „Zeit Online“. „Die Menschen, die Tag für Tag im nasskalten Winter von Moria ums Überleben kämpften, waren zu einem Spielball der Geopolitik geworden“, schreibt Grillmeier mit Blick auf 2020, als das Lager immer weiter anschwoll und die Situation schließlich mit einem großen Feuer eskalierte. Liest man „Die Insel“ versteht man, warum der Begriff „kämpfen“ nicht übertrieben ist. Bisweilen schnüren einem die Berichte aus dem Leben der Menschen dort die Kehle zu. Etwa wenn Grillmeier beschreibt, wie der 30-jährige Adam im Pandemiejahr 2020 nicht aus dem Lager gelassen wird. Wie er deshalb seine Herzmedikamente nicht kaufen kann – und kurz darauf stirbt. Oder wie „eine Reihe von schwerkranken Menschen“ im nasskalten ägäischen Winter unbehandelt in ihren Sommerzelten liegen.



Franziska Grillmeier war lange auf Lesbos, um über den Umgang mit Schutzsuchenden dort zu berichten - ab und zu ist sie immer noch da. © Vincent Haiges

Oder wenn Grillmeier beschreibt, wie Griechen mit nagelgespickten Holzlatten auf sie und ihr Auto zulaufen, weil sie in der Journalistin die migrationsfreundliche Deutsche sehen. Wie sie dann vor diesen Männern flieht. Oder wie ein Polizist sie auffordert, die Kamera wegzustecken, weil sie eine Gruppe protestierender Frauen aus Moria fotografieren will. „Ich gab mich als Journalistin zu erkennen und holte meinen Presseausweis aus der Tasche“, schreibt Grillmeier. „Doch noch bevor ich ihn aufklappen konnte, griff der Polizist nach meinem Arm, brachte mich auf die andere Straßenseite und sagte: ‚Berichten Sie aus Ihrem eigenen Land‘.“ Solche Szenen machen deutlich, wie das EU-Mitglied Griechenland auf der Rangliste der Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“ auf Platz 107 abrutschen konnte – etwa auf ein Level mit Katar und dem Tschad.

Es ist auch Platz für Wärme und Menschlichkeit

Zwischen den düsteren Realitäten ist in dem Buch auch immer wieder Platz für Wärme, Menschlichkeit und für die Beschreibung einiger beeindruckender Versuche von geflüchteten Menschen, trotz aller Widrigkeiten auf Lesbos und andernorts ihre Würde zu bewahren und dabei oft noch Schwächeren zu helfen.



Grillmeiers intimer Bericht von den Zuständen am Rand Europas ist brandaktuell, will die EU mit Zustimmung Deutschlands doch künftig Schutzsuchende für Schnellverfahren in haftähnliche Lager an den Außengrenzen unterbringen. „Das könnte man auf den griechischen Inseln wahrscheinlich umsetzen“, befürchtet Grillmeier mit Blick auf die hochtechnisierten, abgesicherten und von Drohnen überwachten Lager, die derzeit auf einigen griechischen Inseln entstehen oder unter der Bezeichnung „Closed Controlled Access Center“ bereits entstanden sind - wohl kaum menschenrechtskonform, wie NGOs schon jetzt kritisieren. Grillmeier berichtet weiter. Sehr empfehlenswert sind auch ihre Beiträge auf Twitter unter @f_grillmeier. (Fabian Scheuermann)

Franziska Grillmeier. Die Insel, 2023. 220 S., 24 Euro (Hardcover), 17,99 Euro (e-Book), Twitter: @f_grillmeier.

„Die Insel“, erschienen 2023. © C. H. Beck