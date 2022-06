Frankreich: Kriegssirenen heulen auf - das ist der Grund

Von: Ares Abasi

Teilen

Eine Alarmsirene ist auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses der Wohnungsbaugesellschaft Teltow (WGT) montiert. © Soeren Stache/dpa

In Frankreich heulen Sirenen, die normalerweise bei Kriegswarnungen ertönen. Was hat es damit auf sich?

Paris – In Paris sind am Mittwoch (22. Juni) Luftschutzsirenen ertönt. Fast zwei Minuten lang heulte die Sirene durch die Stadt und übertönte den Mittagsverkehr, bevor es wieder verstummt. Das Seltsame: Bis auf ein paar verwirrte Touristen, schien sie niemand zu bemerken. In Frankreich ertönen nämlich an jedem ersten Mittwoch im Monat die Sirenen, die ursprünglich als Bombenwarnungen für den Kalten Krieg gedacht waren, als Test der Alarmanlagen in rund 2.000 Städten und Dörfern im ganzen Land, das berichtet der US-Nachrichtensender CNN.

Heute stehen sie für Warnungen vor Natur- oder Industriekatastrophen, aber angesichts des Ukraine-Krieges haben die französischen Behörden Erklärungen abgegeben, um die Franzosen daran zu erinnern, dass das 1 Minute 41 Sekunden dauernde Heulen nur eine Übung sei.

Frankreich: Auch Einheimische irritiert über Sirenen

„Wenn ein Krieg im Gange wäre, hätten wir es doch sicher in den Nachrichten gesehen“, sagt Ali Karali, ein Tourist aus London, als er diesen Monat die Sirene vor dem Pariser Notre Dame hörte. „Ich dachte, es könnte wichtig sein, aber wenn es so sein sollte, scheint es die Leute nicht zu interessieren“, sagte er zu CNN.

Doch auch Einheimische sind gelegentlich irritiert: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Präfektur Anrufe von Einzelpersonen, Einheimischen oder Touristen, erhält, die wegen der Sirene besorgt sind“, sagte Matthieu Pianezze, Leiter des interministeriellen Dienstes für Verteidigung und Zivilschutz in Yvelines, einer Region westlich von Paris.

Frankreich: Sirenen warnten im Ersten Weltkrieg

„Natürlich werden sie schnell von unserem Team beruhigt, das mit den richtigen Mitteln ausgestattet ist, um am ersten Mittwoch des Monats auf ihre Sorgen zu reagieren.“ Die heute zu hörenden Sirenen lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Seit dieser Zeit ist es Aufgabe der Verwaltung, jedes Ereignis zu signalisieren, das die Bevölkerung physisch bedrohen könnte, so CNN.

Eine der damals gebräuchlichsten Glocken war die sogenannte „Tocsin“, die in Kirchen zu finden war und von Priestern geläutet wurde, um die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen. Im Jahr 1914 wurden die Glocken in mehreren Städten über eine Stunde lang geläutet, um so viele Menschen wie möglich vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu warnen.

Frankreich: Im Zweiten Weltkrieg ertönten Sirenen bei Angriffen

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Sirenen zur Warnung vor möglichen Bedrohungen aus der Luft eingesetzt. Ihr Einsatz wurde während des Kalten Krieges beschleunigt und sie sind heute in ganz Frankreich zu hören, so CNN. In Maison-Laffitte, einer Stadt mit rund 23.000 Einwohnern in den westlichen Vororten von Paris, befindet sich die Hauptsirene auf dem Dach des Rathauses. Nur Polizisten haben Zugang zur Sirene, und die Angestellten des Rathauses sitzen in der ersten Reihe, um sie zu hören.

„Das funktioniert gut, finden Sie nicht auch?“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Gino Necchi, während die Sirene ertönt. Die Funktionsweise ist relativ einfach. „Die Mitarbeiter der Präfektur können sie über eine App aktivieren, auf die man ganz einfach zugreifen kann“, sagt Pianezze. „Mit diesem monatlichen Test können wir feststellen, welche unserer 47 Sirenen ‚krank‘ sind und zum Arzt gebracht werden müssen. Wir müssen sie so schnell wie möglich reparieren lassen, damit sie im Ernstfall einsatzbereit sind.“

Frankreich: Sind die Sirenen wirksam?

Viele haben die Wirksamkeit dieses jahrzehntealten Warnsystems infrage gestellt. „Frankreich hat sich dafür entschieden, die Sirenen beizubehalten, weil es ein gewisses Erbe, eine Tradition dahinter gibt“, sagt der Geographieprofessor Johnny Douvinet von der Universität Avignon.

Als Experte für Bevölkerungswarnsysteme erklärt er, dass es der frühere Präsident Charles de Gaulle war, der das derzeitige System anordnete, und dass „trotz der verschiedenen Wechsel im Innenministerium die Sirene als Warnmittel bis heute immer Vorrang hatte.“

Frankreich: Sirenen dienten dem Schutz

Nicht alle sind sich über ihre Nützlichkeit einig. Jacqueline Bon, 92, die während des Zweiten Weltkriegs ein Teenager war, kennt den Klang der Sirenen. Aber sie regelmäßig zu hören, „hat absolut keine Wirkung auf mich“, sagt sie, obwohl der Klang derselbe ist wie vor fast einem Jahrhundert.

„Während des Krieges hat es mich sehr berührt, weil sie bei jedem Bombardement läuteten, damit wir zum Schutz in den Untergrund gehen konnten“. Heute hat sie das Gefühl, dass sie ihre Bedeutung verloren haben. „Ich sehe den Sinn nicht mehr“, sagt sie.

Frankreich: Sirenen könnten Bewusstsein für Gefahr stärken

Angesichts der aktuellen geopolitischen Ereignisse weist Douvinet jedoch darauf hin, dass die Rückkehr des Krieges auf europäischem Boden das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Sirenen neu belebt haben könnte.

„Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass die Sirenen vielleicht doch nicht so nutzlos sind, wie man dachte“, sagt er. „Eines ist klar: Wenn etwas passiert, wollen die Menschen informiert und gewarnt werden.“ (Ares Abasi)