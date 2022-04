Frankreich-Wahl: Die Stichwahl heute live im TV und Live-Stream

Von: Max Schäfer

Heute entscheidete eine Stichwahl, ob Emmanuel Macron oder Marine Le Pen Präsident:in wird. Wo ist die Frankreich-Wahl live im TV und als Live-Stream zu sehen?

Paris – Am heutigen Sonntag, dem 24. April, steht die Entscheidung der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 an. Nachdem im ersten Wahlgang am 10. April keine:r der Kandidierenden die nötige absolute Mehrheit gewonnen hat, fällt die Entscheidung nun in der Stichwahl zur Frankreich-Wahl. Etwa 48,7 Millionen Wahlberechtigte können dabei entscheiden, wer Präsident:in von Frankreich wird.

Wahl Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 Wahlgang Stichwahl Datum 24. April 2022 Öffnungszeiten der Wahllokale 8 bis 19 Uhr/20 Uhr Kandidierende Emmanuel Macron und Marine Le Pen

Frankreich-Wahl: Wo die Stichwahl heute live im TV und Live-Stream zu sehen ist

Bei der Stichwahl in Frankreich treten die beiden Kandidierenden an, die in der ersten Runde der Frankreich-Wahl die meisten Stimmen bekommen haben. Das sind Amtsinhaber Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Der Amtsinhaber kann einen Vorsprung in Umfragen vorweisen, die Rechte hat viele Sympathisant:innen bei jüngeren Wahlberechtigten. Macron verfolgt einen europäisch-orientierten Kurs. Le Pen zeigt sich gegenüber der EU und einer Zusammenarbeit mit Deutschland skeptisch. Die Frankreich-Wahl 2022 stellt daher auch über Frankreichs Grenzen hinweg eine Richtungsentscheidung dar.

Emmanuel Macron und Marine Le Pen treten in der Stichwahl gegeneinander an.

Die Frankreich-Wahl verspricht daher Spannung. Doch wo können Interessierte die Stichwahl live im TV oder Live-Stream verfolgen?

Stichwahl: Hier können Sie die Frankreich-Wahl heute live im TV sehen

Phoenix: ab 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr

ab 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr Tagesschau24: ab 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr und 21.00 Uhr bis 21.15 Uhr

ab 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr und 21.00 Uhr bis 21.15 Uhr Welt: ab 19.55 Uhr bis 21.00 Uhr

Frankreich-Wahl: Hier können Sie die Stichwahl heute im Live-Stream sehen

Phoenix: Live-Stream „Phoenix vor Ort“ auf phoenix.de

Live-Stream „Phoenix vor Ort“ auf phoenix.de Tagesschau24: Live-Stream in der ARD-Mediathek.

Live-Stream in der ARD-Mediathek. Welt: Sondersendung zur Präsidentschaftswahl in Frankreich auf welt.de

Am Wahlsonntag ist ab 20 Uhr mit der ersten Prognose der Präsidentschaftswahl zu rechnen. Hochrechnungen und Ergebnisse der Frankreich-Wahl folgen im Anschluss. (ms)