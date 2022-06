Frankreich-Wahl: Macron-Bündnis unter Druck von links

Die Entscheidung der Frankreich-Wahl steht bevor. Das Linksbündnis NUPES setzt Macron unter Druck. Der Präsident warnt vor Chaos nach der Parlamentswahl. Der News-Ticker.

Frankreich-Wahl: Am Sonntag (19. Juni) findet die entscheidende Runde der Parlamentswahl statt.

Bei der Parlamentswahl in Frankreich könnten die Verbündeten von Emmanuel Macron ihre absolute Mehrheit verlieren. Opposition gestärkt: Das Linksbündnis NUPES und der Rassemblement National gehen gestärkt in den zweiten Wahlgang.

Paris – Bei der Parlamentswahl in Frankreich stehen die Wahlberechtigten vor einer Richtungsentscheidung. Es drohe Chaos, wenn er keine solide Mehrheit bekomme, warnte Emmanuel Macron am Dienstag (14. Juni). Es sei im „Interesse der Nation“, wenn sein Bündnis Ensemble die Wahl gewinne. Im Gegensatz zur Präsidentschaftswahl bezog sich seine Warnung jedoch nicht auf Marine Le Pen, sondern auf das Linksbündnis NUPES.

Abstimmung Parlamentswahl in Frankreich Datum des zweiten Wahlgangs 19. Juni 2022 Wahlsystem Mehrheitswahl Zu vergebende Mandate 577 Absolute Mehrheit 289 Sitze Öffnungszeiten der Wahllokale 8 bis 18 Uhr, in manchen Städten bis 20 Uhr Wann gibt es Hochrechnungen? Ab 20 Uhr

Frankreich-Wahl: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Macron-Allianz und Linksbündnis NUPES

Der Alt-Linke Jean-Luc Mélenchon hat die Allianz aus verschiedenen linken Parteien gebildet, um bei der Frankreich-Wahl, die nach dem Mehrheitswahlrecht abläuft, eine Chance zu haben. Mit Erfolg, wie der erste Wahlgang der Parlamentswahl beweist. Mit 25,7 Prozent liegt NUPES nahezu gleichauf mit dem liberalen Bündnis um Macrons Partei Renaissance (25,8).

Nach Ansicht der Linken – das Linksbündnis wirft dem Innenministerium Manipulation bei der Darstellung der Ergebnisse vor – liegen sie mit 26,8 Prozent sogar auf dem ersten Platz, weil unter anderem Stimmen von linken Kandidierenden in den Überseegebieten nicht NUPES zugerechnet worden seien.

Aufgrund des Mehrheitswahlrechts bei der Frankreich-Wahl ist der relative Anteil der Stimmen für die Sitzverteilung und die Frage, wer eine Mehrheit in der Nationalversammlung erhält, unerheblich. Stattdessen stimmen die Wählenden in 577 Wahlkreisen ab, wo jeweils ein Sitz zu gewinnen ist.

Parlamentswahl in Frankreich: Macron Verbündete gehen mit Vorteil in die Wahl

Momentan liegen Macrons Liberale vorne. Im ersten Wahlgang der Parlamentswahl erhielten Ensemble-Kandidierende in 203 Wahlkreisen die meisten Stimmen, die Linken dagegen lediglich in 195. In 110 Wahlkreisen gewannen Kandidierende des von Marine Le Pen geführten Rassemblement National die meisten Stimmen.

In der zweiten Runde der Frankreich-Wahl treten nun lediglich die Bewerberinnen und Bewerber gegeneinander an, die im ersten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent der Stimmen bekommen haben. Prognosen sehen die Macron-Allianz in Führung: Ensemble soll zwischen 255 und 295 Sitzen erhalten. Eine absolute Mehrheit (ab 289 Sitzen) ist damit in Gefahr. Die Liberalen müssten Koalitionen bilden, um ihre Pläne umsetzen zu können. Wegen des Mehrheitswahlrechts, das eigentlich für klare Mehrheiten sorgen soll, sind Koalitionen in Frankreich unüblich.

Frankreich-Wahl: Das Ergebnis der ersten Runde der Parlamentswahl im Überblick

Partei/Bündnis Stimmen Anteil | Wahlkreise Ensemble! 25,75% | 203 NUPES 25,66% | 195 Rassemblement National 18,68% | 110 Les Républicains 10,42% | 42 Sonstige 19,5% | 27

Frankreich-Wahl: Einfluss der Linken als Opposition gegen Macron wächst

Jean-Luc Mélenchon und NUPES verpassen daher laut einer Meinungsforschungsinstitut Odoxa, das verschiedene Prognosen ausgewertet hat, mit 179 bis 225 Sitzen ihr Ziel, nach der Parlamentswahl Frankreichs Premierminister zu stellen. Als größte Oppositionsfraktion werden sie Präsident Macron und seine Liberalen jedoch stark unter Druck setzen können.

Dabei weiß das Linksbündnis laut einer Ifop-Umfrage auch viele Französinnen und Franzosen hinter sich: Die wichtigsten Forderungen des Linksbündnisses vor der Frankreich-Wahl überzeugen die Mehrheit der Wahlberechtigten. Für Emmanuel Macron wird das Regieren daher nicht einfacher. (ms)