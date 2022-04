Macron gegen Le Pen: Frankreich erlebt ein Déjà-vu

Wie schon 2017 kommt es bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich zu einer Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen – wer hat die besseren Karten?

Paris – Erneut kommt es in Frankreich zur Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Der Amtsinhaber könnte einer ersten Umfrage zufolge die zweite entscheidende Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022* mit zwei Punkten Vorsprung gewinnen. In der am Sonntagabend (10.04.2022) veröffentlichten Umfrage des Instituts Ifop-Fiducial kommt Emmanuel Macron* auf 51 Prozent der Stimmen, während die Rechtspopulistin Marine Le Pen* 49 Prozent auf sich vereint. Bei der Stichwahl vor fünf Jahren hatte Macron noch haushoch mit 66 zu 34 Prozent gewonnen.

Unmittelbar nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen zur Frankreich-Wahl* hatte Le Pen am Sonntagabend zu einem breiten Wahlbündnis aufgerufen. Sie appellierte an alle, die nicht für Macron gestimmt hatten, sich ihr anzuschließen.

Wie schon vor fünf Jahren kommt es in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 zu einem Duell zwischen Marine Le Pen (l.) und Emmanuel Macron. © Eric Feferberg/dpa

Frankreich-Wahl 2022: Zweite Runde erneut zwischen Macron und Le Pen

Mehrere linke Kandidaten riefen unterdessen zur Wahl Macrons auf, „um dem Rechtsextremismus Einhalt zu gebieten“. Auch der drittplatzierte Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon* rief zur Wahl Macrons auf. Umfragen zufolge könnte ein Teil seiner Wähler in Frankreich* in der Stichwahl um die Präsidentschaft* allerdings auch für Le Pen stimmen. Auch deshalb mahnt Macron: „Noch ist nichts gewonnen.“ (afp)

