Frankreich-Wahl: Hier sehen Sie das TV-Duell zwischen Macron und Le Pen im Live-Stream und TV

Von: Andreas Apetz

Teilen

Emmanuel Macron (r.) und Marine Le Pen (l.) bei der Präsidentschaftswahl 2017. (Archivfoto) © Eric Feferberg/AFP

Die Frankreich-Wahl geht in die zweite Runde. Kurz vor der Stichwahl am 24. April treffen Macron und Le Pen im TV-Duell aufeinander: wo Sie es sehen können.

Paris – Es könnte ein entscheidender Abend für die Präsidentschaftswahl in Frankreich werden: Am Mittwoch (20.04.2022) startet um 20.45 Uhr das TV-Duell zwischen den beiden Spitzenkandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Beim einzige TV-Aufeinandertreffen der beiden Politiker, kurz vor der Stichwahl, geht es noch einmal um alles.

Der Schlagabtausch wird auch im deutschen Fernsehen übertragen. Wo das Duell zwischen Macron und Le Pen zu sehen ist, erfahren Sie hier.

Frankreich-Wahl 2022: TV-Duell zwischen Macron und Le Pen im TV und Live-Stream sehen

Mit Spannung wird auch in Deutschland auf die Stichwahl der Präsidentschaftswahlen in Frankreich am 24. April hingefiebert. Das TV-Duell ist die letzte große Chance, die französischen Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Gegenüber stehen sich Amtsinhaber Emmanuel Macron und die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen.

In Deutschland wird das TV-Duell zur Stichwahl in einer Sondersendung am Mittwochabend ab 20.45 Uhr live auf phoenix gezeigt. Das TV-Duell kann kostenlos und live im TV oder im Live-Stream des Senders mitverfolgt werden. Durch die Sendung aus Paris führt phoenix-Moderator Michael Krons. Als Expertin mit dabei ist die Historikerin für Zeitgeschichte an der Pariser Universität Sorbonne, Hélène Miard-Delacroix.

Frankreich-Wahl 2022: TV Duell zur Stichwahl – Präsidentschaftswahl geht in die zweite Runde

Im ersten Wahlgang hatte der amtierende Präsident mit rund 28 Prozent der Stimmen knapp die Nase vor seiner Kontrahentin Le Pen (23 Prozent). Nun gilt es sich die knapp 22 Prozent der Stimmen für sich zu gewinnen, die im ersten Wahlgang an den linken Jean-Luc Mélenchon gegangen waren. 2017 hatte Macron die Präsidentschaftswahl im zweiten Wahlgang deutlich mit 66,1 Prozent und fast doppelt so vielen Stimmen wie Le Pen (33,9 Prozent) gewonnen. Fachleute prognostizieren dieses Jahr einen sehr knappen Wahl-Ausgang.

Was? TV -Duell zwischen Macron und Le Pen Wann? ab 20.45 Uhr Wo? phoenix Moderation? Michael Krons und Hélène Miard-Delacroix

Zum dritten Mal seit 2002 hat es die extreme Rechte in die französische Stichwahl geschafft. Etwa die Hälfte der Wählerinnen und Wähler hatte dieses Jahr am im ersten Durchgang für populistische oder radikale Parteien gestimmt. Die Stichwahl dürfte für Macron also alles andere als leicht werden. Entscheidend werden wohl auch die jungen Stimmen sein, die mehrheitlich für den 70 Jahre alten Mélenchon gevotet hatten. Das TV-Duell ist die Chance für beide Parteien, jene Stimmen für sich zu gewinnen.

(aa)