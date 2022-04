Frankreich: Diplomaten-Skandal um Macron kurz vor der Stichwahl

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Aufgrund seiner Reformpläne zum diplomatischen Korps des Landes steht Emmanuel Macron kurz vor der Stichwahl gegen Marine Le Pen in der Kritik.

Update, 07.55 Uhr: Wenige Tage vor der Stichwahl in Frankreich hat Emmanuel Macron sich Ärger mit seinem diplomatischen Korps eingehandelt. Laut den Plänen des französischen Präsidenten soll der Status der insgesamt 800 Diplomaten Frankreichs neu definiert werden. Der Sonderstatus der Berufsdiplomaten soll dabei schrittweise auslaufen und die Mitarbeiter zu normalen Beamten werden.

Diese Überlegung löste Empörung im diplomatischen Korps Frankreichs aus und sorgte für einen kontroversen Streit kurz vor der Stichwahl, in der Macron gegen Herausforderin Marine Le Pen um das Präsidentenamt antritt. Sylvie Bermann, ehemalige Botschafterin in China, Großbritannien und Russland, sprach davon, dass Macron mit diesem Vorhaben das diplomatische Korps des Landes zerstöre.

Wahl in Frankreich: Favorit bei Stichwahl zeichnet sich ab

Erstmeldung vom 23. April 2022: Frankfurt/Paris – Wer führt die „Grande Nation“ in den nächsten fünf Jahren? Diese Frage werden bei der Stichwahl in Frankreich an diesem Sonntag (24. April 2022) 48,7 Millionen Wahlberechtigte beantworten. Gegeneinander antreten werden Staatspräsident Emmanuel Macron und seine Herausforderin, die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen.

Die letzten Umfragen zur Wahl in Frankreich deuten auf ein knappes Rennen hin. Amtsinhaber Emmanuel Macron konnte seinen Vorsprung auf Marine Le Pen im letzten TV-Duell vor der Stichwahl ausbauen. 16,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Streitgespräch - ein Großteil davon sah Macron als Sieger hervorgehen. Der 44-Jährige konnte laut einer Umfrage im Anschluss an das TV-Duell ein Drittel des Publikums überzeugen. Das französische Institut Elabe hatte dafür 650 Menschen befragt.

Frankreich Wahl am Sonntag: Marine Le Pen schlägt Kurswechsel ein

In der einzigen Debatte vor der Präsidentschaftswahl betonte Emmanuel Macron immer wieder die Bedeutung der Europäischen Union (EU) für Frankreich. Marine Le Pen deutete in Sachen europäischer Kooperation eine Kehrtwende an. Vor Jahren war die Rechtsaußen-Politikerin noch lautstarke Vertreterin des „Frexit“, eines Austritts Frankreichs aus der Staatengemeinschaft. Nun spricht Le Pen stattdessen davon, die EU reformieren zu wollen. Die 53-Jährige forderte zudem mehr nationale Kompetenzen für Paris.

Marine Le Pen oder Emmanuel Macron? Die Stichwahl in Frankreich bringt die Antwort auf die Frage nach der zukünftigen Präsidentschaft. © Joel Saget Eric Feferberg/afp

Auch in Sachen Beziehungen zu Russland schlug Marine Le Pen vor der Wahl in Frankreich andere Töne an. Auch sie unterstütze militärische und finanzielle Hilfen für Kiew im Ukraine-Konflikt. Einen Importstopp von russischem Öl und Gas lehnte Le Pen aber weiterhin ab. Emmanuel Macron warf seiner Herausforderin vor, die Nähe zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu suchen und sich abhängig vom Kreml zu machen.

Frankreich Wahl 2022: Rente und Kaufkraft sind bestimmende Themen

Die Hauptthemen in Frankreich vor der Wahl bleiben aber die Kaufkraft und die Rente. Le Pen will die Mehrwertsteuer senken und am Renteneintrittsalter von 62 Jahren festhalten. Wer schon jung ins Berufsleben einsteige, solle mit 60 in Rente gehen dürfen. Macron wiederum will die Arbeitslosigkeit senken und dadurch die Kaufkraft erhöhen. Das Renteneintrittsalter soll in Ausnahmefällen auf 65 Jahre ansteigen. Bei wachsender Lebenserwartung müsse das Rentensystem gegenfinanziert werden, meinte er.

Lange bevor die ersten Prognosen, Hochrechnungen oder Ergebnisse zur Frankreich-Wahl vorliegen, steht eines offenbar fest: Das Ergebnis dürfte deutlich knapper ausfallen als beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Macron und Le Pen im Jahr 2017. Damals hatte Macron 66,1 Prozent der Stimmen erhalten. Auf Le Pen waren 33,9 Prozent entfallen. Diesmal liegen die beiden deutlich enger beieinander - trotz des Teilerfolgs von Emmanuel Macron im TV-Duell mit Marine Le Pen.

Aktuelle Umfragen sehen den Amtsinhaber derzeit mit einer Zustimmung von rund 55 Prozent vor der Herausforderin. Die aktuellen Umfragen im Überblick:

Stichwahl in Frankreich: Umfragen sehen Macron vor Le Pen

Umfrageinstitut/Quelle Stand Prozentwert für Macron Prozentwert für Le Pen Ifop 20. April 55,5 44,5 OpinionWay-Kéa 20. April 56 44 Elabe 19. April 54,5 45,5

Entscheidend bei der Stichwahl wird, wie sich die Linke in Frankreich am Sonntag verhalten wird. Ihr Kandidat Jean-Luc Mélenchon war im ersten Durchgang der Wahl in Frankreich gescheitert. Viele seiner Anhängerinnen und Anhänger wollen aber weder die rechte Le Pen noch den liberalen Macron im Élyséepalast sehen. Ob sie den Kompromiss Macron wählen oder einfach zu Hause bleiben, dürfte bei der Stichwahl in Frankreich der entscheidende Faktor werden. (dil/dpa)