Frankreich-Wahl: Le Pen auf Allzeithoch – Macron muss zittern

Von: Marvin Ziegele

Marine le Pen genießt hohe Zustimmung in der Bevölkerung Frankreichs. © Imago Images

Marine le Pen gewinnt vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 an Zustimmung. Wird sie Emmanuel Macron gefährlich?

Paris – Emmanuel Macrons rechtsextreme Konkurrentin Marine le Pen holt auf. Kurz vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 erreicht die Politikerin in einer Meinungsumfrage am Montag (04.04.2022) ein Allzeithoch, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Meinungsumfrage des Meinungsforschungsinstitutes Harris Interactive bezifferte die Zustimmung für Le Pen auf 48,5 % der Wählerstimmen in Frankreich für die wahrscheinliche Stichwahl. Außerdem erklärte das Institut, dass ein Sieg Emmanuel Macrons - den die Meinungsforscher in den vergangenen Monaten fast als ausgemachte Sache ansahen - nun innerhalb der Fehlermarge liege.

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Mehr Zustimmung für Marine le Pen

„Dies ist das erste Mal, dass die beiden Finalisten (der Präsidentschaftswahlen) 2017 so nah beieinander liegen“, berichtet das Wirtschaftsmagazin Challenges auf seiner Website und fügte hinzu, dass Macrons Vorsprung im März noch zwischen 53-47% und 58-42% lag. Trotz der steigenden Werte von Le Pen im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 gilt Macron laut der Umfrage immer noch als wahrscheinlicher Sieger.

Wahl in Frankreich: Aktuelle Umfrage zur ersten Wahl (Quelle: Politico, 03. April 2022)

Emmanuel Macron (La République en Marche!) 27 Prozent Marine Le Pen (Rassemblement national) 20 Prozent Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) 15 Prozent Éric Zemmour (Reconquête) 10 Prozent Valérie Pécresse (Les Républicains) 10 Prozent

Sein Vorsprung ist jedoch erheblich geschrumpft, da er erst spät in den Wahlkampf in Frankreich eingestiegen ist und offenbar durch die Ukraine-Krise abgelenkt wurde. Er hat sich auf eher unpopuläre Wirtschaftsreformen konzentriert, darunter die Anhebung des Renteneintrittsalters, was sein Lager verunsichert hat.

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Emmanuel Macron gilt als wahrscheinlicher Sieger

Weniger als eine Woche vor der ersten Wahlrunde bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat sich Le Pens Konzentration auf die schwindende Kaufkraft der Wähler mit mittlerem und niedrigerem Einkommen ausgezahlt. Ihre Umfragewerte haben sich sowohl für die erste Runde als auch für die Stichwahl am 24. April weiter verbessert. Allerdings machen in Frankreich derzeit Rechte Stimmung gegen den Islam, was auch Marine le Pen in die Karten spielt. (marv)