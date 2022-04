Frankreich: Beliebte TV-Show wird im Wahlkampf zum Schauplatz

Von: Lukas Rogalla

Eine französische TV-Sendung nimmt immer wieder Marine Le Pen aufs Korn – der extrem Rechten missfällt das. Vor der Stichwahl sorgt die Show für Schlagzeilen.

Paris – In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 haben sich Amtsinhaber Emmanuel Macron und die rechtsnationale Herausforderin Marine Le Pen durchsetzen können. Nun stehen sich die beiden, wie schon vor fünf Jahren, in einer Stichwahl direkt gegenüber.

Vieles steht auf dem Spiel, so etwa die Zukunft der Europäischen Union (EU). Deshalb schaut Europa gespannt auf den Wahlkampf, der nicht nur immer intensiver, sondern auch kurioser wird. Eine beliebte französische TV-Sendung nimmt nämlich eine immer wichtigere Rolle im politischen Geschehen ein.

Frankreich-Wahl 2022: Le Pen für Macron eine Autokratin

In der Sendung „Quotidien“ des Senders TMC, die Nachrichten und Unterhaltung mit einer Prise Humor vermischt, sind Marine Le Pen und ihr ebenfalls rechtsextremer Vater ein beliebtes Ziel. Regelmäßig werden Politikerinnen und Politiker vor dem Publikum ausgefragt, ihre Schwächen zur Schau gestellt. Die rechtsextreme Le Pen ist kein Fan der Sendung – und daraus macht sie auch kein Geheimnis.

Für einer Pressekonferenz am Dienstag (12.04.2022) hatte sich Le Pen nach eigenen Angaben persönlich dazu entschieden, Vertretern von „Quotidien“ keine Akkreditierung auszustellen – weil sie der Präsidentschaftskandidatin zufolge keine echten Journalisten seien. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Ihr Kontrahent Macron warf ihr in einem Fernsehinterview daraufhin vor, sich wie eine Autokratin aufzuführen.

Vor der Stichwahl in Frankreich kommt es zum verbalen Fernduell zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. © Ludovic Marin Stephane de Sakutin/AFP

„Wenn dieselbe Person am selben Tag sagt, ‚Du bist ein Journalist, aber dieser Herr nicht, weil mir missfällt, was er sagt‘, dann ist das der Beginn einer autoritären Tendenz“, wird Macron von AP zitiert. Das „reale Gesicht der extrem Rechten“ komme in Frankreich wieder zum Vorschein, fügte der Präsident hinzu. „Es ist ein Gesicht, dass Freiheiten, die Verfassungsordnung und die Unabhängigkeit der Presse nicht respektiert.“

Frankreich-Wahl 2022: TV-Duell zwischen Macron und Le Pen geplant

Bis zur Stichwahl in Frankreich am 24. April dürften erneut die Fetzen fliegen. Voraussichtlich vier Tage zuvor kommt es zum klassischen TV-Duell – der womöglich entscheidende Schlagabtausch zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen auf dem Weg ins Élysée. (Lukas Rogalla)