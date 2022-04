Frankreich-Wahl 2022: Macron muss zittern – Le Pen holt auf

Von: Lukas Rogalla

Die Amtszeit von Emmanuel Macron geht zu Ende. Kann er sich als Präsident Frankreichs halten – oder gelingt Marine Le Pen die Überraschung? Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Frankreich* wählt am 10. April den Präsidenten oder die Präsidentin.

Umfragen zur Frankreich-Wahl : Amtsinhaber Emmanuel Macron* geht als Favorit ins Rennen, doch Marine Le Pen* hat den Abstand in den Umfragen verkürzt.

: Amtsinhaber Emmanuel Macron* geht als Favorit ins Rennen, doch Marine Le Pen* hat den Abstand in den Umfragen verkürzt. Die französischen Überseegebiete wählen wegen der Zeitverschiebung bereits am Samstag.

Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022*: Alle Entwicklungen finden Sie hier im News-Ticker.

Update vom Samstag, 09.04.2022, 09.18 Uhr: Während die Präsidentschaftswahl auf dem Festland erst am Sonntag (10.04.2022) stattfindet, beginnt die Frankreich-Wahl 2022 in den französischen Überseegebieten bereits am heutigen Samstag*. Den Anfang macht die Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der Ostküste Kanadas, wo die Wahllokale um 12.00 Uhr MEZ (8.00 Uhr Ortszeit) öffnen. Es folgen Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique und Französisch-Polynesien.

Frankreich-Wahl 2022: Le Pen holt in Umfragen gegenüber Macron deutlich auf

Erstmeldung vom Samstag, 09.04.2022: Paris – Es schien eigentlich schon alles klar zu sein in Frankreich. Bis vor wenigen Tagen sah Emmanuel Macron wie der sichere Sieger der Präsidentschaftswahl aus. Mit einem deutlichen Vorsprung sollte der Amtsinhaber gemeinsam mit Herausforderin Marine Le Pen in die Stichwahl* einziehen und auch diese klar für sich entscheiden – fünf weitere Jahre Macron. Doch nun, am Wochenende der Wahl, sieht alles anders aus.

Wahl Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 Erster Wahlgang Sonntag, 10. April 2022 Mögliche Stichwahl Sonntag, 24. April 2022 Amtsinhaber Emmanuel Macron Stärkste Gegenkandidatin Marine Le Pen Wahlperiode 5 Jahre

Zwar deuten die Umfragen noch immer auf eine Stichwahl zwischen Macron und Le Pen hin wie schon 2017, doch die Vorsitzende des Rassemblement National konnte zuletzt deutlich aufholen. Sogar ein Sieg im zweiten Wahlgang ist laut Fachleuten nun möglich. Macron weiß das und warnt vor einer „Brexit-ähnlichen“ Niederlage* gegen die Rechtspopulistin, die in Frankreich unter anderem mit islamfeindlichen Parolen punktet. „Die Gefahr des Extremismus hat ein neues Ausmaß erreicht, weil in den letzten Monaten und Jahren Hass und alternative Wahrheiten normalisiert wurden“, sagte Macron bei einer Wahlkampfveranstaltung. „Wir haben uns daran gewöhnt, in Fernsehsendungen antisemitische und rassistische Autoren zu sehen.“

Frankreich-Wahl 2022: Marine Le Pen siegessicher – Präsident Macron warnt

Le Pen gab sich siegessicher und stimmte ihre Fans auf die Wahl ein: „Niemals war der Wechsel greifbarer als jetzt“, tönte sie bei ihrem letzten großen Auftritt in Perpignan. Frankreich sei „bereit für eine Frau im Elysée“ – Le Pen wäre das erste weibliche Staatsoberhaupt in der Geschichte Frankreichs. Ihr Projekt sei die „Antithese von Macron“, versprach sie. Le Pen wolle „das Volk“ zum Zentrum ihrer Politik machen und „Frankreich den Franzosen zurückgeben“. Sie stellt sozialpolitische Themen in den Vordergrund, bekräftigte bei ihrem Event beispielsweise ihr Vorhaben, den Vorrang von Franzosen bei der Vergabe von Wohnungen und Jobs festzuschreiben. Doch auch ein Kopftuchverbot im öffentlichen Raum ist Teil ihres Programms

Der liberale Reformer Macron sprach mit Hinblick auf Le Pens Versprechen von „Lügen“, die sie „gar nicht finanzieren“ könne. Sie vertrete ein „brutal rassistisches Programm, das darauf abzielt, die Gesellschaft zu spalten“, sagte der 44-Jährige am Freitag in Paris.

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, stellt sich für eine zweite Amtszeit zur Wahl. © Olivier Hoslet/dpa

In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von OpinionWay-Kéa kommt Macron auf 26 Prozent der Stimmen, nach 28 Prozent vor einer Woche. Le Pen klettert um zwei Punkte auf 22 Prozent. Bei der Frage nach der Stichwahl verringerte sich der Abstand zwischen Macron und Le Pen demnach von zehn auf sechs Punkte (53 zu 47 Prozent). Hinter Macron und Le Pen in den Umfragen sind der Linke Jean-Luc Mélenchon, die Konservative Valérie Pécresse sowie der extrem Rechte Éric Zemmour. Ihre Chancen auf einen Einzug in die zweite Wahlrunde stehen allerdings nicht gut.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten gehen im ersten Wahlgang der Frankreich-Wahl am 10. April ins Rennen:

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon*

Nicolas Dupont-Aignan

Philippe Poutou

Nathalie Arthaud

Anne Hidalgo*

Yannick Jadot

Jean Lassalle

Valérie Pécresse*

Fabien Roussel

Éric Zemmour*

Bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse am Sonntag, 10. April, nach Schließung der Wahllokale um 20 Uhr herrscht in Frankreich politische Funkstille. Stellungnahmen und Umfragen sind verboten – auch wenn traditionell die Nachbarländer schon vor Ablauf der Frist Tendenzen veröffentlichen. Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse zur Frankreich-Wahl* gibt es dann frühestens am Sonntagabend. (lrg/afp)