Frankreich: Vergewaltigungsvorwürfe gegen Macrons neuen Minister

Von: Ares Abasi

Damien Abad, Frankreichs neu ernannter Minister für Solidarität, Autonomie und Menschen mit Behinderungen, ist nach Vergewaltigungsvorwürfen zweier Frauen, einer intensiven Prüfung ausgesetzt. © Alexis Sciard/Imago

Damien Abad, Frankreichs neuer Minister für Solidarität, Autonomie und Menschen mit Behinderungen wird mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert.

Paris – Heftige Vorwürfe gegen Frankreichs neu ernannten Minister für Solidarität, Autonomie und Menschen mit Behinderungen Damien Abad: Nach Vergewaltigungsvorwürfen zweier Frauen ist Abad einer intensiven Prüfung ausgesetzt, wie eine Untersuchung der französischen Nachrichtenagentur Mediapart am Samstag (21.05.2022) ergab.

Laut der US-Magazin Politico warfen am Montag (23.05.2022) die Anschuldigungen einen Schatten auf die erste Sitzung des neuen Kabinetts des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Beide Frauen beschuldigten Abad, dass er sie sowohl Ende 2010 als auch Anfang 2011 zu unerwünschten sexuellen Beziehungen mit ihm gezwungen haben soll. Eine der Anklägerinnen erstattete 2012 und 2017 Anzeigen bei der Polizei, die jedoch später ohne weitere Maßnahmen eingestellt wurden.

Frankreich: Macrons Minister weist Vorwürfe zurück

Abad wies die Vorwürfe am Sonntag (22. Mai) entschieden zurück und erklärte, dass seine Arthrogrypose, eine Erkrankung der Gliedmaßen, es ihm physisch unmöglich mache, eine Vergewaltigung zu begehen. Nach der Kabinettssitzung am Montag erklärte die neue Regierungssprecherin Olivia Grégoire, dass Abads Position aufgrund der Anschuldigungen nicht gefährdet sei, auch wenn sie keine endgültige Antwort auf diese Frage gab. „Es geht hier um die Feststellung der Wahrheit. Es ist Sache der Justiz, die Wahrheit zu ermitteln. Es liegt nicht an mir und ich glaube auch nicht, dass es an Ihnen liegt“, sagte Grégoire vor der Presse.

Frankreichs neu ernannte Premierministerin Elisabeth Borne sagte am Wochenende, dass sie „offensichtlich“ nichts von den Anschuldigungen wusste, bevor sie veröffentlicht wurden, so Politico. „Wenn es neue Elemente gibt, wenn der Fall erneut vor Gericht gebracht wird, werden wir alle Konsequenzen aus dieser Entscheidung ziehen“, sagte Borne – und fügte hinzu, dass es beim Thema sexuelle Belästigung und Übergriffe „keine Straffreiheit geben kann“. Auf die Frage, ob Macron von der Angelegenheit gewusst habe, sagte Grégoire, dass „meines Wissens kein Mitglied der Regierung vor dem Mediapart-Artikel von diesen Fakten gewusst habe“. Macron hat am Freitag zu Beginn seiner zweiten Amtszeit sein neues Spitzenteam ernannt. (Ares Abasi)