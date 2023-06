Schiene statt Landebahn: Frankreich verbietet manche Kurzstreckenflüge

Von: Stefan Brändle

Auf dem Flughaven Orly nahe Paris kommen keine Flüge aus Bordeaux, Nantes und Lyon mehr an. © afp

Frankreich verbietet Flüge auf sehr kurzen Strecken. Manchen geht das nicht weit genug.

Wer den Zug nehmen kann, soll nicht länger das Flugzeug benutzen dürfen: Nach diesem Motto untersagt die französische Regierung künftig gewisse Flugstrecken zwischen Städten, die bequem und ohne Umsteigen per Eisenbahn zu erreichen sind. „Diese Maßnahme ist eine weltweite Premiere“, freute sich der Transportminister in Paris, Clément Beaune, am Dienstag. „Sie ist Teil unserer Bemühungen, die Nutzung klimafreundlicher Fortbewegungsmittel zu fördern.“

Gestrichen werden der Regelung nach konkret drei Linienflüge von Bordeaux, Nantes und Lyon zum Flughafen Paris-Orly. Zwischen diesen Städten gibt es eine Zugverbindung mit dem schnellen TGV von weniger als zweieinhalb Stunden. Dies ist das Hauptkriterium für die Streichung der Flüge.

Eine 150-köpfige Bürgerversammlung, die Präsident Emmanuel Macron einberufen hatte, um ein Klimagesetz vorzubereiten, war 2021 noch weitergegangen: Sie wollte auch Flüge zu Destinationen verbieten, die binnen vier Stunden zu erreichen sind. Dies hätte acht Städte in Frankreich betroffen, darunter Marseille, das von Paris aus in drei Stunden zu erreichen ist.

Flughafenbetreiber hatten allerdings Klage wegen einer Einschränkung der Fortbewegungsfreiheit eingereicht. Der französische Staatsrat und die EU-Kommission in Brüssel billigten schließlich das Kriterium von zweieinhalb Stunden alternativer Zugfahrzeit. Die grüne Partei EELV bezeichnet das neue Flugverbot als nutzlos, da die drei betroffenen Linien bereits eingestellt seien. Minister Beaune konterte, darin zeige sich gerade die Wirksamkeit der Maßnahme: „Diese Strecken wurden ja nicht vom Heiligen Geist gestrichen, sondern weil das Flugverbot näherkam“, schrieb er auf Twitter.

Das an der Côte d’Azur tätige „Bürgerkollektiv 06“ wirft Beaune allerdings vor, er verschone bewusst vielbeflogene Linien wie Nizza-Paris oder Marseille-Paris, die eine TGV-Fahrtzeit von drei bis fünf Stunden benötigten. Macrons neue Maßnahme sei eine „Maskerade“ und damit ein Musterbeispiel von heuchlerischem „Greenwashing“.

Viele Kurzflüge in Deutschland Anders als in Frankreich gibt es in Deutschland bislang keine Verbote für klimaschädliche Kurzstreckenflüge. In der Diskussion war ein solcher Schritt zuletzt im Bundestagswahlkampf 2021, als die damalige Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock perspektivisch ein Aus dafür angedeutet hatte. Der Anteil von Kurzstreckenflügen lag dabei in Deutschland im Jahr 2019 bei 54 Prozent. An dieser Zahl änderte sich auch kaum etwas, als im darauf folgenden Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie die Zahl der Fluggäste insgesamt einbrach. Sie ist seitdem wieder stark angestiegen, lag 2022 aber mit 155 Millionen immer noch deutlich unter der Marke von 2019, als sie mit 226 Millionen ihr Allzeit-Hoch erreichte. Wiederum etwa die Hälfte der Inlandsflüge sind Anschlussflüge als Teil weiter Reisen. Die Klimabilanz von Kurzstrecken- und Inlandsflügen ist besonders schlecht, unter anderem, weil vor allem der Start eines Fliegers viel Treibstoff verbraucht. Dem Umweltbundesamt zufolge liegt der CO2-Ausstoß eines Inlandsflugs durchschnittlich bei 214 Gramm pro Person und Kilometer, verglichen mit 29 Gramm für die Bahn im Fernverkehr, 54 Gramm für den Nahverkehr auf der Schiene und 154 für Autofahrten mit nur einer Person im Wagen. In Deutschland beträgt der Anteil von Kurzstreckenflügen am gesamten Ausstoß von Kohlenstoffdioxid etwa ein Prozent. Als Gründe für mangelnde Attraktivität von Bahnfahrten gelten vor allem zu hohe Preise. rba

Verkehrsexperten geben ihrerseits zu bedenken, dass das Kriterium der zweieinhalb Stunden weiterhin Flüge zwischen Bordeaux oder Nantes und einem anderen Pariser Flughafen, dem in Roissy ermöglicht. Von Bordeaux zu den internationalen Terminals von Roissy braucht der TGV nämlich mehr als drei Stunden. Transportminister Beaune begründet diesen Ausnahmefall damit, man könne nicht ganzen Städten den Anschluss an die weltweiten Reiseziel vorenthalten. Internationale Verbindungen über den internationalen Air-France-Hub in Roissy sind vom Verbot ohnehin ausgenommen.

Klimaaktivist:innen monieren, das nun erlassene Kurzstrecken-Flugverbot senke die CO2-Emissionen des gesamten Flugverkehrs in Frankreich nur um gerade mal 0,23 Prozent. Beaune gibt auch darauf eine Antwort: Das neue Linienverbot sei nur ein Anfang, und die Regierung ziehe es vor, wenn die Fluggesellschaften selber Strecken schlössen, bevor ein Verbot greife: „Wir werden immer mehr Linien einbeziehen, indem wir die Alternativfahrzeit per TGV zum Beispiel auf drei Stunden erhöhen. Damit dürften weitere Linien geschlossen werden.“

Greenpeace begrüßt Debatte über klimaschädliches Fliegen

Frankreich hat dieser Tage zusammen mit Österreich und den Niederlanden an die EU-Kommission geschrieben, um Flugreisen in Privatjets einzuschränken. Beaune erklärte, denkbar seien Flugbeschränkungen sowie höhere Steuern auf private Flugreisen auf nationaler oder europäischer Ebene.

Die EU-Verkehrsminister:innen haben am Donnerstag darüber diskutiert. Die österreichische Vertreterin Leonore Gewessler erklärte es als dringlich, die Klimaschutzambitionen auch mit Regulierungen und Einschränkungen für Privatjets anzustreben. Allfällige Entscheidungen des Verkehrsrates standen bei Redaktionsschluss noch aus. Die Umweltorganisation Greenpeace begrüßte aber schon im Vorfeld, dass die EU die Debatte über die klimaschädlichste Fortbewegungsart sowie Luxusemissionen in Angriff nehme. Reisende verursachen in einem Privatjet 14-mal mehr CO2 als in einem normalen Passagierflugzeug, und sogar 50-mal mehr als auf einer Bahnreise.