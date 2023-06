Tödliche Polizeigewalt in Frankreich: Polizist in U-Haft – Randale weitet sich auf Belgien aus

Von: Stefan Krieger, Jens Kiffmeier, Daniel Dillmann

Ein Polizist erschießt einen 17-Jährigen in einem Vorort von Paris. Es kommt zu Protestmärschen, die sich nicht auf Frankreich beschränken. Der Newsticker.

Update vom 30. Juni, 3:25 Uhr: Nach Frankreich ist es auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften gekommen. Nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga wurden etwa 30 Menschen festgenommen, ein Großteil davon waren Minderjährige. Jugendliche hätten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ordnungskräften geliefert und es habe mehrere Brände gegeben, erklärte die Polizei. Wie die Brüsseler Verkehrsgesellschaft auf Twitter mitteilte, wurde ein Teil des öffentlichen Personennahverkehrs eingestellt.

Belgische Medien zeigten Bilder eines brennenden Autos und von Polizisten in Kampfmontur. Laut Polizei hatten Jugendliche am Donnerstag in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, sich als Reaktion auf den Tod des 17-Jährigen in Frankreich zu versammeln. Spannungen gab es laut Belga vor allem rund um das zentral gelegene Stadtviertel Anneessens.

Ausschreitungen im Pariser Vorort Nanterre. © Aurelien Morissard/dpa

Polizist nach tödlichem Schuss auf 17-Jährigen in U-Haft

Update vom 30. Juni, 3:10 Uhr: Nach dem tödlichen Schuss auf den 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort ist gegen den mutmaßlichen Schützen ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der Polizist sei der „vorsätzlichen Tötung beschuldigt“ und in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag (29. Juni) mit. Unterdessen wurden in der Nacht zum Freitag aus mehreren Städten erneut gewaltsame Proteste, Plünderungen und Feuer gemeldet.

Protestmarsch durch Paris: Erste Ausschreitungen gemeldet

Update vom 29. Juni, 21:44 Uhr: Angesichts der weiter voranschreitenden Gewaltausbrüche sehen Frankreich-Experten eine neue Entwicklung. Im Unterschied zu früheren Protestaktionen sei nun eine „viel größere Dimension“ erreicht, warnte Mustapha El Miri, Migrationsforscher an der Universität in Aix-en-Provence, in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel. Früher sei der Protest eher national ausgerichtet gewesen. Doch jetzt knüpfe die Bewegung an die Tradition der „Black Lives Matter“-Bewegung in den USA an. „Es könnte sozusagen der George-Floyd-Moment Frankreichs werden“, sagte der Wissenschaftler. Nach tödlichen Schüssen auf einen 17-Jährigen prangern die Demonstranten die Polizeigewalt an. Das Land steuert auf die dritte Protestnacht zu.

Update vom 29. Juni, 17.30 Uhr: Beim Protestmarsch durch Paris soll es zu ersten Ausschreitungen gekommen sein. Die Polizei feuerte mit Tränengas auf die Demonstranten, als diese an dem Ort eintrafen, an dem Tage zuvor der 17 Jahre alte Nahel M. von einem Polizisten erschossen worden war. Das berichtete die französische Zeitung Le Monde. Die Stimmung in der Hauptstadt Frankreichs bleibt aufgeheizt.

Update vom 29. Juni, 15.12 Uhr: Eine Demonstration unter dem Titel „Weißer Marsch“ hat in der Pablo Picasso Avenue in Nanterre begonnen. Daran beteiligt ist auch die Mutter von Nahel M. Der 17-Jährige war zum Opfer eines Polizisten geworden. An dem Protestmarsch nehmen laut der Veranstalter bereits mehrere tausend Menschen teil.

Update vom 29. Juni, 14.43 Uhr: Frankreich wappnet sich für eine weitere Nacht der gewalttätigen Proteste gegen Polizeigewalt. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte laut dem TV-Sender France24 an, insgesamt 40.000 Beamte einsetzen zu wollen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Allein Paris sollen mehr als 5000 Polizisten die Straßen der Hauptstadt sichern.

Derweil kündigte der Staatsanwalt von Nanterre an, dass gegen den Beamten, der den 17 Jahre alten Nahel M. erschossen hatte, nun wegen des vorsätztlichen Mords ermittelt werde.

Proteste in Paris: Demonstranten setzen Waffen gegen Polizisten ein

Update vom 29. Juni, 12.20 Uhr: Laut Angaben der französischen Polizei soll es bei den nächtlichen Protesten im ganzen Land stellenweise auch zu Waffeneinsatz gekommen sein. Man sei unter anderem mit Schrotflinten beschossen worden, so ein Sprecher der Polizei. In einem Fall soll sogar eine Handgranate auf die Einsatzkräfte geworfen worden sein. Diese sei aber nicht explodiert. Videos auf Twitter zeigen bewaffnete Demonstranten, die durch die Straßen ziehen.

Update vom 29. Juni, 11.15 Uhr: Nicht nur in den Großstädten Frankreichs tobt der Protest gegen Polizeigewalt. Auch beispielsweise in Clamart, einer Stadt südwestlich von Paris, kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Aufnahmen zeigen eine völlig ausgebrannte Straßenbahn und eingeworfene Schaufensterscheiben.

Proteste in Paris nach Polizei-Mord: Beamter in Haft

Update vom 29. Juni, 10.20 Uhr: Der 38 Jahre alte Polizeibeamte, der den 17-jährigen Nahel M. erschossen haben soll, befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung. Das meldete der TV-Sender France24. Der Familienanwalt des Opfers, Yassine Bouzrou, kündigte außerdem an, auch gegen den Kollegen des Schützen Anzeige wegen Mittäterschaft zu stellen.

Proteste in Frankreich: Aufgeladene Stimmung in vielen Großstädten

Erstmeldung vom 29. Juni: Paris - Frankreich hat eine „Nacht der unerträglichen Gewalt gegen Symbole der Republik“ erlebt. Das sagte der französische Innenminister Gérald Darmanin am Donnerstag (29. Juni) auf Twitter und bezog sich dabei auf die gewaltsamen Proteste im ganzen Land gegen Polizei und Staat. Diese waren ausgebrochen, nachdem ein Polizist den 17 Jahre alten Nahel M. im Pariser Vorort Nanterre erschossen hatte.

In der Reaktion auf die tödlichen Schüsse der Polizei war die Wut zunächst in Paris übergekocht. Die aufgeladene Stimmung hatte sich dann aber schnell auf weitere Großstädte Frankreichs ausgeweitet. Ausschreitungen wurden aus Lyon, Dijon, Toulouse und Marseille gemeldet. „Rathäuser, Schulen und Polizeistationen“ seien „in Brand gesetzt oder angegriffen worden“, so Darmanin.

Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich setzen sich fort

Insgesamt seien bei den Demonstrationen gegen Polizeigewalt in Frankreich 150 Menschen festgenommen worden. Das teilten die Behörden am Morgen mit. In Paris und drei angrenzenden Départements wurden nach Angaben der Polizeipräfektur 35 Menschen festgenommen. In Nanterre, dem Vorort, in dem die tödlichen Schüsse fielen, sind für den heutigen Donnerstag weitere Proteste angekündigt. Über dem Gebiet hingen bis in den Morgen dichte Rauchwolken, die von brennenden Barrikaden aufstiegen. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP. Mehr als zehn Autos sowie zahlreiche Mülleimer wurden angezündet. An Häuserfassaden standen Parolen geschrieben wie „Gerechtigkeit für Nahel“ und „Polizei tötet“. Die Polizei setzte Tränengas ein und wurde mit Pflastersteinen beworfen.

Die Sicherheitskräfte bereiteten sich bereits auf andauernde Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich vor. Zentrum des Konflikts dürfte weiterhin der Pariser Vorort Nanterre sein. Alleine dort sollen mehr als 2000 Polizeibeamte im Einsatz sein. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur DPA.

Revolten in Frankreich nach tödlichen Polizei-Schüssen

Auslöser der Proteste waren die tödlichen Schüsse eines Polizisten auf den 17 Jahre alten Nahel M. Der Junge war am Steuer eines Autos im Pariser Vorort Nanterre in eine Polizeikontrolle geraten. Ein Video von der Kontrolle zeigt, wie zwei Polizisten neben dem Wagen stehen. Einer der Polizisten zielt dabei mit seiner Waffe auf den Fahrer und schießt aus nächster Nähe in das Fahrzeug. Nahel M. starb kurze Zeit später trotz Wiederbelebungsversuchen der Rettungskräfte durch eine Schusswunde in der Brust. Im Video war kurz vor der Kontrolle ein der Polizisten zu hören, wie er sagte: „Du kriegst eine Kugel in den Kopf.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisierte den Vorfall in Paris. Er nannte den Vorfall einen „unerklärbaren“ und „unentschuldbaren“ Akt und fügte an: „Nichts rechtfertigt den Tod eines Jungen.“ Gleichzeitig sei aber jegliche Gewalt gegen Einsatzkräfte der Polizei unangebracht. Anne Hidalgo, Bürgermeisterin in der Hauptstadt Paris, hat sich bislang nicht zu den Ausschreitungen geäußert.

Informationen zu Nanterre

Name Nanterre Lage Vorort von Paris Viertel La Défense Bevölkerung rund 93.000 Bürgermeister Patrick Jarry

Erinnerungen an Polizeigewalt in den 1990er in Frankreich

Die Ereignisse, die sich nun in Paris und anderen Orten Frankreichs abspielen, erinnern stark an eine Geschichte von 1993. Damals war der ebenfalls 17 Jahre alte Makomé M‘Bowolé von einem Polizisten an einen Heizungskörper gefesselt und aus nächster Nähe erschossen worden. Der Polizist gab später an, er habe den Jungen nur einschüchtern wollen, um ein Geständnis zu erwirken. In der Folge des Mordes kam es zu mehrtägigen Ausschreitungen. Die Geschichte von Makomé M‘Bowolé inspirierte den Regisseur Mathieu Kassovitz später zu seinem Film „La Haine“, der sich mit der Polizeigewalt in den Pariser Banlieues und dem Verhältnis zwischen Polizei und migrantischen Jugendlichen in Frankreich auseinandersetzt. (mit Agenturen)