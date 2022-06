Parlamentswahl in Frankreich: Wer führt in Umfragen?

Von: Max Schäfer

Teilen

Am 12. und 19. Juni entscheiden die Menschen bei der Frankreich-Wahl über ein neues Parlament. Wer liegt in Umfragen vorne?

Paris – Nach der Wahl ist in Frankreich vor der Wahl – nicht nur sprichwörtlich: Am 12. und 19. Juni entscheiden die Menschen bei der Parlamentswahl in Frankreich, ob der im April als Präsident wiedergewählte Emmanuel Macron und dessen jüngst in Renaissance umbenannte Partei weiterhin eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung haben. In Umfragen zeichnet sich ein enges Rennen ab, doch das Mehrheitswahlrecht hilft Macron.

Parlamentswahl in Frankreich Erster Wahlgang 12. Juni 2022 Zweiter Wahlgang 19. Juni 2022 Zahl der Wahlkreise 577 Mehrheit ab 289

Frankreich-Wahl: Was sagen die Umfragen vor der Parlamentswahl?

Die Parlamentswahl hat eine enorme Bedeutung für Emmanuel Macron: Als Staatspräsident hat er das wichtigste politische Amt Frankreichs inne und ist mit zahlreichen bedeutenden Kompetenzen, gerade im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, ausgestattet. Die Politik des Landes bestimmt jedoch die Regierung, die aus den Reihen der stärksten Fraktion in der Nationalversammlung ernannt wird.

Wenn Macrons Unterstützer:innen bei der Parlamentswahl in Frankreich ihre Mehrheit verlieren, muss Macron eine Premierministerin bzw. einen Premierminister aus den Reihen der Wahlsieger:innen ernennen. Auf dieses Szenario arbeitet unter anderem Jean-Luc Mélenchon hin, der dazu zahlreiche Parteien der Linken im Bündnis NUPES zusammengeführt hat. Mithilfe von Grünen, Sozialist:innen und Kommunist:innen will der Linke Premierminister werden.

Auf der anderen Seite hofft Marine Le Pen auf ein starkes Abschneiden ihres Rassemblement National. Die Rechtsextremist:innen versuchen, sich nach dem starken Abschneiden Le Pens bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 als einzige Opposition zu inszenieren. Doch die Umfragen sprechen gegen sie.

Parlamentswahl in Frankreich: Umfragen prognostizieren enges Rennen

In den jüngsten Umfragen der Meinungsforschungsinstitute Harris interactive und Ifop knapp zwei Wochen vor der Frankreich-Wahl führen Emmanuel Macrons Unterstützer:innen und ihr Bündnis „Ensemble“. Die Liberalen liegen in zwei Umfragen vom 1. Juni 2022 bei 27 Prozent. Mélenchon und dessen Linksbündnis NUPES haben die knappe Mehrheit, die sie zwischenzeitlich hatten, wieder eingebüßt und liegen lediglich auf Platz zwei. Mit etwas Abstand folgt Le Pens Rassemblement National. Die konservativen Republikaner verlieren im Vergleich zu 2017 an Boden. Die rechtsextreme Partei Réconquête von Éric Zemmour spielt bei der Parlamentswahl nur eine Nebenrolle.

Die jüngsten Umfragen der Parlamentswahl in Frankreich im Überblick:

Partei/Bündnis Umfrage Harris interactive Umfrage Ifop Ensemble! 27% 27% NUPES 24% 25% Rassemblement National 21% 21% Républicains 9% 10% Réconquête 7% 6% Sonstige 12% 11% Stand: 1. Juni 2022

Frankreich-Wahl: Wie sich die Umfragen auf die Sitzverteilung in der Nationalversammlung auswirken

Bei der Parlamentswahl in Frankreich entscheidet jedoch nicht das landesweite Ergebnis darüber, wie viele Sitze die Parteien bekommen. Stattdessen treten die Kandidierenden in 577 Wahlkreisen gegeneinander an. In jedem Wahlkreis ist ein Sitz zu vergeben. Wer die meisten Stimmen erhält, zieht ins Parlament ein.

Emmanuel Macron kann sich freuen: Seine Unterstützer:innen führen in Umfragen vor der Parlamentswahl in Frankreich. (Archivbild) © Sameer Al-Doumy/AFP

Auch in den Wahlkreisen führt das Macron-Bündnis „Ensemble“ die Umfragen an. Trotz des knappen Ergebnisses in den landesweiten Umfragen, prognostizieren die Erhebungen vor der Frankreich-Wahl im Juni Emmanuel Macrons Unterstützer:innen eine absolute Mehrheit. Aber auch die Linken um Mélenchon sowie der rechtsextreme Rassemblement National gewinnen im Vergleich zu 2017. Die Sitzverteilung laut Umfragen der Institute Harris interactive und Ifop vom 1. Juni 2022 im Überblick:

Partei/Bündnis Sitze laut Harris interactive Sitze laut Ifop Ensemble 300-350 275-310 NUPES 96-160 170-205 Rassemblement National 35-55 20-50 Républicains 35-55 35-55 Sonstige 6-24 8-15

Um die Mehrheit in der Nationalversammlung zu bekommen, muss eine Partei bzw. ein Bündnis 289 Wahlkreise gewinnen. (ms)