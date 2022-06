Korsika – ein Laboratorium der französischen Republik

Korsika will Unabhängigkeit: „Der Staat hat keine Wahl“

Von: Tobias Utz

Teilen

Frankreich steht kurz vor den Parlamentswahl. Doch in Korsika kochen alte Konflikte hoch: ein Interview mit dem Extremismusforscher Thierry Dominici.

Paris/Ajaccio – Im März eskalierte die Lage auf Korsika. Aufgrund eines tödlichen Angriffs auf den als Helden verehrten Separatisten Yvan Colonna im Gefängnis von Arles demonstrierten zahlreiche Menschen für die Unabhängigkeit der Insel. Der französische Innenminister Gérald Darmanin versprach, um die Proteste zu beruhigen, Gesprächsbereitschaft bezüglich der Autonomie.

Seitdem ist Ruhe eingekehrt – und Frankreich hat Emmanuel Macron erneut zum Präsidenten gewählt. Doch beide korsische Departements stimmten mehrheitlich für die rechtsextreme Marine Le Pen: Was dahinter steckt und was das für die anstehende Parlamentswahl in Frankreich bedeutet, erklärt Politikwissenschaftler Thierry Dominici im Interview mit unserer Redaktion.

Herr Dominici, die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen hat in den korsischen Departements jeweils fast 60 Prozent der Stimmen erhalten. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für dieses Ergebnis?

Zunächst einmal muss man in Bezug auf die Zunahme der Stimmen für die extreme Rechte daran erinnern, dass seit der Finanzkrise von 2008 fast alle demokratischen Systeme mit einer Krise der parteipolitischen Repräsentation im Allgemeinen und somit mit einer Entwicklung des politischen Lebens im Besonderen konfrontiert sind. Heute hat diese Krise der Repräsentation in demokratischen Systemen eine seltsame Tendenz, sich in vergangenheitsorientierten oder rückwärtsgewandten Gedanken zu kristallisieren, eine Art Retrotopia im Sinne von Zuygmunt Bauman, der die Idee eines Wundermanns und die Idee der partizipativen Demokratie und damit des Zusammenlebens in Szene setzt. Mit anderen Worten: Auch wenn der heutige Populismus wie die Populismen der Vergangenheit in einem Kontext auftritt, in dem sich das Volk nach den Quellen der Fehlfunktionen der Macht, die es vertritt, fragt, wurzelt er in der Ungewissheit des Morgens und im Zweifel an der Gegenwart der Vertretenen und Regierten.

Szenen aus Ajaccio: Auslöser der Unruhen war ein Angriff eines Mithäftlings auf den bekannten korsischen Separatisten Yvan Colonna Anfang März im Gefängnis von Arles. Colonna saß dort wegen Mordes an dem Präfekten Claude Erignac im Jahr 1998 eine lebenslange Haftstrafe ab. Yvan Colonna verstarb schließlich im Krankenhaus. © Pascal Pochard-Casabianca / AFP

Mit der Wahl von Marine Le Pen stelle ich fest, dass der populistisch ausgerichtete „RN“ (Rassemblement National; Anm. d. Red.) im Zentrum einer spürbaren und beunruhigenden Geopolitik steht, von denen sich einige im Machtzentrum der sogenannten illiberalen Demokratien befinden. Tatsächlich gibt es bis heute in achtzehn europäischen Ländern rund dreißig Parteien, die einen Rechtspopulismus praktizieren wollen, der mit dem von Marine Le Pen vorgeschlagenen fast identisch ist. Im Einzelnen stelle ich fest, dass bei den letzten Europawahlen 2019 in acht EU-Mitgliedstaaten mehrere dieser Gruppierungen die 10-Prozent-Marke überschritten haben. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der letzten Parlamentswahlen in einigen EU-Mitgliedstaaten wie Polen (37,6 Prozent), Österreich (26 Prozent) oder Dänemark (21 Prozent) deutlich, dass diese Gruppierungen heute in den politischen Systemen Europas eine so große Bedeutung haben, dass ich hier von einem Mehrheitspopulismus und einer illiberalen oder genauer gesagt post-autoritären Demokratie sprechen könnte.

Gelbwestenkrise, Corona-Pandemie, umstrittene Gesundheitspolitik: Macrons Fundament wankt

Diese Konzeptualisierung ermöglicht es, zu erklären, warum während der fünfjährigen Amtszeit von Präsident Macron jedes Mal, wenn das Fundament der Bezugspunkte und Universalien der repräsentativen Demokratie ins Wanken geriet – Gelbwestenkrise, Corona-Pandemie, soziale Konflikte im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheitspolitik –, der Populismus des „RN“ in den Massenmedien und sozialen Netzwerken immer mehr „flimmerte“. Die „RN“ hat diese Krise der Repräsentation ausgenutzt und sich in den letzten fünf Jahren als die magische Lösung für die Forderung nach mehr Gesetzen auf Volksinitiative (RIC, imperative Mandate der gewählten Vertreter usw.) und weniger Technokratie präsentiert. In Anbetracht dieser Argumente sind die Ergebnisse auf Korsika nicht paradox, sondern spiegeln eine nationale Forderung wider. Mit anderen Worten: Man kann die Ergebnisse der korsischen Nationalisten bei den Regionalwahlen nicht mit den Ergebnissen der RN auf Korsika vergleichen. Wir befinden uns nicht auf der gleichen Bedeutungsskala.

Welche Rolle spielen separatistische Pläne für die Anhänger von Le Pen?

Technisch gesehen keine. Ideologisch und soziologisch stehen sich die beiden Nationalismen gegenüber. Der korsische Nationalismus praktiziert nach der Formel von Professor Maurice Duverger einen Nationalismus der Beherrschten (antikolonialistisch, für nationale Befreiung und oftmals revolutionär links) und der „RN“ bekennt sich eher zu einem Nationalismus der Herrschenden, um in Duvergers Formel zu bleiben, d.h. zu einem rechten und völlig jakobinischen Populismus.

Im Übrigen konnten wir in früheren Arbeiten drei Parteifamilien feststellen, die dem heutigen „Rassemblement National“ nahe stehen: die Stato-Nationalisten, die populistischen Ethno-Nationalisten und die extremen Rechten (neofaschistisch, fremdenfeindlich usw.). Erstere umfassen rechte (und linke) Souveränisten, antieuropäische oder europaskeptische Parteien und (Neo-)Jakobiner im ursprünglichen Sinne des Wortes. Letztere umfassen Strukturen, die mehrere Merkmale mit den Stato-Nationalisten gemeinsam haben. Sie unterscheiden sich jedoch von den anderen, da sie eine rechtsradikale, manchmal rassistische, oft elitäre Politik betreiben wollen.

Thierry Dominici, Politikwissenschaftler. © privat

Der letzte Typus schließlich besteht aus den Bewegungen der extremen Rechten (er betrifft neofaschistische, neonazistische, fremdenfeindliche und antieuropäische Nebel). Der RN würde zu den ersten beiden Familien gehören und einige Basisaktivisten zur dritten Familie. Außerdem haben die Aktivisten, die sich für die Selbstbestimmung Korsikas und die Existenz einer souveränen korsischen Nation einsetzen, d. h. die Nationalisten und Unabhängigkeitsbefürworter, die Reihen der Enthaltungen vergrößert. In der Tat muss man daran erinnern, dass alle Kräfte der Unabhängigkeitsbewegung „Core in Fronté“ von Paul Felix Benedetti und „Corsica Libéra“ von Jean-Guy Talamoni zur Nichtteilnahme an der Wahl aufgerufen haben. Dasselbe gilt für die Nationalisten der „PNC“ von Jean-Christophe Angélini.

Zur Person Thierry Dominici ist Politikwissenschaftler. Er forscht an der Universität Bordeaux und der Universität Korsika. Unter anderem untersucht er den Zusammenhang zwischen der Radikalisierung der korsischen Jugend und Nationalismus.

Tatsächlich gab nur die von Gilles Simeoni getragene autonomistische Kraft, die in der Region die Mehrheit hat, keine Wahlempfehlung ab. Schließlich muss man feststellen, dass eine sehr kleine Minderheit, eine Art kryptofaktischer Nebel, die beiden Identitäten vermischt.

Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass sich Korsika von Frankreich abspaltet?

Seit Ende der 1970er Jahre wird das lokalpolitische Leben der Korsen von den Forderungen und (legalen und gewalttätigen) Aktionen zweier politischer Kräfte oder Strömungen bestimmt, die sich in ihren Gesellschaftsentwürfen auf den Nationalismus oder zumindest auf eine Zugehörigkeit zu einer nationalen korsischen Identität beziehen. Obwohl sie im Bereich der Wahl der Aktionen und der Mittel zur Erreichung dieser Ziele miteinander konkurrieren, scheinen diese beiden Strömungen in etwas mehr als vierzig Jahren institutioneller Kämpfe (die oft durch die Last gewalttätiger Aktionen getragen werden) durch ihre Aktionen und ihre Präsenz im lokalen und nationalen öffentlichen Raum die politischen und rechtlichen Institutionen des Staates dazu gezwungen zu haben, den Status der Region Korsika in eine Gebietskörperschaft umzuwandeln. Schematisch betrachtet sind die besonderen Institutionen Korsikas das Produkt von drei Gesetzen, die sich auf das Prinzip der Dezentralisierung beziehen (1982, 1991 und 2002).



Angesichts des Systems der Regionen, das der staatlichen Dezentralisierung Frankreichs inhärent ist, verleihen diese institutionellen Prozesse der Insel eine größere institutionelle Flexibilität gegenüber ihren nationalen Gegenstücken. Es ist jedoch festzustellen, dass diese institutionelle Besonderheit der Insel nicht nur mit der Existenz eines starken Partikularismus oder dem einmaligen Aufkommen nationalistischer Forderungen zusammenhängt. Zwar spielten diese beiden Faktoren bei den verschiedenen institutionellen Entwicklungen eine zentrale Rolle, doch gibt es noch einen weiteren Faktor: die Insellage.

Korsika – ein Laboratorium der französischen Republik

Konkret bedeutet dies für den französischen Staat seit der V. Republik, dass diese geografische Realität dieses Gebiet stets zu einem institutionellen Laboratorium der Republik gemacht hat. Mit anderen Worten: Für die Behörden ermöglicht die Insellage, Korsika zu einem einfachen Instrument zu machen, mit dem die institutionelle Flexibilität der Rechtsnatur des Einheitsstaats konkret getestet werden kann. Dies erklärt, warum Korsika heute zweifellos die am stärksten dezentralisierte Gebietskörperschaft der französischen Regionen ist, diese Vorreiterrolle sie jedoch nicht zu einer autonomen Region im eigentlichen Sinne macht.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Staat keine Wahl hat: entweder den Status Korsikas in Richtung Dezentralisierung zu ändern oder die Insel auf mögliche gewalttätige Aktionen vorzubereiten, die aus der Unzufriedenheit der nationalistischen Aktivisten und der seit der Ermordung von Yvan Colonna stark mobilisierten Jugend auf der Insel resultieren.

Wie gefährlich sind die Verhandlungen mit den korsischen Separatisten für die Regierung von Emmanuel Macron? Besteht die Gefahr eines Dominoeffekts, zum Beispiel in der Bretagne?

In Bezug auf die politische Vertretung haben die Autonomisten und die Unabhängigkeitsbefürworter bei den Wahlen der letzten Jahre stark zugelegt. Die nationalistische Ideologie hat diese Tendenzen in echte politische Kräfte verwandelt, die eine Alternative zu den traditionellen Parteien darstellen.

Wie ihre nationalen und europäischen Pendants, verlieren die traditionellen korsischen Parteien bei den Wahlen an Bedeutung, eine Tatsache, die der aktuellen Krise der Partizipation innewohnt. Aber man muss auch feststellen, dass die nationalistischen Parteien in der Lage sind, den Inselbewohnern politische Lösungen für die aktuellen Krisen anzubieten. Die Lösung für die aktuellen Krisen, aber für einen großen Teil der Wählerschaft auch die am wenigsten schlechte Lösung, um den Extremen und den Funktionsstörungen der Clans zu begegnen. So dass der nationalistische Weg, in kleinen Schritten, ab 2015 das Spiel der klassischen Alternanz ersetzen konnte. Diese neue Dimension des politischen Nationalismus scheint eine große Reife an den Tag zu legen. Daher kann die Regierung um Präsident Emmanuel Macron ihre systemische, politische und ideologische Existenz nicht leugnen.

Eine korsische Flagge weht an einer Hauswand. © imago stock & people / Imago Images

Mit fast 60 Prozent bei den letzten Regionalwahlen fordern die Korsen im Allgemeinen und die korsischen Nationalisten im Besonderen auf demokratische Weise mehr Dezentralisierung. Unabhängig davon, ob es sich um eine Vollautonomie, einen Autonomiestatus wie in Französisch-Polynesien, ein Selbstbestimmungsszenario oder eine einfache Änderung des Verwaltungsrechts handelt, streben die Korsen einen institutionellen Wandel an und wollen, dass die lokalen Gebietskörperschaften mehr Befugnisse erhalten. Der institutionelle Wandel soll durch eine Verfassungsreform erreicht werden. Dieser Wunsch nach mehr Dezentralisierung wird sich auch auf die Forderungen anderer Regionen des Landes wie der Bretagne oder des Elsass auswirken.

Das nationalistische Projekt verkörpert bei den jungen Menschen und einem Großteil der Inselbevölkerung die politische Lösung, um diese Region aus der Sackgasse heraus und in die Moderne zu führen. Schließlich lässt mich dieser kleine Überblick sagen, dass die nationalistische Ideologie seit Dezember 2015 fest in der politischen Geschichte der Region verankert ist und dass die nationalistischen Unternehmer an der Macht vielleicht dabei sind, die neuen Seiten eines Selbstbestimmungsprozesses der Korsen zu schreiben. Vereint oder zusammen wollen die beiden Kräfte die einzige Alternative zu den klassischen oder traditionellen Kräften verkörpern, die an Bedeutung verlieren, da sie nicht in der Lage sind, den Inselbewohnern Lösungen für die Krisen anzubieten.

Diese wählbare Dimension scheint eine große politische Reife zu zeigen. Denn mit dem Sieg bei den Regionalwahlen im Dezember 2015 kamen im Juni 2016 die Wahlen von drei nationalen Abgeordneten (von vier möglichen) hinzu, die im Palais Bourbon sitzen, und auf europäischer Ebene wurde François Alfonsi 2019 unter dem regionalistisch-grün-föderalistischen Banner der Gruppe „Régions & Peuples Solidaires“ (R&PS) zum Mitglied des Europäischen Parlaments gewählt. Er sitzt in Brüssel im Rahmen des Zusammenschlusses „ALE“. Schließlich folgte die Bestätigung bei den Kommunalwahlen 2020 im Rathaus von Bastia, in mehreren kleinen ländlichen Gemeinden und Dörfern und vor allem die Einnahme der Stadt Porto-Vecchio.

Porto-Vecchio ist eine der fünf größten Städte der Insel, eine Hochburg der Urlauber und seit 73 Jahren die Hochburg der traditionellen Rechten. Der Bürgermeister der Stadt ist der Nationalist Christophe Angelini. Im Juni 2021 wird er wohl fast 60 Prozent der Stimmen erhalten. Dies wird den politischen Autonomismus von Gilles Simeoni stärken, der bei den Wahlen die Mehrheit erhalten wird, und die Unabhängigkeitsbefürworter werden sich in der Opposition wiederfinden.

Korsika: Keine traditionelle Partei im Regionalparlament

Keine traditionelle Partei ist mehr im regionalen Parlament vertreten. Auch diese Chronologie zeigt die politische Dimension des Phänomens. Mit diesen aufeinanderfolgenden Wahlsiegen schreiben sich die gemäßigten Nationalisten und die Unabhängigkeitsbewegung direkt in die politische Geschichte der Selbstbestimmung der Korsen ein. Daher wird eine Frage deutlich: Muss man mit diesen nationalistisch gesinnten politischen Unternehmern als Herrscher des lokalen Systems nicht einen echten Willen zur sozialen und volkswirtschaftlichen Emanzipation der Inselbewohnenden erkennen?

Die Idee, dass es eine korsische Frage innerhalb des nationalen Ganzen gibt, geht jedoch nicht auf das vergangene halbe Jahrhundert zurück. Sie hat ihren Ursprung in der Welt des 18. Jahrhunderts, genauer gesagt in den Zeiten der Revolten und Revolutionen. Wenn es einen roten Faden, eine Abstammung, zwischen den verschiedenen nationalistischen Bewegungen auf der Insel gibt, dann ist er in dieser historischen Sedimentation zu finden. (Interview: Tobias Utz)