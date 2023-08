Wo stehen wir im Kampf gegen den Klimawandel? Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter

Von: Friederike Meier

Der Klima-Newsletter der Frankfurter Rundschau erscheint jeden Freitag. © Imago Images/FR

Der kostenlose Klimanewsletter der Frankfurter Rundschau bietet jeden Freitag einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Klima-Themen der Woche.

Frankfurt – Was bringt das Heizungsgesetz wirklich fürs Klima? Warum wollen Konservative in der EU den Natur- und Klimaschutz ausbremsen? Ist es noch OK, trotz Trockenheit Golfplätze zu bewässern? Und warum werden auf TikTok häufig falsche Informationen zur Klimakrise verbreitet? Der Klima-Newsletter der Frankfurter Rundschau liefert Antworten und einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Themen der Woche.

Wir stellen Beispiele vor, wo die Klimawende bereits gelingt - zum Beispiel in Steinheim an der Murr, wo es bereits Niedertemperatur-Wärmenetze gibt - eine Lösung, die Schule machen könnte. Kreuzfahrtschiffe, die noch immer nicht umweltfreundlicher werden, Parteien, Ölkonzerne, die immer weiter investieren oder die FDP, die mal wieder gegen das Verbrenner-Verbot wettert: Wir zeigen auf, wer die nötige Wende bremst.

Unsere Kolumnist:innen Joachim Wille, Verena Kern, Rainer Grießhammer und Michael Kopatz werfen zudem jede Woche einen persönlichen Blick auf ein aktuelles Thema.

Unser Newsletter erscheint wöchentlich am Freitag.