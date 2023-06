Fox News findet Nachfolger für Tucker Carlson: Das ist Jesse Watters

Von: Marcus Giebel

Teilen

Beeindruckende Karriere: Jesse Watters posiert mit einem Fan bei der Silvester Party auf dem New Yorker Times Square. © IMAGO / APress

Bei Fox News übernimmt Jesse Watters den Sendeplatz des gefeuerten Tucker Carlson. In seiner Karriere hat er schon einige Kontroversen losgetreten.

New York – Tucker Carlson hat seine TV-Auftritte beim konservativen US-Sender Fox News oft dafür genutzt, um die Stimmung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten anzuheizen. Und immer wieder die Werbetrommel für Donald Trump zu rühren. Nachdem der streitbare Kalifornier seinen Sendeplatz räumen musste, rückt mit Jesse Watters ein anderes Fox-Gesicht nach.

Im Rahmen großer Umstrukturierungen wird „Jesse Watters Primetime“ nicht mehr um 19 Uhr abends Ostküstenzeit ausgestrahlt, sondern eine Stunde später. Also um 20 Uhr abends Ostküstenzeit, was 2 Uhr nachts mitteleuropäischer Sommerzeit entspricht. Die Sendung des aus Philadelphia stammenden Moderators gibt es erst seit dem Jahr 2022, sie ist laut Fox das am schnellsten wachsende Nachrichtenprogramm im US-Kabelfernsehen.

Gelobt wird Carlson-Nachfolger Watters für seinen „frischen Blick auf die wichtigsten Schlagzeilen des Tages und Interviews, die für Schlagzeilen sorgen“. In den USA ist er also längst ein bekanntes Gesicht. Zugleich soll der TV-Journalist, der am 9. Juli 1978 geboren wurde, Co-Gastgeber von „The Five“ bleiben, womit er wochentags auch zwischen 5 und 6 Uhr abends Ostküstenzeit bei Fox zu sehen ist.

Jesse Watters rückt für Tucker Carlson nach: Fox-Moderator zum zweiten Mal verheiratet

Privat ist Watters seit Dezember 2019 zum zweiten Mal verheiratet und seit April 2023 zum vierten Mal Vater. Mit seiner Ehefrau Emma DiGiovine hat er einen Sohn und eine Tochter, aus der zehn Jahre währenden Ehe mit Noelle Inguagiato gingen Zwillingstöchter hervor. Seine aktuelle Liebe lernte Watters – wie auch seine erste Frau – über die Arbeit kennen, denn seine 14 Jahre jüngere Partnerin war Teil des Produktionsteams seiner Show „Watters‘ World“.

Wie die Daily Mail berichtet, informierte Watters seinen Arbeitgeber über die Liaison mit seiner Kollegin, woraufhin diese zu einer anderen Sendung versetzt worden sei. Noch vor der Hochzeit soll DiGiovine den Sender verlassen haben. Bei der Feier ihrer Vermählung waren auch die Trump-Söhne Donald Trump jr. und Eric Trump dabei, wie Fotos in den sozialen Medien zu entnehmen ist.

Video: Umstrittener Moderator - Fox News trennt sich von Tucker Carlson

Jesse Watters wird Rassismus vorgeworfen: Auch New Yorker Bürgermeister übt Kritik

Politisch verortet die englische Zeitung The Guardian Watters nicht ganz so weit rechtsaußen wie Carlson, er trete jedoch ähnlich kontrovers auf und stehe für „harsche, unsensible und womöglich rassistische Bemerkungen“. So interviewte er im Jahr 2016 Einwohner von Chinatown in Manhatten – vordergründig, um ihre Meinung zur US-Wahl zu hören, doch es wurde schnell klar, dass er sich lediglich über sie lustig machen wollte und dabei auf bekannte Stereotype abzielte. Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem „abscheulichen rassistischen Verhalten“.

Im Dezember 2021 nahm er sich Anthony Fauci vor. Der infolge der Corona-Krise weltweit bekanntgewordene Immunologe solle „überfallen“ werden und habe „den Todesschuss“ verdient. Während Fauci Fox dazu aufforderte, Watters zu entlassen, erklärte der Sender, dass der Moderator offensichtlich lediglich eine Metapher genutzt habe.

Weitere Entgleisungen des Carlson-Nachfolgers zielten auf Obdachlose in San Francisco ab. Diese verunglimpfte er als „Fleischsäcke, die auf Bürgersteigen mutieren“. Die kalifornische Metropole nannte Watters in einem Anfall von Islamfeindlichkeit ein „Fentanyl-Kalifat“, in dem es Obdachlosen erlaubt, „zu vergewaltigen, zu rauben und zu stehlen“.

Jesse Watters wird Nachfolger von Tucker Carlson: US-Portal listet Entgleisungen auf

Auf dem gemeinnützigen Portal Media Matters for America, das die US-Medien überblickt und analysiert, werden zahlreiche weitere Geschmacklosigkeiten von Watters aufgelistet, unterteilt nach Rassismus, Sexismus und Frauenfeindlichkeit, Fremden- und Islamfeindlichkeit, LGBTQ-Hass, Leugnung des Wahlergebnisses, Leugnung des Klimawandels.

Eine klare Meinung hat Watters auch zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. So schlug er in einer Episode von „The Five“ im März 2021 vor, im Falle eines solchen Vergehens sollte die Frau dem Mann „eine Ohrfeige geben“ – und zwar umgehend: „Denn wenn man zu lange wartet, hat der Politiker das Gefühl, dass er damit weitermachen kann, und es spielt keine Rolle, ob es ein Jahr oder drei Jahre später herauskommt.“

Das neue Aushängeschild von Fox News: Jesse Watters ergattert den Sendeplatz des entlassenen Tucker Carlson. © IMAGO / ZUMA Wire

Diese Forderung wurde für Watters jedoch zum Bumerang. So schimpfte eine ehemalige Fox-Mitarbeiterin gegenüber dem US-Medium Daily Beast mit Blick auf seine Vergangenheit: „Ein Mann, der bei der Arbeit eine Affäre mit einer viel jüngeren Frau hatte, sollte Frauen wirklich nicht sagen, wie sich zu verhalten haben, wenn sie bei der Arbeit misshandelt werden.“ Weiter betonte sie: „Gewalt ist nicht die Antwort.“

Nachdem sich auch Carlson kritisch geäußert hatte, ruderte Watters zurück und sagte Daily Beast, er sei missverstanden worden. Allein der übergriffige Kollege trage die Verantwortung dafür, dass die Belästigung gestoppt werde.

Jesse Watters und Bill O‘Reilly: Journalistin in deren Urlaub verfolgt und belästigt?

Zu seinen Ziehvätern zählt der langjährige Fox-Moderator Bill O’Reilly, der im Jahr 2017 wegen Vorwürfen sexueller Belästigung gehen musste. Dessen Show „The O’Reilly Factor“ begleitete Watters als Teil des Produktionsteams, ehe er mit „Watters‘ World“ regelmäßiger Teil der Sendung wurde.

Später berichtete die Journalistin Amanda Terkel in der HuffPost, Watters habe sie im Jahr 2009 während ihres Urlaubs verfolgt und belästigt. Grund war ihrer Meinung nach ein kritischer Text von ihr über O’Reilly, demzufolge dieser Opfern von Vergewaltigungen die Schuld an den Übergriffen gab.

Jesse Watters: Zur Person

Name Jesse Bailey Watters Beruf Moderator TV-Sender Fox News Alter geboren am 9. Juli 1978 Geburtsort Philadelphia, Pennsylvania (USA) Ehepartnerinnen Emma DiGiovine (seit 2019), Noelle Watters (2009–2019)

Als der damalige Büroleiter der HuffPost Washington, Ryan Grim, ihn auf einer Aftershow Party mit dem Handy filmte und dazu anhalten wollte, sich bei Terkel zu entschuldigen, kam es zwischen den beiden Männern sogar zu Handgreiflichkeiten. Bei einem späteren Auftritt bei O’Reilly erklärte Watters dann, er bedaure, was zwischen ihm und Grim passiert sei, mehr wolle er dazu jedoch nicht sagen.

Jesse Watters steigt bei Fox News auf: „Eine Belastung und eine tickende Zeitbombe“

Wohl nicht nur wegen der genannten Episoden hat Angelo Carusone Bauchschmerzen wegen des Watters-Aufstiegs. Der Guardian zitiert den Präsidenten von Media Matters for America mit deutlichen Worten: „Die Krönung des abscheulichen Jesse Watters zum neuen Gesicht von Fox News ist ein Ausdruck des hartnäckigen Engagements von Fox für Bigotterie und Betrug und ein Zeichen für ihre Verzweiflung, um ihre Zuschaueranteile zurückzugewinnen.“

Doch dafür sei Watters der falsche Mann: „Er ist eine Belastung und eine tickende Zeitbombe.“ Deshalb warnt er: „Bei Fox News wird es noch viel schlimmer.“ (mg)