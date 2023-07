Flut im Ahrtal: „Dafür sorgen, dass es nicht zur Hochwasser-Demenz kommt“

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

Marienthal im Ahrtal zwei Jahre nach der Flut. © AFP

Lea Heidbreder, Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Enquete, über Konsequenzen aus der Flut und warum Partnerschaften zwischen Gemeinden sinnvoll sind. / Interview von Pitt von Bebenburg

Frau Heidbreder, ist Deutschland mittlerweile besser gerüstet für eine Katastrophe wie die Ahrflut von 2021?

Ich denke schon. Die Ahrkatastrophe ist natürlich ein schrecklicher Teil der rheinland-pfälzischen Geschichte. Wir können aber wenigstens daraus lernen, auch über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus. Das war das Ziel der Enquete-Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“.

Sie haben in Umweltpsychologie promoviert. Gibt es etwas, was Sie aus der Theorie in die Praxis mitnehmen können?

Das Thema Risikokommunikation spielt eine zentrale Rolle. Man sieht auch in der Forschung, wie wichtig es ist, dass die Menschen nicht nur gewarnt werden, sondern dass sie auch wissen, wie sie in einer solchen Situation konkret handeln sollen. Im Ahrtal sind die Menschen seit Jahrhunderten mit dem Hochwasser vertraut. Diese Vertrautheit war in gewisser Weise das Verhängnis, weil sie niedrigere Hochwasser kannten, aber nicht ein solches Ausmaß. Das wurde an vielen Stellen unterschätzt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht zu einer Hochwasser-Demenz kommt, zu einem Vergessen der Gefahr. Wir müssen die Sensibilität in Bevölkerung, Politik und Verwaltung hochhalten über Jahre hinweg, damit die Menschen vorbereitet sind für solche seltenen Fälle.

Das ist ein weltweites Thema. Durch den Klimawandel nehmen die Extremwetterlagen zu.

Ja, absolut. In den letzten 50 Jahren haben sich die Extremwetterereignisse vervierfacht. Wir müssen uns einfach einstellen auf den Wandel. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, wirken sich auf die nächsten zehn, 20, 30 Jahre aus. Deswegen müssen wir bei allen wichtigen Planungsentscheidungen und Richtlinien an morgen denken.

Eine große Rolle spielt die Frage, wie sich Wasser nach Starkregen im Wald oder auf Feldern besser speichern oder zurückhalten ließe, um große Schäden zu verringern. Gibt es dafür Konzepte?

Das ist ein ganz zentrales Thema. Wir haben gesehen, dass das Wasser stärker in der Fläche zurückgehalten werden muss und der Abfluss verringert werden sollte. Damit wollen wir nicht nur Hochwasser vorbeugen, sondern auch die Folgen von Dürren verringern. Wir haben ja vielerorts ein Zuwenig an Wasser. Wir müssen den Flüssen mehr Raum geben, das ist ein Thema für die Forst- und Landwirtschaft, aber auch für die Stadt- und Siedlungsentwicklung.

Müssen wir weniger dicht an Flüssen und Bächen bauen?

Das ist immer eine Abwägungsentscheidung. Es gibt verschiedene Interessen in der Konkurrenz um Flächen. Es sollten Überschwemmungsgebiete neu definiert werden. Man sollte einen Klimafaktor hinzufügen und berücksichtigen, dass künftige Ereignisse hinausgehen können über das normale Maß dessen, was wir bisher kennen.

Sie plädieren für kommunale Partnerschaften entlang der Flüsse. Man wundert sich, dass so etwas nicht selbstverständlich ist. Kommt da was voran?

Es gibt in Rheinland-Pfalz bereits 25 Hochwasser-Partnerschaften, die über die Gemeindegrenzen zusammenarbeiten. Das geschieht aber bisher auf freiwilliger Basis. Es ist denkbar, dass man solche Partnerschaften stärker verbindlich verankert – am besten von der Quelle bis zur Mündung.

Was könnten die Gemeinden gemeinsam tun?

Das reicht von der Sensibilisierung der Bevölkerung bis hin zu Entscheidungen, wo man renaturieren könnte, um Gewässern mehr Raum zu geben. Statt in jeder Gemeinde ein Baugebiet zu definieren, könnte man sich auf ein gemeinsames Baugebiet verständigen, um mehr Fläche für den Hochwasserschutz freizuhalten.

Ein Kernproblem in der Flutnacht war, dass die Kommunikation zusammenbrach und Helfer:innen es schwer hatten, sich zu orientieren. Würde das heute besser gelingen?

Das Land hat als Reaktion auf die Ahrflut damit begonnen, eine Landesbehörde für Katastrophenschutz einzurichten. Dort soll es ein Lagezentrum geben mit einer Rufbereitschaft rund um die Uhr. Es gibt inzwischen auch ein besseres Hochwassermeldesystem auf der Homepage des Hochwasservorhersagedienstes des Landesamts für Umwelt, das leichter verständlich ist. Es gibt auch eine Verknüpfung zwischen Warnapps wie Nina oder Katwarn, damit die Leute die Warnungen direkt auf das Handy bekommen. Dazu dient auch der bundesweite Ausbau des Cell Broadcasting.

Was ist aus Ihrer Sicht der Kern dessen, was bei der Enquete-Kommission herauskam?

Wir müssen eine größere Sensibilität für die Folgen des Klimawandels haben. Das betrifft nicht nur Hochwasser, sondern auch Themen wie Hitze und Waldbrände. Wir müssen gut vorbereitet sein und über das Maß hinausdenken, das wir bisher kennen.

Es stellt sich auch die Frage, wie man mit ehrenamtlichen, möglicherweise spontan Helfenden umgeht. Im Ahrtal gab es keine Struktur für sie, und etliche Freiwillige waren eher im Wege. Wie kann da eine Struktur geschaffen werden?

Zunächst einmal war es etwas sehr Positives, dass so viele Menschen bereit waren zu helfen und es diese riesige Solidarität gab. Das hat auch den betroffenen Menschen vor Ort Mut gemacht. Die Enquete spricht sich für eine gute Koordination aus. Helfende brauchen eine zentrale Ansprechstelle, von wo aus weiter koordiniert wird, damit die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Lea Heidbreder (Grüne) leitet die Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags, die nach der Flutkatastrophe im Ahrtal eingesetzt wurde. © Christine Kuncke