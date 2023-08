Flucht vor dem Rechtsruck

Proteste in Israel

Von Maria Sterkl

Viele Israelis planen, wegen der rechten Regierung ihr Land zu verlassen.

Gil Sagi lebt mit seiner Partnerin in einer der schönsten Ecken Jerusalems. Hier, am Herzlberg, riecht man den Wald, hört die Vögel zwitschern, die Luft ist klarer als in den Tälern der Stadt. „Wir wollten hier alt werden“, sagt der 60-Jährige. „Jetzt ist das einfach unmöglich geworden.“ Er plant, ein neues Leben zu beginnen – am liebsten in Deutschland.

Sagi ist einer von vielen Israelis, die wegen der politischen Krise Israels das Land verlassen wollen. Laut einer Umfrage im Auftrag des TV-Senders Kanal 13 überlegen 28 Prozent der Israelis, sich anderswo anzusiedeln, sie begründen das mit dem starken Rechtsruck unter Benjamin Netanjahu. In Facebookgruppen tauschen sich Auswanderwillige darüber aus, wie man mit wenigen Kniffen Bankkonten auflöst und das Geld günstig nach Europa transferiert.

„Alles wird religiöser“

„Wir sind in einer wirklich schlechten Lage hier“, sagt Sagi. Er meint damit nicht nur den Justizumbau der rechts-religiösen Regierung, gegen den seit Monaten in ganz Israel demonstriert wird. „Alles wird immer weniger liberal, alles wird religiöser.“

Sagi weiß, wovon er spricht, er war selbst die längste Zeit seines Lebens religiös. Vor 15 Jahren trennte er sich von seiner Frau und „kehrte zum Fragen zurück“ – so nennt man es im Hebräischen, wenn man der Religion den Rücken kehrt. Seine Kinder leben religiös, sie haben sich in Siedlungen im Westjordanland niedergelassen. Sie und die zehn Enkelkinder in Israel zurückzulassen, falle ihm „sehr, sehr schwer“, sagt Sagi. „Sie sind mein Fleisch und Blut.“ Er sorgt sich um die Zukunft seiner Familie in Israel. „Heute fahren am Schabbat keine Züge, okay. In ein paar Jahren aber wird man mir vielleicht verbieten, samstags mit dem Auto zu fahren?“

Wohin es in Deutschland gehen wird, weiß Sagi noch nicht. Familiäre Wurzeln hat er dort nicht, seine Vorfahren stammten aus Ungarn, Polen und Litauen. Sie wanderten schon in den 1920er-Jahren nach Israel aus – „zum Glück, denn das hat ihnen das Leben gerettet“.

In Israel schafften sie den Aufstieg. Sagi ist Maschinenbauingenieur, rechnet aber damit, in Deutschland wieder klein anfangen zu müssen. „In meinem Alter ist es nicht ganz leicht, eine Stelle zu finden.“ Er denkt daran, eine kleine Bäckerei zu eröffnen, vielleicht ein Cafe. „Zurück zum Leben, das meine Vorfahren damals in Polen geführt haben.“

Noch ist nicht klar, wie Sagi ein Aufenthaltsrecht in Deutschland erhalten soll. Seine Frau hat als Tochter rumänischer Shoa-Überlebender die Staatsbürgerschaft Rumäniens erhalten, das sollte fürs erste reichen, um einen Zugang zur EU zu bekommen.

Auch Yael I. (Name der Redaktion bekannt, Anm.) hat ihren Großeltern einen ungarischen Zweitpass zu verdanken, der ihr nun die Tür zu einem neuen Leben in Europa öffnet – in Yaels Fall in Wien. „Ich denke in diesen Tagen sehr oft an meine Großeltern“, sagt Yael. Vor jedem Gutenachtkuss habe ihr die Großmutter eingebläut, „nur ja nicht Israel zu verlassen“. Yaels Oma hatte als junge Frau Auschwitz überlebt und ihre Familie im Holocaust verloren. Nun lässt sich ihre Enkelin ausgerechnet in einem NS-Täterstaat wieder. „Ich bin überhaupt nicht stolz darauf“, sagt Yael. „Es fühlt sich eher wie eine Niederlage an. Wie eine schmerzvolle Trennung, die sich aber nicht vermeiden lässt.“ Als Aktivistin für Menschenrechte hatte sie lange gedacht, die Richtung, die Israel eingeschlagen hat, beeinflussen zu können. „Jetzt weiß ich, es wird sich nicht mehr ändern. Rassismus ist Mainstream geworden.“

Nicht, dass in Österreich alles rosig wäre, „politisch geht es doch überall in eine negative Richtung“, sagt Yael. „Aber immerhin wird mir das Verzweifeln an den Verhältnissen dort leichter gemacht.“ Die niedrigeren Kosten des täglichen Lebens, die bessere Verkehrsinfrastruktur, das kühlere Wetter, auf das sie sich freut – „es wird leichter für mich, in Wien zu sein.“ Als Ingenieurin mit viel Erfahrung im IT-Bereich muss sie sich auch keine Sorgen machen, schnell einen Job zu finden.

Für den 61-jährigen Simon Wrigley ist die Ausreise nach England eine Rückkehr nach langer Zeit.

Schwulenfeindliche Hetze

Vor 33 Jahren machte Wrigley Aliyah, so nennt man es, wenn Jüd:innen aus der Diaspora nach Israel ziehen. Es war sein fester Plan, Israel nie wieder zu verlassen. „Noch vor einem Jahr hätte ich gesagt: Natürlich bleiben wir für den Rest unseres Lebens hier“, erzählt Wrigley. Dann kam Netanjahus rechts-religiöse Regierung an die Macht. „Für säkulare Menschen ist das kein sicherer Ort mehr. Sie pumpen Millionen in religiöse Schulen und lassen alles andere links liegen – sogar die Holocaustüberlebenden. Das bricht einem das Herz.“

Für Wrigley gibt es noch einen weiteren Grund, das Land zu verlassen: „Als schwules Paar haben wir hier keine Zukunft“, sagt er. „Die schwulenfeindliche Hetze der Ultraorthodoxen zeigt Wirkung, das ist wirklich beängstigend.“ Wann die Ausreise beginnen kann, ist unklar. Es hängt auch davon ab, wann Wrigleys israelischer Partner in England ein Bleiberecht erhält.

Immerhin eine Sorge ist gestillt: die Frage, wovon man leben soll. Wrigley hat sich dank Ersparnissen aus Jobs in der Hightech-Branche eine Eigentumswohnung am Rande Tel Avivs gekauft, die er dank massiv gestiegener Preise nun teurer verkaufen wird. „Mit diesem Geld findet ich locker ein Cottagehaus samt großem Grund in Westengland“, lacht er.

Immer wieder plagen Gil Sagi, der nach Deutschland auswandern will, politische Zukunftsängste. Er fragt sich dann, ob er nur vor einem Rechtsruck in den nächsten flüchtet. „Meine Hoffnung überwiegt, dass die Deutschen es nicht so weit kommen lassen, dass die AfD die Macht übernimmt“, sagt er. „Sie haben doch aus ihrer Geschichte gelernt.“