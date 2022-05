Nato-Beitritt Finnlands soll Kontrolle über Ostsee stärken - Russland fürchtet Blockade

Von: Nadja Austel, Christian Stör

Finnland will in die Nato. Moskau droht mit Gegenmaßnahmen, sollte das Verteidigungsbündnis den Nachbarstaat Russlands aufnehmen. Der Newsticker.

Update vom Freitag, 13. Mai, 13.57 Uhr: Der bevorstehende Beitritt Finnlands zur Nato wird die Kontrolle des Bündnisses über die Ostsee stärken – ein strategisches Gewässer in Nordeuropa, das an Russland grenzt – und die Abschreckung des Blocks gegenüber Moskau stärken, so Nato-Beamte und Militärkommandeure.

„Es wird ein sehr positiver Schritt für die gesamte Sicherheit rund um das Baltikum sein“, erklärte die estnische Unterstaatssekretärin für Verteidigungspolitik Tuuli Duneton auf der Pressekonferenz am Rande der Lennart-Meri-Konferenz, berichtet das Nachrichtenportal Newsweek. „Wir denken, dass wir unsere militärische und verteidigungspolitische Zusammenarbeit noch besser machen könnten, als wir es bisher getan haben.“

Nato-Übungen im baltischen Meer (Archivbild von 2018). © Petras Malukas/afp

Brigadegeneral Enno Mõts, der Stabschef des Hauptquartiers der estnischen Verteidigungskräfte, sagte auf der Pressekonferenz, dass eine finnische – und eine mögliche schwedische – Nato-Mitgliedschaft die Einsatzfähigkeit des Bündnisses in der Ostsee verbessern würde. „Am wichtigsten ist aus unserer Sicht ehrlich gesagt das Situationsbewusstsein im maritimen Bereich“, sagte Mõts. „Offensichtlich haben sie zum Beispiel in Finnland auch wirklich starke militärische Fähigkeiten.“

Nato-Präsenz kann russische Kontrolle vereiteln

Eine erweiterte Nato-Präsenz in der Ostsee würde die russischen Bemühungen vereiteln, den engen finnischen Meerbusen, durch den russische Schiffe fahren müssen, um den wichtigen Hafen von St. Petersburg zu erreichen, zu kontrollieren und von dort aus zu operieren. Ebenso wäre die russische Enklave Kaliningrad in alle Richtungen von Nato-Augen umgeben.

„Das ist eine großartige Gelegenheit“, erklärte Mõts. „Wir werden ein gemeinsames Bild davon haben, was im maritimen Bereich vor sich geht. Wenn wir wissen, was vor sich geht, können wir rechtzeitig reagieren.“

Nato-Mitgliedschaft würde „zusätzlichen Zugang zur Ostseeregion“ eröffnen

Die Mitgliedschaft würde „zusätzlichen Zugang zur Ostseeregion“ eröffnen, sagte Oberst Andrus Merilo, der Kommandeur der 1. Infanterie-Brigade Estlands in Tapa gegenüber Newsweek bei einem Briefing in der Tapa-Basis. „Aber ich denke, die wichtigste Frage ist nicht, wann und wie Finnland und Schweden der Nato beitreten werden, sondern warum diese Nationen beschlossen haben, der Nato beizutreten.“

„Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass Russland nicht mehr nur für die baltischen Staaten eine Bedrohung darstellt … sondern auch für Finnland und Schweden als echte Bedrohung angesehen wird. Dies ist eine bedeutende Änderung des Sicherheitsumfelds.“

Finnlands Präsident Niinistö zu Nato-Beitritt

+++ 21.52 Uhr: Finnlands Präsident Niinistö äußerte sich nach Angaben der Nachrichtenagentur afp in Richtung Moskau zu der Kritik an ihrem geplanten Beitritt in die Nato: „Ihr habt das verursacht. Schaut in den Spiegel.“ Später habe er sich versöhnlicher gezeigt und für weitere grenzüberschreitende Zusammenarbeit in „praktischen Angelegenheiten“ geworben. Im benachbarten Schweden soll am Sonntag (15. Mai) die Entscheidung über einen möglichen Nato-Betritt verkündet werden. Auch dort hatte der Ukraine-Krieg wie in Finnland zu einem grundsätzlichen Wandel der öffentlichen Meinung zur bisherigen militärischen Neutralität geführt.

Russland: Nato-Beitritt Finnlands „eindeutig“ Bedrohung -„militärtechnische“ Reaktion

+++ 17.40 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sichert Finnland „die volle Unterstützung der Bundesregierung“ auf dem Weg zu einem Nato-Beitritt zu. In einem Telefonat mit dem finnischen Staatspräsidenten Sauli Niinistö habe Scholz die Erklärung des Landes für einen unverzüglichen Beitritt zu dem westlichen Verteidigungsbündnis begrüßt, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mit. Im Gespräch sei unter anderem um die Sicherheitslage in Europa infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine thematisiert worden.

Finnland will in die Nato: Russland kündigt Gegenmaßnahmen an

+++ 15.00 Uhr: Russland sieht eine mögliche Nato-Mitgliedschaft Finnlands als Bedrohung. „Eine abermalige Ausweitung der Nato macht unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Russland werde die Folgen eines Nato-Beitritts Finnlands mit Blick auf seine eigene Sicherheit analysieren, so Peskow. Kremlchef Wladimir Putin habe ohnehin bereits angewiesen, die Sicherheit der westlichen Flanke Russlands mit Blick auf die Nato-Aktivitäten zu stärken. „Die Nato bewegt sich in unsere Richtung“, sagte Peskow.

Nato stellt Finnland zügigen Beitritt in Aussicht

+++ 12.30 Uhr: Wie die politische Führung des Landes heute bekanntgab, will Finnland „unverzüglich“ einen Beitrittsantrag zur Nato stellen (s. Erstmeldung). Der Beitritt zur Nato könnte danach sehr schnell erfolgen. „Der Beitrittsprozess würde reibungslos und zügig ablaufen“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Finnland sei einer der engsten Partner der Nato, eine gereifte Demokratie, ein EU-Mitglied und ein maßgeblicher Faktor, wenn es um die euroatlantische Sicherheit gehe. „Sie würden in der Nato herzlich willkommen geheißen“, so Stoltenberg.

Im Eiltempo in die Nato: Finnland zieht es nach Brüssel

Erstmeldung vom Donnerstag, 12. Mai: Helsinki - Der Ukraine-Krieg hat viel verändert. So zum Beispiel auch die Debatte in Finnland und Schweden über einen Beitritt zur Nato. Dass die beiden nordeuropäischen Länder dem Militärbündnis beitreten werden, ist inzwischen ausgemachte Sache.

Heute hat Finnland den ersten Schritt gemacht. Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben sich für einen Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen, das eine mehr als 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Russland hat. In einer gemeinsamen Erklärung befürworteten die beiden am Donnerstag eine Mitgliedschaft in der westlichen Militärallianz. „Finnland muss unverzüglich die Nato-Mitgliedschaft beantragen“, heißt es in der Erklärung.

Es wird nun damit gerechnet, dass sich Finnland in den kommenden Tagen zu einem Beitrittsantrag entschließen wird. Den Entschluss zum Nato-Beitritt treffen der Präsident und die Regierung letztlich gemeinsam. Dänemark begrüßte bereits die Positionierung der politischen Führung Finnlands zu einem raschen Nato-Beitritt. „Dänemark wird Finnland natürlich herzlich willkommen heißen in der Nato“, schrieb die Regierungschefin Mette Frederiksen auf Twitter. Ein finnischer Beitritt werde die Nato und die gemeinsame Sicherheit stärken.

Finnland auf dem Weg in die Nato: Beitritt noch im Mai?

Niinistö und Marin waren zuletzt in zahlreiche Nato-Staaten gereist, um unter anderem über Sicherheitsgarantien in einer möglichen Übergangszeit zwischen Antragstellung und Aufnahme zu sprechen. Die USA, Deutschland und weitere Nato-Mitglieder haben ausdrücklich beteuert, Anträge aus den bisherigen Partnerstaaten Finnland und Schweden unterstützen zu wollen, sofern sich die beiden nordischen Staaten dazu entschließen.

Die Anträge der beiden Länder werden mit Sicherheit genehmigt. Offen ist noch der Zeitpunkt. Ein möglicher Termin ist der geplante Nato-Gipfel in Madrid Ende Juni. Es könnte aber auch schon vorher so weit sein. „Wir werden nicht auf den Madrider Gipfel warten, wenn es früher möglich ist“, erklärte ein Vertreter der Nato. Während des einjährigen Ratifizierungsprozesses würden die Verbündeten eine verstärkte Truppenpräsenz in der Region bereitstellen, mehr Militärübungen und Seepatrouillen in der Ostsee abhalten und möglicherweise US-amerikanische und britische Streitkräfte nach Finnland und Schweden entsenden, hieß es weiter.

Finnland und Schweden sind bislang enge Partner der Nato. Ein Beitritt der beiden Staaten würde das Kräfteverhältnis in der Region massiv verändern. Russland hat deshalb „ernsthafte Konsequenzen“ für den Fall des Nato-Beitritts angekündigt. (cs/dpa)