Lügner oder Märtyrer: Putin kann Prigoschin nicht so einfach aus dem Weg räumen

Von: Victoria Krumbeck

Um Prigoschin nach dem Putschversuch in Russland kleinzuhalten, redet Putin den Wagner-Chef schlecht. Er will ihn damit aus dem Weg räumen.

Frankfurt - Jewgeni Prigoschin hat ein großes Problem - es heißt Wladimir Putin. Nach dem gescheiterten Putschversuch hat sich die Lage für den Chef der Wagner-Gruppe verschlechtert. Experten gehen davon aus, dass Prigoschin der Tod bevorstehen könnte. Gegenspieler, die Putin gefährlich werden könnten, erleiden in Russland mysteriöse Unfälle oder werden wie im Fall von Alexej Nawalny mit Anklagen oder Gefängnisstrafen aus dem Verkehr gezogen.

Der Wagner-Chef hingegen lässt sich in der aktuellen Situation und Ereignisse nicht so einfach kaltstellen. Allerdings hat Prigoschins Diskreditierung bei seinen Soldaten und in der russischen Gesellschaft bereits begonnen. Das scheint im Moment der einzige Weg zu sein, Prigoschin auszugrenzen und ihn am Ende möglicherweise sogar zu eliminieren.

Prigoschin-Putsch: Putin gibt Finanzierung von Wagner-Gruppe zu

Seit dem Aufstand der Wagner-Gruppe hat sich die Rhetorik des russischen Präsidenten verändert. Noch vor Monaten stritt er ab, Kontakt mit den Wagner-Söldnern gehabt zu haben. Nun schlägt er neue Töne an. Zum ersten Mal seit der Gründung der Wagner-Gruppe sagte Putin am Dienstag (27. Juni) öffentlich, dass der Kreml die Söldnertruppe „vollständig finanziert“ und „vollständig beliefert“, wie ihn das Institute for the Study of War (ISW) zitierte. Damit beschuldigte er Prigoschin, über die Unabhängigkeit der privaten Söldnerarmee vom Kreml und die Bezahlung der Soldaten gelogen zu haben.

Wladimir Putin (l.) gegen Jewgeni Prigoschin (r.): Russlands Präsident kann den Wagner-Chef nicht so einfach töten und diskreditiert ihn. © dpa/Russian Presidential Press Service/Prigozhin Press Service

Zwischen Mai 2022 und Mai 2023 seien etwa 80 Milliarden Rubel (936 Millionen US-Dollar) für die Verpflegung der Soldaten im Ukraine-Krieg an Wagner geflossen, sagte Putin. Der Kreml habe darüber hinaus auch Zahlungen an Wagner-Mitarbeiter und an ihre Familien geleistet. Auch dabei soll es sich laut Putins Aussagen um Mittel aus dem Staatshaushalt gehandelt haben. Zusätzlich kündigte er an, zu untersuchen, ob die Wagner-Gruppe während seiner Arbeit für den Kreml Mittel gestohlen habe.

Aktuelle Lage in Russland: Putins Versuch Prigoschin als Lügner und korruptes Element darzustellen

Solche Ermittlungen könnten ebenso wie Korruptionsvorwürfe als Vorwand dienen, um Prigoschins Vermögen zu beschlagnahmen. Wenn Putin öffentlich über Prigoschin spricht, meidet er dessen Namen. Er spricht von dem „Eigentümer der Concord-Firma“. Dabei handelt es sich um eine Muttergesellschaft von Prigoschins Catering-Firma, mit der er für Putin gearbeitet hatte. Putin stelle den Söldner-Boss in der Öffentlichkeit bloß, untergrabe seine Rolle als Wagner-Chef und Finanzier und entzweie ihn mit seinen eigenen Soldaten, analysiert das ISW. Die Nachricht an die Gesellschaft scheint klar: Vergebt den Wagner-Kämpfern, aber nicht Prigoschin.

Doch Prigoschin hat immer noch einige Unterstützer. Zuletzt rügte er immer wieder Missstände in der russischen Militär-Führung, was viele Angehörige von Soldaten nachvollziehen konnten. Putin könne ihn nicht so einfach eliminieren, ohne ihn damit zum Märtyrer zu machen, erklärte das ISW. Daher sei es nötig, ihm zunächst seine Legitimität zu entziehen, ihn als Lügner und korruptes Element darzustellen, um ihn dann anzugreifen. Erst dann werde die Öffentlichkeit eine Attacke nicht mehr als solche auffassen.

Putsch-Versuch in Russland: Prigoschin hat drei Fehler gemacht

Russland-Experte Gerhard Mangott hält indes Putins Passivität gegenüber Prigoschin für eine Fehleinschätzung des Kreml-Chefs, die Prigoschin erst das Selbstvertrauen für die Rebellion gab. Allerdings habe der Söldner-Chef wohl damit gerechnet, dass sich einige aus der russischen Führung auf seine Seite stellen würden, erklärte Mangott focus.de. Doch die Unterstützung blieb aus. Selbst Prigoschins Freund und stellvertretender Verteidigungsminister Sergei Surowikin habe ihn im Stich gelassen und sich gegen ihn gestellt. Auch niedrigere Ränge der russischen Armee hätten sich nicht mit den Kämpfern der Wagner-Gruppe solidarisiert. Auch der Rückhalt in der Bevölkerung genügte offenbar nicht für einen Putschversuch.

„Und deswegen hat er diesen Marsch auf Moskau auch abgebrochen, weil er aussichtslos war. Er riskiert sein Leben, wenn er mit diesen Angriffen auf die Armeeführung [und] auf Putin weitermacht“, sagte der Experte weiter über die Auswirkungen des Wagner-Aufstands. Auch Putin hat Schaden genommen, denn er konnte nicht verhindern, dass es zu einer Rebellion gekommen ist, stattdessen musste der Kreml-Chef seine eigene Schwäche eingestehen. Prigoschin habe bereits mehrere rote Linien überschritten und Putin habe dies einfach geschehen lassen, urteilte Mangott.

Putin gegen Prigoschin: Vermittler Lukaschenko wird als „Retter Russlands“ gefeiert

Während Putin in Russland mutmaßlich an der Zerstörung von Prigoschins Ruf arbeitet, ist dieser nach Belarus geflohen. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte zwischen Prigoschin und Putin während des Aufstandes vermittelt. Davon kann er Analysen zufolge erheblich profitieren.

Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, vermittelte zwischen Putin und Prigoschin. © Belarusian Presidential Press/dpa

Auch die russische Propaganda thematisierte den Vermittler Lukaschenko bereits. Sie habe ihn zum „Retter Russlands“ gemacht, sagte der Osteuropa-Experte Alexander Friedman Merkur.de von IPPEN-MEDIA. Lukaschenko profitiere von der Aufmerksamkeit, und in Russland spreche das Verhältnis zu Belarus für Stabilität, begründete der Experte die Auswahl Lukaschenkos als Vermittler.

Putin schlägt nach Wagner-Aufstand neuen Weg ein: Deeskalation zwischen Kreml und Prigoschin?

In Belarus soll Prigoschin von Putin „Sicherheitsgarantien“ versprochen bekommen haben. Darauf machte Lukaschenko in einer Rede am Dienstag nochmals aufmerksam, wie das ISW hervorhob. Was genau die Sicherheitsgarantien umfassen, blieb jedoch offen, während andere Details von Prigoschins Deal mit Lukaschenko bereits durchsickerten. Der russische Geheimdienst FSB hat unterdessen die Anklage gegen Prigoschin offiziell fallen gelassen.

Auch Prigoschin soll von seiner Forderung nach der Entlassung des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu und des Generalstabschefs Waleri Gerassimow abgelassen haben, wie Ukrainska Pravda berichtete. Dass das noch keinen Friedensschluss bedeutet, machte Putin mit seinen Äußerungen aber deutlich: Während die eine Anklage fällt, fangen die anderen Ermittlungen an. (vk)