Finanzgipfel in Paris: Frankreich wirbt um Vertrauen

Von: Stefan Brändle

Teilen

Macrons Frankreich erlebt derzeit, dass die Ex-Kolonialmacht und ihre Ex-Kolonien immer häufiger aneinander vorbeireden - und sich diese nach Russland oder China orientieren. © AFP

Emmanuel Macron wirbt beim Finanzgipfel in Paris für einen weltweiten Finanzpakt. Der französische Präsident verfolgt damit auch geopolitische Interessen.

Es ist ein sonderbares Treffen, zu dem Emmanuel Macron am Donnerstag geladen hatte: Ein Mandat hatte er nicht, das Programm wirkte improvisiert und eine Schlusserklärung war nicht vorgesehen. Immerhin hat das Ding einen Namen: „Gipfel für einen neuen weltweiten Finanzpakt.“ Und der soll, wie Macron zur Eröffnung sagte, nichts weniger als einen „Schock der öffentlichen Finanzen“ mit sich bringen. Klimawandel, Pandemie und die Energiekrise, begleitet von einem weltweiten Zinsanstieg, belegen laut dem französischen Präsidenten auf drastische Weise den Reformbedarf der Bretton Woods-Institutionen Währungsfonds (IWF) oder Weltbank. „Das ganze System muss überdacht werden“, sagte er vor gut fünfzig Staats- und Regierungschef:innen, darunter Olaf Scholz aus Deutschland, Li Qiang aus China, Cyril Ramaphosa aus Südafrika oder Lui Inacio Lula da Silva aus Brasilien.

Diplomatischer Ritterschlag

Mit von der Partie ist auch Mia Mottley aus Barbados, von der sich Macron zu dem Gipfel hatte inspirieren lassen. Ihre so genannte „Bridgetown-Initiative“ ist von Klimakonferenzen bekannt: Die Länder des globalen Südens, früher Entwicklungsländer genannt, stehen heute vor der doppelten Herausforderung, Armut und Klimaerwärmung zu bekämpfen. Das eine dürfe nicht auf Kosten des anderen gehen, deklamierte Macron in Paris.

Nötig sind dafür enorme Mittel – Fachleute schätzen sie auf zwei Billionen Dollar pro Jahr. Allein schon die Aufgabe, die sozialen Folgen der Erderhitzung in ihren Ländern abzuschwächen, überfordert sie völlig. Viele werfen dem Intensivwirtschaften des Nordens vor, am dramatischen Temperaturanstieg schuld zu sein.

Daraus schöpft Emmanuel Macron die Idee eines neuen „Finanzpaktes“. Eine Macron-Beraterin erklärte, Ziel sei es „nicht, das Scheckheft zu zücken, sondern neue, effiziente Finanzierungsmethoden anzudenken“. Eine nannte auch Macron: Die ärmsten Südstaaten sollen ihre Weltbank- oder IWF-Kredite nicht mehr zurückzahlen müssen, wenn sie von einer Klimakatastrophe heimgesucht werden. Diese Idee war schon auf der letzten Klimakonferenz COP 27 in Ägypten zirkuliert und erhält in Paris sozusagen den diplomatischen Ritterschlag. Als weitere Idee nannte Macron die Besteuerung des maritimen Frachtverkehrs. Dieser entrichtet bis heute keine klimabezogenen Abgaben, obschon er vier Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht – mehr als der gesamte Flugverkehr. In den Wandelgängen des Palais Brongniart brachten französische Diplomat:innen auch die alte Idee einer Steuer auf internationale Finanztransaktionen neu ins Spiel. Oder, bedeutend technischer, aber weniger „politisch“, den Einsatz brachliegender Sonderziehungsrechte zur Mobilisierung von staatlichem Hybridkapital.

Der neue Weltbankpräsident Ajay Banga und UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigten sich offen für Reformen des globalen Finanzsystems. Wie weit sie gehen wird, hängt zuletzt von den USA ab, für die IWF und Weltbank auch Machtinstrumente sind. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen plädierte dafür, den privaten Sektor zur Finanzierung staatlicher Klimaprogramme mit einzubeziehen. Dafür sprach sich auch Macron aus.

Neue Bande knüpfen

Etwas abseits vom Rednerpult erklärte die französische Außenministerin Catherine Colonna, ein wichtiges Ziel der Konferenz sei es, zwischen den Industrienationen und dem Globalen Süden wieder „Vertrauen herzustellen“. In Klimabelangen, Covidfragen oder neuerdings auch in Sachen Ukrainekrieg spreche man aneinander vorbei. Gerade Frankreich hat das sehr direkt zu spüren bekommen, als seine Truppen aus Mali geworfen und durch russische Wagner-Söldner abgelöst wurden. Auch chinesische Unternehmen laufen den französischen, seit der Kolonialzeit präsenten Rohstoff- und Infrastrukturfirmen zunehmend den Rang ab.

Macrons „Finanzpakt“ hat deshalb auch zum Zweck, die Bande zwischen dem Westen und dem Globalen Süden neu zu knüpfen, im Bemühen, diese Länder nicht den Propagandisten aus Moskau oder Peking zu überlassen. Im Juli und August will der russische Präsident Wladimir Putin seinerseits bei zwei Gipfeltreffen – einmal mit afrikanischen, einmal mit Schwellenstaaten – auftrumpfen. Der Pariser Gipfel war insofern auch ein unausgesprochener Versuch, die chinesische und die russische Vorwärtsstrategie im Süden zu kontern.