Neue Verhandlungen im Ukraine-Krieg? Russland und Türkei bereiten großes Treffen vor

Der türkische Außenminister Hakan Fidan ist zu einem zweitägigen Amtsbesuch nach Moskau gereist. Dabei soll es vor allem um das Getreideabkommen gehen.

Moskau – Der türkische Außenminister Hakan Fidan reist heute (31. August) zu einem zweitägigen Besuch nach Moskau, um mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow Gespräche über die Wiederaufnahme des Getreideabkommens sowie über bilaterale Angelegenheiten und regionale Entwicklungen zu führen. „Während des Besuchs sind Konsultationen über regionale und globale Entwicklungen geplant, insbesondere über die Themen, die auf der Tagesordnung unserer bilateralen Beziehungen stehen“, heißt es in einer Mitteilung des türkischen Außenministeriums.

Auch das russische Außenministerium bestätigte Gespräche zwischen Fidan und Lawrow. Es werden auch um die Entwicklungen in der Ukraine, Syrien und Libyen besprochen. Zudem wollen beide Minister über die im Energiebereich und die Inhalte des bevorstehenden Treffens zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorbereiten.

Fortsetzung des Getreideabkommens auch für die Türkei wichtig

Ganz oben auf der Agenda beider Staaten steht das Getreideabkommen, dass von Russland im Juli gekündigt wurde. Das ermöglichte der Ukraine trotz des Krieges im eigenen Land den Transport von Getreide über das Schwarze Meer. Eine Wiederaufnahme des Getreideabkommens würde zu Entspannung besonders in ärmeren Ländern führen.

Auch für die Türkei ist Weizen und Mehl besonders wichtig, erklärt der Nahostexperte Prof. Michaël Tanchum von der Universität Navarra in Spanien in seinem Bericht für die Zeitung The National. „Das ungewöhnliche Profil der Türkei auf dem globalen Weizenmarkt ergibt sich aus der Tatsache, dass sie der weltweit größte Exporteur von Mehl und einer der größten Exporteure von Teigwaren ist“.

Die Türkei ist daher auch auf die Weizenimporte aus der Ukraine angewiesen. „Aufgrund staatlicher Vorschriften zur Sicherung der eigenen Weizenversorgung müssen die lukrativen Mehl- und Pastaexporte der Türkei aus importiertem Weizen hergestellt werden“, so Tantum.

Treffen zwischen Erdogan und Putin auf 2. September vorverlegt

Hatte es zunächst geheißen, Erdogan und Putin werden sich am 8. September im russischen Sotschi stattfinden, wurde das Treffen jetzt vorverlegt. Verschiedene türkische Quellen gehen davon aus, dass die beiden Staatschefs sich schon am kommenden Montag (4. September) treffen werden. Beim anstehenden Gipfel der G20 am 9. und 10. September könnte ein positiver Verlauf der Gespräche mit Putin Erdogans Hand auf internationaler Bühne stärken.

„Erdogan will mit einem vollen Koffer zum G20-Gipfel fahren. Er will sagen: Ich habe die Möglichkeit, die Gespräche mit Putin fortzusetzen, der Getreidekorridor und die Friedensverhandlungen können mit mir realisiert werden“, so Arif Asalioglu, Direktor des „Mirnas International Institute“ in Moskau, im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. (erpe)

